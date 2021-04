PENEIRA FINA 21/04/2021

INCLUSÃO NATURAL

Quem acompanha as empresas do Grupo “Gerson Gabas de Comunicação” sabe que são instituições que fazem parte da história de Catanduva com uma peculiaridade: Há 50 anos, quando não se falava “em inclusão”, hoje muito comum, as empresas do grupo praticam a inclusão social de forma espontânea, desde os tempos da administração do seu patrono o Jornalista Dr. Gerson Gabas (in memorian). São pessoas de todas as religiões, etnias, opção sexual e entre os colegas sempre teve deficientes físicos tratados com igualdade em todos os aspectos e muito respeito, a maioria trabalhando por anos no grupo. Sendo assim, em unanimidade, o grupo acolhe a TODOS a muito tempo.

PRECONCEITO NA CÂMARA

O vereador Marquinhos Ferreira do PT mais uma vez utilizou a tribuna da Câmara para atacar a imprensa. Os ataques foram fruto de matéria que questionava os títulos concedidos por ele a condenados pela Justiça. Ele também direcionou sua ira contra o articulista desta coluna, chamando de “retardado mental”. Informamos ao vereador e a todos os edis que, se temos uma síndrome, não cabe expor em uma tribuna de forma pejorativa. Solidarizo-me com todas as pessoas que padecem de alguma enfermidade, ainda mais de doença mental, que indiretamente foram atacadas pelo petista. Minha solidariedade também às famílias dessas pessoas que são verdadeiros anjos. Marquinhos, assim mesmo no diminutivo, como ele próprio se autodenomina, demonstra que é uma pessoa pequena e preconceituosa. Um vereador de quinta categoria, que merece apenas o desprezo da população. Usar a tribuna pra chamar alguém de “retardado mental”, a pessoa tendo problema de saúde ou não, é inadmissível! Qualquer vereador sério teria repreendido no ato, mas não aconteceu.

PASSA E REPASSA

Os vereadores estão brincando com a população de Catanduva. Basta um secretário ou o Prefeito anunciarem uma medida e lá vem o vereador requerendo o que já foi anunciado anteriormente. É uma luta para tentar capitalizar ações que não pertencem a eles que chega a dar dó. Querem apenas sair na foto, querem o crédito! As pessoas não são bobas, vocês não enganam mais, não adianta postar nas redes sociais e querer ser o pai da criança. Vamos trabalhar vereadores!

VACINA COVID

Agora os vereadores descobriram outro meio de chamarem a atenção. Eles fazem requerimentos e projetos pedindo que esta ou aquela categoria seja vacinada primeira. Será que alguém acredita que é o vereador que vai definir quem será vacinado primeiro? Nem o Prefeito pode definir a prioridade. Quem define é o Governador, juntamente com o Ministério da Saúde! Pelo menos isso os vereadores deveriam saber a esta altura da pandemia. Vamos estudar mais e fazer menos média meus senhores. Por favor, honrem os votos que receberam porque já está dando vergonha e arrependimento em muita gente.

VACINAÇÃO EM IDOSOS DE 64 ANOS

O Governador João Doria anunciou nesta terça-feira (20) a antecipação da vacinação contra COVID-19 para quem tem 64 anos para sexta-feira (23), além da inclusão de novos públicos na campanha a partir de maio. Com início do cronograma seis dias antes do previsto para quem tem 64 anos, SP passa a alcançar três novas faixas etárias ainda nesta semana. Na quarta (21), começa a imunização de idosos de 65 e 66 anos. Para quem tem 63, fica mantida a data de 29 de abril, já na próxima semana. A partir de 06 de maio, será a vez dos idosos de 60, 61 e 62 anos. Ainda em maio, novos públicos passam a integrar a campanha. A partir do dia 10, a vacinação começa para 50 mil pessoas com Síndrome de Down, 40 mil pacientes renais em tratamento de diálise (Terapia Renal Substitutiva) e 30 mil transplantados em uso de imunossupressores.

COMER BEM E FAZER O BEM

A Casa de apoio à criança promovendo ação social estará vendendo nhoque caseiro a bolonhesa. A entrega será no dia 29/05, você pode fazer sua encomenda para retirar na própria instituição, as porções são de 1kg. Encomendas pelos telefones: 17-35223317 ou 9972 72247 Entrega das encomendas dia 29/05 das 12 às 14 horas na Rua Pirajuí, 262 – Vila Celso.

DO LEITOR

Conforme a Peneira Fina de ontem (20), reitero que, com frequência ouvimos as pessoas falarem que estamos vivendo um novo normal. Na verdade ver pessoas defendendo com unhas e dentes políticos que nem ao menos sabem que elas existem, ou defendendo que a terra é plana, ou receitando remédios sem ao menos serem médicos, o que podemos dizer é que estamos vivendo o anormal.

HOJE FERIADO

Hoje, quarta-feira (21), Dia da Inconfidência, é comemorado o feriado de Tiradentes em todo o território nacional. Com isso, alguns serviços estaduais em SP podem ter horários de funcionamento alterados nesta data. O Poupatempo dentre outras repartições púbicas estarão fechados. Vale lembrar que o Estado está na fase de transição do Plano SP até o dia 02 de maio para retomada gradativa da economia. Neste período, o Governo de SP determina toque de recolher nos 645 municípios todos os dias, entre 20h e 5h.

REABERTURA DE ESCOLAS E UNIVERSIDADES

O projeto que pode determinar a reabertura de escolas e faculdades durante a pandemia (PL 5595/20) é alvo de obstrução no Plenário da Câmara dos Deputados. A proposta inclui a educação básica e superior entre os serviços essenciais – aqueles que não podem ser interrompidos durante a pandemia. A deputada Professora Rosa Neide (PT-MT) disse que é preciso estabelecer um protocolo para o retorno seguro às aulas na pandemia. “Obrigar o profissional a estar presencial para se encontrar com o vírus é uma maldade”, disse. Ela afirmou ainda que a inclusão como serviço essencial busca impedir greves e outros movimentos reivindicatórios.