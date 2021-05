PENEIRA FINA 20/05/2021

O FANTASMA DO PRESÍDIO

Pensa em um assunto que agitou Catanduva essa quarta-feira… Bastou o prefeito divulgar em suas redes sociais que esteve em São Paulo em uma visita técnica à Fundação Penitenciária para a sociedade resgatar o fantasma da implantação do presídio na região. Não por menos, já que o padre escreveu que a visita “serviu para captar experiência”, se referindo à dinamização dos trabalhos na prefeitura, com aproveitamento de mão de obra e itens que são aqui produzidos. O auê foi grande: teve sindicato, adversário político e internautas de diferentes perfis se manifestando contra a possível vinda do centro penitenciário. A assessoria de comunicação disse, em nota, que “as conversas avançaram com a finalidade de obter informações sobre a viabilidade de possíveis parcerias. O projeto consiste em ajudar aqueles que estão em regime semi-aberto e que, por meio do trabalho, conseguem diminuir o período de reclusão. Ao mesmo tempo, a prestação de serviço refletirá em menor custo aos caixas municipais”. A pergunta que não quer calar: quais seriam essas parcerias, hein?! Em tempo: no fim da tarde, a assessoria divulgou uma nova nota, dessa vez enfatizando que é “fake news” associar a ida do prefeito a capital com a suposta implantação da penitenciária.

PONTE DIRETA

Quem recebeu o prefeito na capital foi o catanduvense Major Coltre, que hoje atua na FUNAP – Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” de Amparo ao Preso. Coltre, que fez carreira na Polícia Militar de Catanduva, “apresentou toda a estrutura de trabalho na Fundação e abriu portas para futuras parcerias”, segundo a comunicação da prefeitura. O prefeito agradeceu a acolhida do major reformado, citando a estrutura da Funap como sendo exemplar.

À MARGEM

Catanduva foi uma das cidades que ficou de fora da famosa Região Metropolitana de Rio Preto, um projeto audacioso. A iniciativa foi lançada, oficialmente, nessa terça-feira (18), e reúne 35 municípios do entorno. Em suma, o que se espera é conseguir firmar a tal região como polo promissor e, com isso, conseguir mais liberações de verbas, investimentos e recursos. A proposta será encaminhada agora para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP). Além de Rio Preto, os munícipios inseridos são Adolfo, Bady Bassit, Bálsamo, Cedral, Guapiaçu, Ibirá, Icém, Ipiguá, Irapuã, Jaci, José Bonifácio, Macaubal, Mendonça, Mirssol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Neves Paulista, Nipoã, Nova Aliança, Nova Granada, Onda Verde, Orindiúva, Palestina, Paulo de Faria, Planalto, Poloni, Potirendaba, Sales, Tanabi, Ubarana, Uchoa, União Paulista, Urupês e Zacarias.

REGIÃO NO TOPO

Outra figura conhecida da região, o deputado estadual Itamar Borges, acaba de ganhar ascensão profissional. O parlamentar assumiu a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Borges já presidia a Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista e a Comissão de Atividades Econômicas e foi convidado para o novo cargo. Ele acumula três mandatos (um em exercício) consecutivos na Assembleia Legislativa e como prefeito de Santa Fé do Sul, também por três vezes.

TRAGÉDIA

Na última segunda-feira (17), uma tragédia marcou os atendimentos no Centro de Atendimento Covid, instalado na Estação Cultura. Uma idosa teria passado mal no local, o que provocou uma queda, levando à morte. A vítima chegou a ser socorrida, mas faleceu logo após o atendimento prestado na UPA. A coluna presta sinceros sentimentos à família – uma filha da senhora é funcionária pública. E à prefeitura, que a fatalidade sirva como alerta para possíveis adequações na área, que não possui guarda-corpo e oferece risco, principalmente a crianças e pessoas em idade avançada.

CINQUENTOU

A Unimed de Catanduva lançou na terça-feira (18) o vídeo oficial que celebra os 50 anos de fundação local. Com quase sete minutos de duração, é possível ver a potência que a cooperativa atingiu no município, somando em todos esses anos mais de 40 mil clientes, além de outras 23 mil vidas sob responsabilidade do grupo, 330 médicos cooperados e 740 colaboradores. Sem dúvida, os números são grandiosos e valem o posto de integrante do maior sistema de plano de saúde do país. Ao longo dos próximos 12 meses, a Unimed deve divulgar outras ações, em comemoração à data.