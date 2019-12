PENEIRA FINA – 20/12/2019

Não vai rolar

Ao que parece, depois da rejeição dos projetos encaminhados pelo Executivo a Câmara de Catanduva, a administração irá aguardar a determinação da Justiça para efetuar o pagamento de tudo o que estiver relacionado ao dissídio de 2015, incluindo o cartão alimentação daquele ano. “Os vereadores não querem pagar. Fizemos o possível e tentamos de várias formas. O foco, agora, é o reequilíbrio financeiro da Prefeitura”, afirmou o prefeito Afonso Macchione Neto.

Moção

O vereador Cidimar Porto elaborou moção de aplauso endereçada ao Fundo Social de Solidariedade devido a realização da Maratona Meu Pai é o Papai Noel. “A iniciativa merece ser aplaudida, pois o fundo social conta com uma equipe que busca junto aos empresários as doações das bicicletas e permite aos participantes, de todos os percursos, ganharem além da roupa do papai noel, uma bicicleta para presentearem seus filhos, no final da maratona”.

Lembrando

Que hoje é o último dia do passeio de bicicleta dos papais nóeis. Quem ainda não viu este ano, pode assistir a turma toda na rua Brasil.

Drones

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER)-SP), pela primeira vez, utilizará drones para o monitoramento rodoviário das rodovias litorâneas que integram a Operação Verão + Seguro.

Os equipamentos realizarão voos em pontos de gargalo nas rodovias litorâneas, facilitando a tomada de decisões operacionais, como liberação de acostamentos para tráfego ou implantação de faixa reversível. Na ocasião de acidentes, os drones serão utilizados para que as equipes sejam acionadas de forma ágil, adotando todas as medidas de segurança necessárias e advertindo os motoristas a reduzirem a velocidade na pista.

No litoral

A informação vale para as rodovias do litoral, mas muito catanduvenses aproveitam as festas de final de ano para viajar para as praias de São Paulo. Além do cuidado que nunca é demais falar, saber sobre a segurança das pistas também é importante.

Revogado

O prefeito Afonso Macchione Neto revogou ontem a chamada pública para a celebração de contrato de gestão com organização social de saúde para o gerenciamento e execução de aões e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Há alguns meses, equipes do Hospital de Base de Rio Preto vieram conhecer a unidade e o “zum zum zum” era de que teria o interesse em concorrer para a gestão da unidade.

Será mantido

Meses atrás também a então prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes informou que pretendia realizar a instalação de uma unidade de atendimento 24 horas na região do Gabriel Hernandez com recursos provenientes de emendas parlamentares e de parte do valor do duodécimo da Câmara. Mas isso será somente para a instalação e como fica a manutenção do local, se para Macchione agora é preciso reestabelecer a saúde financeira do município? Esperamos que realmente o atendimento 24 horas naquela região seja colocado em prática.

“Conforme eu havia dito, as leis brasileiras são frouxas em relação a quem maltrata animais. Diante do cenário de filme de terror constatado pelas autoridades policiais, a prisão deveria ser o único destino possível para esses bandidos covardes. Infelizmente, por conta de nossa legislação branda e equivocada, quase todos eles já estão livres. No Brasil, maltratar animais é mais um crime que compensa”.

Deputada Beth Sahão

Mão única

Depois de tanta discussão sobre a mudança de direção da avenida São Vicente de Paulo, o vereador Wilson Paraná encaminhou requerimento solicitando que a prefeitura realize estudos para que verifique a possibilidade de tornar a rua Macapá em mão única. “Devido ao grande fluxo de veículos, após ser instalado ali o Supermercado Proença”.

Projeto

Paraná também solicitou que a administração encaminhe ao Legislativo um projeto de lei que tenha como objetivo regulamentar a instalação de loteamentos de interesse social, basicamente, regulamentar projetos como da Associação gerenciada por padre Osvaldo.

Precatórios

O vereador Cidimar Porto solicitou por meio de requerimento, relação das dívidas da prefeitura em precatórios com valores atualizados.

Saec

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec) abriu licitação para a contratação de empresa de engenharia com pessoal capacitado, máquinas e equipamentos necessários para a execução de redes de esgoto, poços de visita e outros serviços. A licitação será por menor preço global e tem agendada para o dia 17 de janeiro a abertura das propostas e documentos. O edital pode ser acessado no site da Saec.

Aditado

A Superintendência também aditou o contrato com a empresa Helio Rinaldi Junior Comércio e Serviços Eireli, contratada para a prestação de serviços de leitura de hidrômetros, impressão de contas, impressão de comunicado de consumo alterado. O contrato foi aditado em 12 meses e reajustado. “renovando assim o contrato no valor de R$ 921.092,99 para os próximos 12 meses, índice abaixo do IPC-A de agosto de 2019 (3,342644%), além do equivalente a 5,949480% de acréscimo no valor inicial com vigência a partir do dia 26/01/2020 conforme processo administrativo n° 7091/2019 – Carlos Alberto Calixto Lapera – Superintendente”.