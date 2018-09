PENEIRA FINA 20-09-2018

Rejeitado

Os vereadores de Catanduva rejeitaram o projeto do prefeito Afonso Macchione Neto , que alterava a redação do Inciso X, do artigo 45, da Lei complementar 32, de 17 de outubro de 1996. A sessão contou com a participação de professores que defendiam a rejeição da proposta. Um dia antes, o presidente da Câmara, Aristides Jacinto Bruschi fez uma enquete pela rede social para saber como proceder com o projeto apresentado pelo Executivo. Na proposta que foi negada pelos vereadores constava a atribuição dos professores municipais e, no parágrafo específico falava sobre o recesso escolar. O novo texto do projeto incluía a seguinte frase: “ter assegurado o recesso, de acordo com o calendário escolar, para o qual poderão ser convocados para atualização e aperfeiçoamento profissional, bem como para qualquer outra finalidade de interesse da Secretaria de Educação”. O presidente da Câmara publicou o texto da lei, a exposição de motivos do projeto e perguntou aos professores o que achavam da proposta feita pelo Executivo. As respostas foram praticamente todas contrárias a aprovação do projeto. Muitos argumentam que incluir “qualquer finalidade”, indicaria todo tipo de ação, mesmo aquelas distantes da atribuição de um professor. “Boa tarde Ari, recomendo fortemente votar contra, pois a lei em vigor é praticamente idêntica, e essa terminação, art 45, X … bem como para qualquer outra finalidade de interesse da secretaria municipal de educação. É subjetiva e de interesses obscuros/duvidosos devido a falta de clareza nos motivos determinantes da convocação. Obrigado pela transparência e oportunidade de opinião”, afirmou um dos internautas.

Resposta

No dia anterior, a prefeitura encaminhou à reportagem de O Regional, informações sobre o tema. “A Secretaria Municipal de Educação esclareceu que o professor tem garantidos o recesso escolar e suas férias escolares. O projeto de lei tem objetivo de adequar a lei de acordo com o calendário escolar, em que a atribuição de aulas possa ser realizada durante o recesso de janeiro, de forma que os alunos iniciem o ano letivo com todos os professores admitidos e dentro das escolas, garantindo, assim, uma aprendizagem de mais qualidade”.

De ultima hora?

O vereador Wilson Paraná ocupou a tribuna na última terça-feira para criticar a proposta sobre o transporte coletivo e citou que o projeto foi encaminhado de “ultima hora”. O projeto foi apresentado antes do recesso parlamentar e teve uma “porção” de oportunidades de ser discutido.

Como fica?

Os vereadores decidiram aprovar o projeto sobre a concessão do ônibus sem a outorga ao município – é a primeira vez que vereadores decidem não receber receita para cidade – e reduzir o período de concessão de 10 para cinco anos. Rejeitaram, portanto, o artigo 1º e o artigo 32º da lei. Mas aprovaram emendas. Textos que podem ser vetados pelo Executivo. E se isso ocorrer? É mais uma lei que volta para ser discutida na Justiça?

Nenhum posicionamento

Falando em Justiça, até o momento a RUMO não se manifestou sobre o novo projeto elaborado pela comissão técnica do Comdu. Enquanto isso, também não houve manifestação sobre o projeto que torna o viaduto da rua Sete de Setembro como patrimônio público.

Redução

O vereador Amarildo Davoli informou sobre o número de linhas de ônibus existentes em 2008 e os dias atuais e relacionou com tempo de espera dos moradores. “2008 tínhamos 30 linhas. Depois foi para 24 e agora irá para 22. Antes os moradores esperavam 20 minutos, depois 40 minutos e agora uma hora”.

Servidores

O presidente da Câmara, Aristides Jacinto Bruschi relembrou o dissidio dos servidores. Mencionou desde as tratativas na época com o então prefeito Geraldo Vinholi e agora com a administração de Macchione. O parlamentar voltou a chamar o chefe do Executivo de caloteiro. “ele disse na campanha que ia pagar e depois o que ele fez? Enganar, mentir, enrolar. Quanto representantes do Simcat vão a prefeitura, os secretários que atendem ele nem aparecem”.

Projeto

Ari falou sobre projeto que foi apresentado. “Por isso que seguimos a ideia do vereador Nilton Cândido que se mexermos na Lei que criou a Saec vamos conseguir ter o dinheiro para pagar o dissídio dos servidores. Ele teria disponível R$ 30 milhões para poder pagar até a vista”, disse.

Roçada

A prefeitura de Catanduva publicou no Diário Oficial do Município a contratação da empresa LCP Serviços Ambientais Eireli – Me para a realização de roçada e recolha dos produtos . A prefeitura vai desembolsar cerca de R$ 684 mil para pagamento da empresa.

Ainda não

A defesa civil de Catanduva ainda deverá realizar o relatório para enca­minhar a Secretaria de Habitação sobre os muros de arrimo no Jardim Alpino. O Relatório foi pedido do próprio secretario do Estado para ver se consegue liberar recursos para esses 100 metros de muros que precisam ser realizados.

Digital

A TV Cultura, emissora pública de televisão, está operando em sinal HD em Catanduva no canal 4.1 desde o início de setembro. No pacote digital disponibilizado pela Fundação Padre Anchieta para o município, também estão duas novidades para o público local: a Univesp TV (4.2) e o MultiCultura (4.3). O MultiCultura possui grade variada, que une as no­­­vi­­dades do presente ao melhor do passado. Programas voltados à edu­­­cação, saúde, cultura, jornalismo, música, infantojuvenil, cinema e documentários, além de atrações inéditas da TV Cultura, são levadas ao ar, diariamente, pelo canal. Já na Univesp TV estão conteúdos ligados à Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que oferece cursos de graduação nas áreas de Licenciatura em Ciências Naturais, Matemática, Engenharia de Computação e Engenharia de Produção, entre outros. A instituição também possui um polo em Catanduva.

