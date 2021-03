PENEIRA FINA 21/03/2021

NÃO FALTOU NADA!

Está havendo várias discussões a respeito de tudo, não resolvendo nada ! Quando não existe o problema, “alguns seres humanos tem o dom de inventar o tal problema”. Haja vista a questão dos supermercados: Qual item da cesta básica que faltou nas prateleiras? Algum outro produto saindo do básico? O que faltou? NADA! Mesmo não tendo registro de falta em qualquer item, as pessoas estão se aglomerando sem necessidade criando caos que está na mente delas, e não no mundo real! Se a mente não estiver sã, o corpo certamente irá adoecer, ou no mínimo ficar desgovernado. Calma, haja com equilíbrio e não compartilhem notícias ruins, a não ser se for com você e necessite de ajuda. Não piore o que já não está tão bom.

REDUÇÃO DE SALÁRIOS

Toda a população está exigindo a redução dos salários dos políticos imediatamente, isso em todo Brasil. Se sua cidade fica aqui no país está valendo! Inúmeras Câmaras já reduziram em 50% os salários dos vereadores, no período que durar a Pandemia. Em Catanduva os vereadores continuam embolsando mais de R$ 7 mil por mês, enquanto as pessoas reduziram seus rendimentos e muitos estão passando necessidades. Será que teremos algum vereador com coragem de cumprir suas promessas de campanha?

REDUÇÃO DO DUODÉCIMO

No ano passado foi proposta a redução do repasse que a Prefeitura faz a Câmara por mês, pedindo a redução de R$ 5 milhões no ano. Este dinheiro poderia ficar livre para a Prefeitura usar na saúde e educação, mas a maioria dos vereadores foi contra. Com a renovação ocorrida será que agora a redução ocorrerá ou continuará tudo do mesmo jeito? Cobre seu vereador para que ele faça a redução. A desculpa que devolve no final do ano na cola mais.

ANTECIPAÇÃO DO DUODÉCIMO

O vereador Alan da Garagem está propondo que a Câmara antecipe a devolução de R$ 1.050.000,00, em três parcelas de R$ 350.000,00. A iniciativa é boa e repete o que já foi feito no ano passado, para aquisição de cestas básicas. Mas como dissemos no tópico anterior, a devolução deste valor é apenas para inglês ver, porque se houvessem reduzido o valor de repasse esse dinheiro já estaria nos cofres da Prefeitura. É tipo me dá dez que te devolvo um. Estão brincando com a inteligência da população. Como dissemos cortem os próprios salários em vez de ficarem iludindo a população!

EXATAMENTE UM ANO

Há exatamente um ano, o vereador César Patrick postou em suas redes sociais, durante a pandemia do COVID-19, que os políticos deveriam reduzir seus salários. “O salário dos políticos deveriam ser reduzidos e este é o momento, destinando a saúde e a assistência social”, disse. Agora eleito, temos certeza que irá manter o discurso e defender sua bandeira de campanha. Ou político e abandonou o discurso de candidato? Como diz um amigo: “tudo muda, mas nada muda!” Mas agora vai, pois o vereador está empossado vice-presidente da Câmara.

MAIS VACINAÇÃO ADIANTADA

O Vice-Governador Rodrigo Garcia anunciou sexta-feira (19) a antecipação e a ampliação da vacinação contra COVID-19: agora, idosos de 69 anos entram também no calendário de março, junto ao público de 70 e 71 anos, e com início em 27 de março, dois dias antes da previsão inicial. Recomenda-se que as 910 mil pessoas desse grupo etário, ou seus familiares e parentes, realizem o pré-cadastro no site “Vacina Já” (vacinaja.sp.gov.br), que economiza 90% no tempo de atendimento para imunização: leva cerca de 1 a 3 minutos para quem preencheu o formulário e, presencialmente, a coleta de informações leva cerca de 10 minutos.

DOS ADIANTAMENTOS

Este é o segundo adiantamento do cronograma realizado pelo Plano Estadual de Imunização (PEI) de São Paulo no mês. O primeiro resultou no início, nesta sexta-feira (19), da imunização do público na faixa de 72 a 74 anos, que reúne 730 mil idosos. Com isto, já são mais de 5,1 milhões de pessoas de SP com cronograma de vacinação definido e em andamento, considerando todos os grupos anunciados até o momento.

DO BUTANTAN

Apenas em março o Instituto Butantan já distribuiu 11,1 milhões de vacinas em cinco remessas, quantitativo superior a todo o mês de fevereiro, quando foram entregues 4,85 milhões de doses. Com o carregamento desta sexta-feira, o total de vacinas disponibilizadas ao PNI chega a 24,6 milhões de doses desde o início das entregas, em 17 de janeiro. Até o fim do mês de abril, o número de vacinas garantidas por São Paulo ao PNI somará 46 milhões. O Butantan ainda trabalha para entregar outras 54 milhões de doses para vacinação dos brasileiros até 30 de agosto, totalizando 100 milhões de unidades.