PENEIRA FINA – 21/02/2020

Será que passa?

O prefeito Afonso Macchione Neto mudou de ideia e decidiu enviar para Câmara, um projeto de lei para que ele possa parcelar a dívida com o Instituto de Previdência dos Municipiários (IPMC). O valor é de algo em torno de R$ 14 milhões e seriam parcelados em 10 vezes. Incluindo o índice do IPCA no mês e meio por cento de juros simples também ao mês. Acontece que no início do ano, Macchione tentou reduzir a multa aplicada para os débitos com pedido de análise do conselho fiscal do IPMC. Todos os pedidos – eram mais dois – foram negados. Depois disso, o prefeito afirmou que não encaminharia proposta para o legislativo. Mas pelo jeito, a coisa deve ter apertado, e ele mudou de ideia sobre sua decisão anterior. Resta saber se os vereadores irão concordar com essa proposta.

Pode ser que sim

Pelo menos, em discursos anteriores, parte dos vereadores afirmou que não aprovaria o parcelamento do IPMC porque deixaria dívidas para outros administradores. Como este será por até 10 meses, portanto, ainda dentro do ano, pode ser que os parlamentares não se neguem a aprovar.

Reunião

Ontem uma comitiva formada por integrantes do Conselho de Saúde e o vereador Wilson Paraná se reuniram com o prefeito Afonso Macchione Neto para sugerir medidas de combate a dengue. O pedido – a ampliação do horário de atendimento da Unidade de Hidratação hoje aberta no Postão, da rua Pará. E também maior divulgação para conscientização da população, carro de som na rua e maior agilidade no resultado dos exames. Ao que parece, ou pelo menos o que sentiram os participantes, a administração estuda a possibilidade de estender o horário de atendimento do hospital da dengue.

CASOS

Falando em dengue. Aumentou o número de casos confirmados da doença até quinta-feira. São agora 1903 casos positivos e 2900 pessoas aguardam resultado dos exames.

Novos banheiros

Foi publicado ontem no Diário Oficial do Município a abertura de licitação para a contratação de empresa que ficará responsável por construir novos banheiros na Praça da República. A entrega das propostas está marcada para o dia 10 de março, às 14 horas. A reportagem de O Regional tentou ter acesso ao edital, mas ainda não estava disponível no portal da administração.

Pedidos e mais pedidos

Novos banheiros ou pelo menos uma manutenção nos já existentes são pedidos antigos da população que transita pela área central de Catanduva. Inúmeros requerimentos de parlamentares foram feitos e não só em 2019, mas há anos. Traremos nos próximos dias mais detalhes sobre essa possível obra.

Clima quente

E o clima esquentou na Assembleia Legislativa na quarta-feira. Não foi, nem dois bate-bocas mas vários. O deputado Teonilio Barba (PT) partiu para cima de Arthur Do Val (Patriotas). A deputada Marcia Lia (PT) tentou tirar o celular da mão de Douglas Garcia (PSL) enquanto ele gravava vídeo e a xingava de louca, doida e corrupta.

Beth Sahão

Beth Sahão também ficou nervosa depois do discurso da deputada Carla Morando durante a discussão sobre a reforma da previdência estadual. “A senhora fica quieta que eu estou falando. Essa senhora nos ofendeu. Vamos representar amanhã (quinta-feira) na comissão de ética e se a comissão não atender, vamos representar na justiça. Vai ter de provar que as deputadas não prestam. A senhora modere suas palavras”.

Pesquisa

Saúde, violência e corrupção são os assuntos que mais têm tirado o sono dos cidadãos brasileiros. É o que aponta a edição de janeiro da pesquisa “What Worries the World”, da Ipsos, que ranqueia mensalmente as temáticas que mais preocupam 28 nações do globo. Para 44% dos brasileiros, o tema mais preocupante no país é o “acesso ao atendimento de saúde”. O combo “crime e violência” figura no segundo lugar do ranking, com 41%. Já a “corrupção” é o assunto que mais aflige 36% dos entrevistados. Fecham o top 5, “pobreza e desigualdade social” (34%) e “desemprego” (33%).

Exemplo

A prefeitura de Catanduva pode seguir esse exemplo de como foi feito por Rio Preto. Ontem, o prefeito Edinho Araújo assinou a ordem de serviço para a construção de um hospital municipal na zona norte da cidade. O hospital contará com 80 leitos, dos quais 62 serão rotativos, destinados às cirurgias eletivas, de pequena e média complexidades e internações clínicas, além de 12 leitos pós-anestésicos, e seis leitos de retaguarda. O hospital contará ainda com sala de esterilização e cinco salas cirúrgicas.

A ideia

A prefeitura não irá arcar com a obra. O valor estimado é de R$ 23.145.470,02. Mas para a ser construído, a prefeitura alienou um terreno de 145.665,37m2, no Distrito Industrial. O beneficiário da área alienada – a empresa Constroeste – terá de construir o hospital, ou seja, a prefeitura não receberá o recurso, mas a obra pronta. A expectativa é de que a construção seja concluída em no máximo 18 meses.

Para nova Catanduva

Essa poderia ser uma medida estudada por aqui para tentar construir um pronto atendimento na região do Nova Catanduva, Imperial e Gabriel Hernandes.

Da Redação