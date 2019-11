PENEIRA FINA – 20/11/2019

Audiência Pública

Acontece na quinta-feira (21) às 18h30, no auditório da Prefeitura de Catanduva a Audiência Pública para o Plano Integrado de Saneamento Básico. A Saec e a Prefeitura convida toda população para participar do evento.

Todos Contra a Dengue

As EMEI’s Jose Lahud Cury e Albertina Diogo Spanazzi deram um show de civilidade. As escolas localizadas nos bairros Vila Rodrigues e Jardim Alpino respectivamente, realizaram pedágio contra dengue, em ação conjunta da Secretaria Municipal de Educação, GCM e EMCAa. Foram entregues folhetos educativos confeccionados pelos alunos e também repelentes caseiros.

Continua o combate

Sexta feira (22) O EMCAa fará mais uma ação com os jovens do Cidadão do Futuro às 14 horas. Segundo o coordenador de ações do EMCAa, Diego Palmieri esses eventos são importantes pois a época de chuvas estão chegando e precisam de toda força para combater e assim evitar uma epidemia de dengue como aconteceu neste ano.

Natal Iluminado

Foi dada a largada para o evento onde Sincomercio, ACE, SESC e Prefeitura participaram na tarde de ontem (19). A prefeita Marta do Espirito Santo discursou sobre o evento e em rede social publicou fotos e relatou sobre a Campanha: “Participamos há pouco do lançamento da Campanha Natal Iluminado. Unimos esforços com o Sincomércio, ACE e Sesc para proporcionar melhor estrutura e atrações especialmente para esse fim de ano. Esperamos atrair consumidores de toda a região para Catanduva.”

Doador

No dia 28 de novembro acontecerá o I Simpósio de Doação de Sangue e Medula Óssea no Anfriteatro do Padre Albino com os palestrantes Dr. João Victor Piccolo Feliciano e Capitão Anderson Ferreira Nunes. As Inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail: agenciatransfusional@padrealbino.com.br

Evento da Consciência Negra

Acontece hoje (20) mais um evento para as comemorações do Dia da Consciência Negra que será exibido o filme ‘Nossas Contas’, do diretor catanduvense e artista Rafael Back. Aos interessados, será no auditório da Biblioteca Municipal, às 19h30. Já no dia 22, próxima sexta-feira, irá ocorrer a palestra ‘Religiões de Matriz Africana e Intolerância Religiosa’ no auditório do Sindicato dos Bancários (Rua Pernambuco, número 156), às 20h. Dia 23, a Praça da República será palco de uma Tenda Multicultural a partir das 9h, e para finalizar a Semana, um kizomba (piquenique) junto ao projeto ‘Vamos Falar Sobre’, em que será debatido, em uma roda de conversas, sobre ‘Enfretamento ao Racismo’. Será na Praça da Matriz, a partir das 16h.

O significado do dia

O Dia da Consciência Negra é comemorado hoje no dia 20 de novembro em todo o país. A data homenageia Zumbi, um pernambucano que nasceu livre, mas foi escravizado aos seis anos de idade e mais tarde ele voltou para sua terra natal e tornou-se líder do Quilombo dos Palmares. Zumbi morreu em 20 de novembro de 1695. O foco dessa data é fazer uma reflexão sobre a importância do povo e da cultura africana no Brasil. Também serve para analisar o impacto que tiveram no desenvolvimento da identidade cultural brasileira. A música, a política, a religião e a gastronomia entre várias outras áreas foram profundamente influenciadas pela cultura negra. Portanto, a data estimula a comemoração e valorização da cultura afro-brasileira.

Na Sessão

O vereador Ditinho repudia a lei que lida com os animais apreendidos, ele reconheceu que não houve maus tratos, mas a lei faz com que existam animais no recinto desde o governo Vinholi e termina sua vez na tribuna dizendo que para alimentar os animais que estão no Recinto são gastos mais de R$ 7 mil. Tudo isso por causa de um dos animais recolhidos pela Prefeitura e estando no Recinto, local onde ficam após o recolhimento, quebrou com a pata uma cerca onde se machucou severamente e os profissionais da área chegaram a conclusão de sacrifica-lo pois já estava muito debilitado e sem a pata.

Continuou

Vereador Onofre Baraldi também trouxe o assunto para a tribuna que o animal deve ter um bem estar por quem recolhe e assim ressaltou o projeto de lei do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais para que esses representantes possam ajudar também nessa área.

Da Redação