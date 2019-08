PENEIRA FINA – 21/08/2019

TRABALHO VOLUNTÁRIO

Bastidores dos corredores da Câmara Municipal de Catanduva dão conta que o Presidente Luis Pereira irá apresentar um projeto de Lei para regulamentar o trabalho voluntário no legislativo.

QUAL INTERESSE

Qual seria o real interesse do Presidente Luís Pereira?

VOLUNTÁRIO OU AMIGO?

Dizem que tal projeto teria como objetivo regulamentar a presença constante no gabinete do presidente de um “amigo”.

TODOS VÃO QUERER

Caso esse projeto se torne realidade, alguns vereadores ouvidos por O REGIONAL disseram que também irão querer colocar “voluntários” em seus gabinetes.

ECONOMIA?

Será que tal projeto vai trazer realmente alguma economia aos cofres do CÂMARA municipal de Catanduva ou vai fazer com que mais dezenas de pessoas possam frequentar as dependências e usufruir da estrutura para antecipar a campanha eleitoral que acontece em 2020? Vamos aprofundar esse assunto que promete ter muitos desdobramentos!!!

Brecha

Bastou o primeiro requerimento dando destinação para dinheiro do duodécimo ser aprovado para outras indicações de como utilizar o recurso aparecerem. Amarildo já elaborou três requerimentos, Cidimar agora também sugeriu. Vamos ver no final das contas quem será o pai vencedor dessa “criança”.

Acessibilidade

No dia Municipal da Pessoa com Deficiência, Catanduva ainda tem pouco a comemorar. Apesar de um grande avanço principalmente no que trata sobre a conscientização e a igualdade, ainda falta acessibilidade. A cidade não está preparada para que os deficientes físicos, principalmente, tenha uma locomoção confortável. São poucos prédios públicos que possuem acessibilidade, poucos locais preparados. Há de se fazer um trabalho especialmente voltado a isso.

Nesse contexto

O vereador Ditinho Muleta ocupou a tribuna para falar a respeito. Disse que cadeirantes, por exemplo, só conseguem se locomover de forma mais fácil na rua Brasil, mas isso também até a rua Recife. Outras ruas principais da cidade não possuem rampa de acesso a cadeirantes nem pisos táteis para auxiliar os portadores de deficiência visual.

Requerimentos

O parlamentar afirmou que já elaborou diversos requerimentos a respeito e, a única informação que recebe é de que não há recursos para a implantação do rebaixamento das guias.

Passarela

O vereador Antonio Altamir Ferreira elaborou requerimento no qual pede para que o Executivo verifique a possibilidade de implantar uma passarela ligando Parque dos Ipês até o Parque Iracema. Segundo ele, a ligação auxiliaria muitas mães que moram em bairros como Bom Pastor e Solo Sagrado a levarem seus filhos a um creche no Parque Iracema.

Excesso de velocidade

O parlamentar também questionou uma possível melhora na sinalização de trânsito nas avenidas da cidade. Principalmente na Theodoro Rosa filho. Segundo ele, motoristas não respeitam o limite de velocidade da via, o que causa acidentes e assusta quem transita pelo local. “O trânsito na Theodoro Rosa Filho é muito violento. É uma região com muitos pedestres, animais, então eu peço que reforce a sinalização para os condutores reduzirem a velocidade”.

Municípios

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse nesta segunda-feira (19), após reunião com o governador do Acre, Gladson Cameli, na residência oficial do Senado, que tem conversado com prefeitos e governadores sobre a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência por meio de uma “PEC paralela”. Davi avalia que os senadores estariam comprometidos em estender as regras previstas na PEC 6/2019 para os servidores públicos de outros entes da federação. “Isso é papel do Senado, como casa da Federação, fazer esse debate e incluir os estados e os municípios para ajustar as contas do governo federal, que foi o que foi aprovado na Câmara dos Deputados e que está tramitando na CCJ e constituir uma nova proposta chamada de PEC Paralela para incluir estados e municípios” disse Davi.

Censo

Técnicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) debateram na segunda-feira (19), na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), o corte orçamentário e a redução do número de perguntas dos questionários do censo programado para 2020. De acordo com os técnicos, as perguntas retiradas farão diferença no resultado da pesquisa e podem acarretar repasse menor de recursos aos municípios. Já os dirigentes do IBGE disseram que o enxugamento do questionário vai beneficiar a pesquisa. O diretor adjunto da Diretoria de Pesquisas, Cimar Azeredo Pereira, explicou que o Censo tem o objetivo de fazer um grande retrato da população brasileira e esse retrato precisa ser o mais fiel possível. Ele mencionou um estudo sobre o Censo de 2010 em que se chegou à conclusão de que os questionários foram superdimensionados, as regiões metropolitanas não foram suficientemente cobertas e a coleta de dados pela internet foi insignificante.

Interdição

A SAEC (Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva) informa que realizará nesta quarta-feira, dia 21, a troca de ramal de água na rua Pará, nº 1.059, entre as ruas Belém e Manaus. Por conta do serviço, o trânsito será interditado de forma temporária das 7 às 11 horas. A orientação da SAEC é de que os moradores evitem o trecho, enquanto o serviço é realizado.

Da Redação