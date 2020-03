PENEIRA FINA – 21/03/2020

Demorou, né?

Precisou inicialmente o Ministério Público de Catanduva fazer recomendações para que a administração mudasse os planos e definisse mais medidas de segurança e prevenção a transmissão do coronavírus. Um ofício foi encaminhado pela promotora Cynthia Nascimben Galli determinando diversas mudanças para reduzir os riscos de termos casos confirmados ou muitos casos confirmados desse novo vírus. As medidas adotadas, em sua maioria, já estariam sendo realizadas por alguns comerciantes e por outros setores da cidade, mas agora, com o decreto se tornam obrigatórias. Nada de barzinhos, pessoal. Beber, comer, agora só em casa, por favor!

Limpeza

Uma das medidas solicitadas pelo Ministério Público, não foi incluída pela prefeitura nesse decreto lançado ontem. A de limpeza de banheiros públicos e outros locais pelo menos três vezes ao dia. Esperamos que mesmo não estando no papel, a prefeitura exija essa realização.

Transporte

No transporte coletivo, os horários dos itinerários serão reduzidos. Assim como não correrão ônibus aos finais de semana. Os passes de estudantes também serão cancelados. Mas uma medida não foi tomada e, mesmo que não agrade a todos, acho que deveria ser estudada. A isenção da passagem aos idosos. Afinal, eles estão no grupo de risco e são maioria no transporte coletivo.

E se precisar?

Em caso de necessidade, por questões de saúde, consultas ou outro tipo de situação, a prefeitura também deveria oferecer o transporte em ambulâncias. Facilitando desta forma, a locomoção dos idosos e, evitando que eles fiquem percorrendo pelas ruas da cidade, quer seja na condução coletiva, quer seja caminhando pelas ruas.

Medidas drásticas

Exemplo de cidade que tem tomado medidas drásticas está Pindorama. A prefeita Maria Inês decidiu fechar todo o comércio local, fazendo com que os atendimentos ocorram somente por entregas a domicílio.

Sem casos

Em Catanduva, não há novidade, felizmente, sobre número de notificações. Até o momento são 10, oito ainda em investigação e dois descartados para coronavírus. Esperamos que continue assim.

Se houver

Ainda segundo a administração, as medidas adotadas no momento poderão mudar caso Catanduva venha registrar confirmação da doença.

Nas redes sociais

Pelas redes sociais, também não há outro assunto. E o mais importante: Muitas pessoas tentando conscientizar a população em ficar em casa. Quanto ao comércio, a principal frase escrita nas redes ontem era : “falido se recupera, falecido não”.

Pico

Para representantes do comércio, tendo por base as divulgações do Ministério da Saúde, na qual afirmam que a crise afetará o país principalmente em maio, não haveria a necessidade, neste momento de um fechamento total das lojas. Claro que a prevenção, tem sido adotada e o trabalho de entrega em domicílio tem sido amplamente sugerido.

CDHU

A deputada estadual Beth Sahão (PT) protocolou, nesta semana, duas indicações que visam amenizar os impactos econômicos trazidos pela epidemia do novo coronavírus. Em um deles, a parlamentar solicita ao governador João Doria Jr (PSDB) que suspenda, por tempo indeterminado, a cobrança das prestações dos mutuários dos programas de moradia da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

TRIBUTOS

Na outra indicação, a parlamentar solicita ao governador que suspenda, também por tempo indeterminado, a cobrança de tributos e taxas estaduais, enquanto o país estiver sob o risco da epidemia. A medida seria válida tanto para pessoas físicas quanto para empresas.

Tse

Como parte das medidas adotadas para contribuir para os esforços de contenção à disseminação do novo coronavírus (Covid-19), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) instituiu regime de plantão extraordinário na Justiça Eleitoral, suspendendo o atendimento presencial nos cartórios eleitorais. Assim, para orientar os eleitores que precisem dos serviços, o TSE criou uma página, no Portal das Eleições, com informações sobre como será o atendimento ao eleitor em cada estado neste período.

Na página

Na página, o interessado encontra informações sobre como está sendo feito o atendimento ao eleitor nos estados, além das formas de contato disponibilizadas por cada tribunal regional eleitoral (TRE) e os endereços dos respectivos sites, bem como links para os serviços on-line prestados pela Justiça Eleitoral, tais como: emissão de certidões; consultas ao número do título, situação eleitoral e legislação compilada; agendamento para atendimento; situação do cadastramento biométrico por estado; emissão de boleto para quitação de multas; e informações sobre mesários, entre outros.

Bolsa família

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, assinou na tarde desta sexta-feira, a Portaria nº 355, que estabelece medidas emergenciais para o Programa Bolsa Família em decorrência da situação emergencial de Saúde Pública causada pelo Covid-19. Entre as medidas está a suspensão, pelo prazo de 120 dias, de bloqueios, suspensão e cancelamentos de benefícios e da averiguação e revisão cadastral, entre outros. “O Bolsa Família é muito importante para as famílias mais vulneráveis do país. Com a inserção de mais 1,2 milhão de famílias, teremos cerca de 14 milhões de famílias beneficiadas, o maior número da história do programa”, enfatizou Onyx. “Isso praticamente zera a fila existente”, comemorou.

Da Redação