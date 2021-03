PENEIRA FINA 20/03/2021

DINHEIRO DA CÂMARA

O vereador Alan Marçal protocolou requerimento na Câmara Municipal de Catanduva pedindo a transferência de R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais), a título de devolução, para que a Assistência Social da Prefeitura possa adquirir e distribuir cestas básicas para munícipes e suas famílias. Para o vereador, tal medida estará garantindo alimentação básica de muitos munícipes que, parte desses, tinha fonte de renda até pouco tempo, mas devido aos efeitos econômicos da pandemia, não dispõem mais dessa renda dependendo de auxílio de terceiros para sua subsistência. “Não faz sentido a Câmara deixar parado em sua conta bancária esse valor, enquanto muitos passam fome”, diz. O requerimento com pedido de urgência será votado na próxima sessão, terça feira, dia 23 de março. Para aprovar, o vereador precisa do apoio de todos os colegas vereadores e vereadoras e principalmente “do sim” do presidente Gleison Begalli que é quem assina os cheques da Câmara no momento.

PROJETOS DO PADRE

Foi protocolado ontem na Câmara Municipal um projeto de lei que institui o Conselho de Acompanhamento e de Controle Social do FUNDEB. Essa providência se faz necessária devido a Lei Federal nº 14.113. que regulamenta a criação e composição dos conselhos do FUNDEB. A equipe do prefeito Padre Osvaldo também está elaborando um projeto de lei para isentar do pagamento de área azul os pacientes que fazem hemodiálise durante o procedimento. A ideia inicial é dos vereadores Dr. André Beck (Legislatura passada) e recentemente apresentado pelo Vereador Alan Marçal. Segundo nossas fontes, o projeto será todo reelaborado e melhorado pelo Executivo.

UNIÃO SINDICAL DE CATANDUVA

Marcelo Araújo da “União Sindical”, (entidade sindical de empregados de Catanduva) emitiu um comunicado para que sindicatos e associados não repassem áudios de pessoas que não conheça para evitar a difusão de Fake News. Em nota, o grupo ressaltou: “A União Sindical vem a público esclarecer que o áudio que anda circulando nas redes sociais sobre uma reunião com o prefeito para fechamento total do comércio não partiu de nenhum Sindicato que pertence a entidade e nem e’ de Catanduva”. Araújo ressalta que, qualquer dúvida, liguem no sindicato que for associado e não repasse informações duvidosas.

ELEIÇÕES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO

No dia 24 de março, às 14 horas, por teleconferência, será realizada reunião extraordinária para eleição da diretoria do Conselho Municipal de Educação. Atualmente, esse órgão é presidido pelo Dr. Rogério Buraschi Antunes.

FORA DO AR

O WhatsApp e o Instagram enfrentaram instabilidade na tarde de ontem sexta-feira (19). “Mandamos mensagens mas, o mensageiro não enviava nem recebia mensagens, e aparecia apenas o símbolo de “relógio”, indicando que o texto não chegou ao destinatário. O problema, que afetou o aplicativo para Android e iPhone (iOS) e a versão para computadores. O ocorrido foi por volta das 14 h e durou aproximadamente 45 minutos. No site Downdetector, que registra relatos de falhas de serviços online em todo o mundo, houve um pico de quase 60 mil reclamações a respeito do WhatsApp. A empresa alegou problemas técnicos.

DO LEITOR

Talvez, durante esse período todo de confinamento, pudemos reviver antigas lembranças… Percebemos como algumas ainda nos são dolorosas. Outras trazem uma felicidade meio contida, porém feliz. Mas… Em meio dessas lembranças, percebemos que não somos mais os mesmos. Mudamos para melhor ou em alguns casos para pior. Mas nos surpreende a nossa vontade de viver como antigamente. Sem muita tecnologia, mas muitos abraços, carinhos. Estamos mais juntos, unamo-nos então. Estejamos pertos… O amor requer união, Não nos distanciemo-nos!

DA LEITORA

A realidade e bem diferente do que a pessoa, que nem ao menos se identificou. O bairro Esplanada estava abandonado, quando eu mesmo juntamente com a tia Lu, a Vanda e a Silvana fomos até a prefeitura, onde prontamente nos atendeu o prefeito juntamente com seu assessor e tão solicito foram para com todos ali do Esplanada , eu Edna tenho acompanhado pessoalmente o trabalho da prefeitura, o do prefeito que tem ido até o local pessoalmente, a prefeitura divulgou fotos. As tampas postadas dia 15 de março no Facebook de O Regional estão sendo fabricadas, eu mesma acompanhei junto com funcionários da prefeitura a medição e contagem das mesmas e foram feitas podas das arvores e o mato foi roçado. O meu muito obrigado ao Prefeito e seus assessores por olharem pelo nosso bairro. (Edna)

CORONAVIRUS E VACINAÇÃO

Cerca de 235 óbitos registrados em Catanduva por conta da Covid-19, só ontem(19) foram registradas 3 mortes e 1 está em investigação. Por outro lado, das as 20.744 vacinas aplicadas, 14.726 foram utilizadas na primeira dose, enquanto 6.018 foram para a segunda dose. A campanha avança para a aplicação da primeira dose dos idosos a partir de 72 anos. Na tarde de ontem, o Prefeito Padre Osvaldo esteve visitando um ponto de vacinação cumprimentando a população e os abnegados servidores que estão à frente da imunização da população.

LEITOS

Fundação Padre Albino comentou sobre a destinação de recursos para leitos da Covid-19, em Catanduva. Os R$ 192 mil repassados pelo Ministério da Saúde serão utilizados para o custeio dos leitos já instalados no ano passado e, que neste ano, houve a renovação dessa verba. “Não são novos leitos. Em 2020 o governo federal habilitou 20 leitos de UTI COVID, com prazo determinado. Como o prazo venceu, o Ministério está habilitando novamente esses mesmos leitos em função do agravamento/continuidade da pandemia. Na semana passada foram habilitados 13 leitos e essa semana habilitou mais 4, restando ainda mais três”, informou por meio da assessoria. Recentemente, a Fundação adquiriu com recursos próprios, equipamentos no valor de mais de R$ 2 milhões para abertura de 15 novos leitos de UTI adulto. O governo pagará a diária de internação destes leitos.