PENEIRA FINA 21/06/2021

Novo decreto

A Prefeitura de Catanduva publicou no início da noite de sexta-feira, um novo decreto, de nº 8.041, dispondo sobre o funcionamento de hipermercados, supermercados, mercados, mercearias e congêneres (palavrinha essa que motivou várias interpretações) durante a vigência das medidas emergenciais.

A decisão foi tomada depois que, horas antes, o prefeito recebeu a visita em seu gabinete, do oficial de justiça que foi levar oficialmente a decisão do Tribunal sobre a liminar da APAS – Associação Paulista de Supermercado.

CAPACIDADE

Pelo novo decreto, está permitido o atendimento presencial das 09:00 às 20:00 horas, com nível de ocupação máxima de 10% da capacidade, sendo que Hipermercados podem ter até 30 (trinta) clientes, no máximo; e Supermercados, até 20 (vinte) clientes, no máximo. Apenas uma pessoa por grupo familiar será permitido nos estabelecimentos.

LIMINAR

Na sexta-feira, a Padaria Center Pães com suas duas lojas, através de seus advogados, impetrou no Fórum local, com o pedido de mandado de justiça para obter uma liminar, que permitia abrir o seu comércio durante o lockdown. No início da noite do dia 18, a juíza Dra. Maria Clara Schmidt de Freitas publicou a sua decisão, informando que o Ministério Público, apresentou manifestação contrária à concessão da liminar.

LIMINAR – II

Em seu despacho, a juíza reconhece a perda de objeto do Mandado de Segurança, considerando o Decreto Municipal nº 8.041 publicado no mesmo dia. Ela frisa o motivo: “Isso porque o estabelecimento da parte impetrante é padaria e portanto, estabelecimento congênere, submetido às regras do novo Decreto Municipal.”

ENTENDIMENTO

Em contato com membros da Secretaria de Negócios Jurídicos, pelo entendimento jurídico da Prefeitura, o mandado de segurança não foi coletivo e sim de uma empresa (com duas lojas). Resumindo: apenas as duas padarias Center Pães podem funcionar. As outras estão regradas pelo decreto nº 8.040 e só podem disponibilizar o “delivery”. Ontem, era aguardada uma fiscalização nas padarias.

INTERPRETAÇÕES

Durante a manhã de sábado, as interpretações diferenciadas estavam ocorrendo, principalmente no quesito de padarias. Abre ou fecha? Vou poder ir comprar o pãozinho ou espero em casa? Mais um capítulo do lockdown catanduvense.

CEI DO ASFALTO

Em 2018 e 2019, os vereadores da Câmara Municipal de Catanduva instauraram uma CEI – Comissão Especial de Inquérito, denominada “Gang do Concreto”, que apurou possíveis irregularidades de um suposto favorecimento da empresa Concrecat. Na conclusão dos trabalhos investigados pela CEI, ficou consignado pelo relator, a existência de indícios de infração à Lei de Licitações. Ao final do relatório, foi requerido que os autos da Comissão Especial de Inquérito deveriam ser encaminhados ao representante do Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para análise e adoção das medidas que entendessem cabíveis.

ARQUIVAMENTO

Na Promotoria de Justiça de Catanduva foi instaurado o Inquérito Civil nº 14.0718.0001226/2018-5 e no final de abril desse ano, após investigações realizadas pela Promotoria, o promotor André Luiz Nogueira da Cunha “considerando todos os elementos coligidos até o momento e tendo em vista a inexistência de elementos mínimos de verossimilhança no sentido da ocorrência de ato de improbidade administrativa praticadas pelos investigados”, promoveu o arquivamento do inquérito civil. Os investigados em questão, eram o ex-secretário de obras e também ex-superintendente da SAEC, Alfredo Minervino Neto, assim como ao ex-prefeito municipal, Afonso Macchione Neto.

ANIMADOS

A manchete de O Regional da última terça feira “TCE-SP aprova contas de 2018 da gestão de Macchione” e mais o arquivamento do inquérito sobre a “máfia do concreto”, animou um fiel grupo de macchionistas que pensam no futuro político da cidade. O parecer/relatório das contas de 2018, foi lido na última sessão da Câmara e o processo foi remetido para a Comissão de Finanças e Orçamentos para o devido parecer, que deverá ser votado no plenário, onde os vereadores poderão aprovar ou rejeitar as contas de 2018.

PROSSEGUE

Na sexta-feira à tarde, no gabinete do prefeito foi realizada uma reunião do comitê técnico de enfrentamento ao Covid-19. Participaram padre Osvaldo e seu vice, alguns secretários municipais, o departamento jurídico da prefeitura e os médicos representantes da saúde e dos hospitais da cidade. A ala médica defendeu a continuação do lockdown até o dia 29, na busca de melhores resultados. Já a parte administrativa municipal acenava com uma possível flexibilização. No final, o resultado foi: o lockdown catanduvense prossegue até o dia 29.

FRASE

“Se zona de conforto fosse sinônimo de sucesso, o bicho preguiça seria o Rei da selva”. Pense nisso!