PENEIRA FINA 20/11/2020

SALDO DAS CHUVAS

Com as chuvas da última quarta feira (18), tivemos danos por toda cidade de Catanduva como quedas de árvores e postes de energia (foto). Em alguns bairros tivemos ruas alargando algumas erosões pré-existentes e trânsito impedido em alguns lugares. Pra variar quem sempre fica no prejuízo é o cidadão. Seria de “muito bom tom” que nossa alcaide Marta Maria do Espírito Santo Lopes viesse a público (com ou sem equipe) em um simples vídeo para dar satisfação sobre o ocorrido e as providências que foram tomadas, seria mínimo! Lembrando que todo mês sem faltar nenhum, nossa prefeita recebe salário para trabalhar até 31/12.

ENCHENTES E ALAGAMENTOS

A culpa é sempre de São Pedro! Mentira! Maus Prefeitos insistem em atribuir as enchentes e alagamentos da cidade ao santo, mas na verdade elas são resultado da falta de investimento e planejamento em nossa cidade. Também conhecida simplesmente por incompetência dos Prefeitos! Imagens veiculadas nas redes sociais, como a forte enxurrada da Rua Brasil, em local próximo a Faria Veículos, deixa claro que não foram executadas as galerias necessárias. A mesma ocorre na rua São Paulo, em frente ao Max Atacadista, onde um carro ficou tomado pelas águas. Depois perguntam por que as empresas não investem em Catanduva?

CONCRETO NOS RIOS

Enquanto esta Administração preferiu canalizar rios da cidade, deixou de fazer os investimentos necessários em obras de micro e macro drenagem. Vá na Vila Bela e converse com os moradores para saber o descaso que a SAEC tem com aquela região da cidade que sofre com constantes alagamentos. Visite os moradores do Nova Catanduva e vai saber porque convivem com problemas constantes no esgoto. A SAEC não é a prima rica como muitos gostam de chamá-la na Prefeitura, na verdade ela é a megera da família, aquela que cobra caro de todas as pessoas para beneficiar apenas os “queridinhos” do Paço Municipal. Atualmente a SAEC está concretando um córrego, situado próximo ao imóvel que pertence às empresas do Afonso Macchione, onde ele quer instalar um condomínio particular fato muito criticado na tribuna da Câmara. Uma coincidência segundo a SAEC…

NOTA DA PREFEITURA

Equipes da Secretaria de Meio Ambiente prosseguiram ontem o trabalho de corte e retirada de árvores que caíram em decorrência da chuva e dos ventos fortes da quarta-feira. A prioridade foi dada às árvores que tombaram nas vias públicas – casos da avenida Palmares e da rua São Joaquim da Barra. No Jardim Paraíso, foi concluída a recolha de resíduos de árvores que tombaram sobre residências. Ainda há mais de 40 árvores a serem retiradas. Os pedidos devem ser feitos pelo telefone 3522-0814 ou pelo app Ouvidoria Catanduva.

PASTOR NO GABINETE?

Começam a correr nos bastidos políticos nomeações de pessoas que poderão ocupar postos no Governo de Padre Osvaldo. Causou terremoto a indicação de Pastor Lucas Martins para o cargo de Gestor de Governo, cargo que é ocupado atualmente por Daniela Arieta. O pessoal ouvido por esta coluna diz não acreditar que isto possa ocorrer, segundo ele seria como sair da panela e cair no fogo, ou para alguns, no fogo do inferno! Pastor Lucas foi muito atacado nas eleições, tanto por evangélicos quanto por adversários políticos.

PESSOA CERTA NO LUGAR CERTO

A grosso modo vemos que nem a Sra Arieta está apta para o cargo que ocupa, o que explica isso é a “amistosidade” do governo com a Câmara que em tese seria sua função. Na verdade esse cargo precisa de alguém “diplomata por excelência” coisa que Afonso Macchione e Marta não entenderam e pagaram caro por isso. Alguém que entre e saia da Câmara com certa constância e articule entre os vereadores e saiba debater os projetos e ideias do novo prefeito mostrando “porque votar”.

VICE NA SAEC

O vice Cláudio Romagnolli está cotado para assumir a Superintendência da SAEC. Pelo menos é o que vem sendo divulgado nas redes sociais e bastidores políticos da cidade. Achamos Cláudio um bom nome para ocupar a SAEC, pois, hoje não sabemos quem é o atual superintendente se o vermos na rua e as circunstâncias já mostraram que o tal está a quem dos problemas da cidade em seu setor, Cláudio pode aprender rapidamente como funciona a autarquia e buscar colocar em prática as promessas de campanha que foram feitas pelo Padre Osvaldo, muitas delas referentes à SAEC. Vamos continuar especulando e trazendo para vocês os movimentos de bastidores da política local, que muda a cada minuto.

ESPECTRO AUTISTA

O Projeto de Lei 5158/20 obriga os planos de saúde a fornecer atendimento multiprofissional, inclusive com terapias de análise do comportamento aplicada (ABA, na sigla em inglês) na sistemática composta por supervisor e assistente terapêutico, à criança diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA). A ABA consiste no ensino das habilidades necessárias para que a pessoa com autismo se torne independente.

DO PROJETO

A proposta foi apresentada pelo deputado Léo Moraes (Podemos-RO) à Câmara dos Deputados. Pelo projeto, o atendimento multiprofissional previsto envolverá serviços de fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, psicopedagogia e também a análise do comportamento aplicada por supervisor e assistente terapêutico. “Com essa sistemática, as famílias passam a dispor de terapias intensivas sob o acompanhamento de um especialista na área, a um custo que torna o tratamento possível” diz o autor do projeto.

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

O supervisor especializado na terapia ABA será responsável pela avaliação periódica do desenvolvimento da criança, pela elaboração do plano de intervenção, pelo acompanhamento, pelo treinamento e pela orientação do assistente terapêutico e dos pais e cuidadores. Já o assistente terapêutico ficará a cargo do atendimento direto à criança em tratamento, com isso as famílias passam a dispor de terapias intensivas sob o acompanhamento de um especialista na área, a um custo que torna o tratamento possível. (Câmara Federal)