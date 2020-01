PENEIRA FINA – 21/01/2020

Galerias

A prefeitura de Catanduva publicou no Diário oficial do Município a classificação da empresa KGP Construtora Ltda para a licitação que visa contratar responsável pela obra de galeria de águas pluviais na avenida Holambra. O processo está em fase de recurso. A licitação para essa obra foi aberta no ano passado. Outra também para a construção de galerias ainda está em andamento e uma terceira, já teve contratação.

Quando sai

Depois da nomeação da comissão para abertura do concurso da Saec, muitos leitores perguntam quando o edital será publicado. Não há ainda essa informação, mas acreditamos que não deve demorar muito.

No escuro

Não sabemos se a troca foi realizada, mas vamos deixar o nosso registro caso seja preciso informar a administração. Na semana passada, moradores do Pedro Nechar reclamavam de lâmpadas de postes queimadas no bairro.

Bibliotecas

Bibliotecas podem enviar projetos até o dia 30 de janeiro de 2020, usuários com deficiência visual serão os principais beneficiados. A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência recebe até 30 de janeiro de 2020 projetos de bibliotecas públicas do Estado de São Paulo, interessadas em receber equipamentos de tecnologia assistiva capazes de assegurar o acesso à leitura para pessoas com deficiência visual. A ação faz parte do programa São Paulo + Inclusão Bibliotecas, que tem como parceiro o Fundo de Interesse Difusos (FID) da Secretaria da Justiça e Cidadania e juntos já entregaram equipamentos há mais de 60 bibliotecas públicas.

Participar

Os interessados em participar devem indicar em formulário específico (abaixo) como pretendem aprimorar os serviços bibliotecários para as pessoas com deficiência e qual estratégia será utilizada para divulgação dos novos serviços com foco no público com deficiência visual. As bibliotecas vencedoras receberão kits compostos pelos seguintes equipamentos: scanner leitor de mesa, linha braile e computador. O formulário deve ser preenchido no link http://bibliotecas.sedpcd.sp.gov.br e as propostas bem como, anexos, digitalizados e devidamente assinados, devem ser enviados para o e-mail spmaisinclusaobibliotecas@sedpcd.sp.gov.br ou encaminhados pelo correio.

Divulgando

O prefeito Afonso Macchione Neto tem divulgado as obras realizadas em Catanduva nas redes sociais. Na semana passada falou sobre a instalação das placas com nomes de ruas e do recapeamento feito na avenida Virgilio Mastrocola. “A avenida Virgílio Mastrocola, na entrada da cidade, foi recapeada, desde a rodovia Comendador Pedro Monteleone, a rodovia da Laranja, até a rua 3 de Maio. No canteiro central, a iluminação foi substituída por lâmpadas de Led. O trecho já está sinalizado, garantindo mais segurança aos motoristas de Catanduva e da região que transitam pela via. Para os serviços de recapeamento, a Prefeitura recebeu uma contrapartida financeira do Condomínio”.

Deputada Beth Sahão

“Acabo de ler uma notícia sobre a tarifa de ônibus em Rio Preto, que passará a custar R$ 3,50, nos próximos dias. Mesmo com esse aumento, o preço praticado lá será CINQUENTA CENTAVOS MAIS BARATO QUE EM CATANDUVA. Lembrando que Rio Preto é uma cidade quatro vezes maior que a nossa. O preço da tarifa de ônibus em Catanduva é uma vergonha por culpa do poder público local, que permite essa situação absurda”,

Novo código

O Novo Código Comercial pode ser aprovado na comissão temporária ainda no primeiro semestre de 2020. Essa é a expectativa da relatora do Projeto de Lei do Senado (PLS) 487/2013, senadora Soraya Thronicke (PSL-MS). Em entrevista à Agência Senado, Soraya afirmou que ainda não há uma agenda de audiências públicas na Comissão Temporária para a Reforma do Código Comercial (CTRCC), mas elas poderão ocorrer. De acordo com a senadora, o Novo Código Comercial deverá ser simplificado. Liberdade, boa-fé e simplificação das relações serão as características do novo texto, segundo a relatora.

Excelente

O senador Elmano Férrer (Podemos-PI) considerou “excelente” o fato de que a Lei do Orçamento de 2020 (Lei 13.978/2020) foi publicada sem nenhum veto do presidente da República. Elmano é o 2º vice-presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO).

“Excelente. Isso melhora muito as relações entre o Congresso e a Presidência da República. O presidente dá uma demonstração no sentido de normalizar as relações entre os dois poderes”, declarou.

Aposta

O ministro da Economia, Paulo Guedes, apostou que a reforma administrativa terá apoio popular e será aprovada pelo Congresso. Ele disse que o povo quer o Estado mais enxuto, mais eficiente e não concorda com a existência de dois ‘Brasis’, o do cidadão comum e o dos servidores públicos. Guedes falou em entrevista ao Poder em Foco, no SBT.“‘A opinião pública sabe que há um Brasil que sofreu muito, com milhões de pessoas desempregadas, com incerteza, insegurança, um PIB (Produto Interno Bruto) que caiu 3,5%, dois anos seguidos, um desastre. E há um outro Brasil do funcionalismo público, que teve 54% de aumento acima da inflação, tem estabilidade de emprego, aposentadorias generosas”, detalhou.

Da Redação