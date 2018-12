PENEIRA FINA 20-12-2018

Transporte

Hoje é o dia para que as empresas possam apresentar propostas para gerenciar o transporte coletivo de Catanduva de forma emergencial. A reportagem de O Regional questionou a administração sobre os trâmites caso não tenham interessados e até quanto tempo a prefeitura irá manter o serviço por meios próprios. Em resposta, a prefeitura prefere esperar até hoje para saber se haverá propostas e os valores apresentados para depois falar sobre o que pode ocorrer.

E como ficou?

E a pergunta que fica é, e aquelas pessoas que já tinham recarregado o cartão de passagens? Elas serão ressarcidas de alguma forma? Também como ficou a situação dos trabalhadores da Jundiá, que deixou a cidade? Receberam suas rescisões trabalhistas?

Aviso

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva está comunicando por meio de propagandas no rádio e também em informativos no Diário Oficial do Município que a coleta de lixo não será realizada nos dias 25 de dezembro e dia 1º janeiro – Natal e Ano Novo. “Portanto, a SAEC solicita aos moradores que não coloquem lixo nas ruas nestas datas. Nos demais dias, inclusive nos dias 24 e 31 de janeiro, a prestação do serviço será realizada normalmente”.

Saec

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC) e a Florestana, empresa responsável pela coleta de resíduos no município, deram início a uma campanha de conscientização. O objetivo é incentivar a população a destinar corretamente o lixo gerado em casa. São quatro frases e imagens de incentivo colocadas nos novos caminhões da empresa de coleta, que percorrem todos os setores da cidade. O objetivo da autarquia é, principalmente, incentivar a população a cuidar de Catanduva, mostrando a importância de cada um fazer a sua parte.

Conversa

O prefeito Afonso Macchione Neto postou nas redes sociais. “Acabei de conversar com os funcionários da Saec sobre o pagamento da dívida do dissídio de 2015. Tomamos as providências para que os funcionários da autarquia recebam os valores devidos amanhã (hoje). Nosso objetivo é atender todo o funcionalismo. Estamos buscando meios para que isso se concretize”.

Recursos

“Recebi no gabinete o padre Carlos e integrantes da diretoria da Associação São Vicente de Paulo. Assinamos a documentação para repassar R$ 1,1 milhão da Prefeitura para entidade. Temos uma parceria consolidada e entendemos que os recursos financeiros são fundamentais para o bom andamento da prestação de serviço aos idosos que precisam de acolhimento”, divulgou também o prefeito.

Na internet

Apesar de o mundo online ser dominado pelos jovens, os mais velhos não ficam atrás quando o assunto é comprar na internet. Muito pelo contrário. A geração de consumidores acima dos 60 anos é a que deve apresentar o maior aumento nas compras online neste mês. É o que aponta um levantamento realizado pela Rakuten Digital Commerce. Os internautas desta faixa etária devem ter um aumento de 23% no volume de pedidos transacionados em 2018, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em seguida, deverão se destacar os consumidores com idades entre 30 e 40 anos, com um aumento esperado de 22%. Já o terceiro maior crescimento de consumo online é esperado entre aqueles que se enquadram na faixa dos 20 aos 30 anos, com uma alta de 21%. “O pagamento do 13º salário influencia na predominância de consumidores mais velhos nas compras online para o Natal, assim como a tradição de presentear filhos e netos”, explica René Abe.

Cumprimento

O Sindicato dos Municipiários de Catanduva (Simcat) divulgou no final da tarde de ontem que já protocolou no Tribunal de Justiça o cumprimento de sentença coletiva. Agora, eles aguardam os trâmites e o prazo que a prefeitura terá para o encaminhamento das planilhas individuais, que também é de 30 dias, a partir de quando a administração for notificada.

Resultado

As notas do Ensino Médio do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) cresceram pela terceira vez consecutiva em Língua Portuguesa e Matemática. Os resultados foram anunciados nesta quarta-feira (19) pelo governador Márcio França e o secretário João Cury. As provas foram realizadas nos dias 27 e 28 de novembro. Pela primeira vez as médias são divulgadas antes do encerramento do ano letivo, o que facilitará o planejamento das escolas.

Informações

Informações dão conta também que a Prefeitura teria protocolado o pedido de sobrestamento das ações individuais dos servidores já ajuizadas até que haja a definição e término da ação de execução coletiva. O sobrestamento nada mais é que um pedido de adiamento de julgamento enquanto prevaleça a ação coletiva.

