PENEIRA FINA 20/02/2021

VERGONHA DA ENGENHARIA

Com as chuvas, os alagamentos. Com os alagamentos, a detecção dos problemas e, finalmente, com a detecção do problema a busca da solução. Assim seria lindo, mas não é! No Jardim Aeroporto, nas confluências das ruas Bariri e São João da Boa Vista, alagava antes de uma obra no local e pós obra continuou alagando até os dias de hoje toda vez que chove. O mínimo que TODOS os engenheiros envolvidos na obra, por vergonha, deveriam dar baixa em suas inscrições profissional ou custear a correção do projeto do próprio bolso demonstrando um pouco de honra. A vergonha do alagamento continua lá, exposta!

DO MORADOR

“As galerias que foram feitas nas proximidades das ruas Bariri e São João da Boa Vista, não compensam a água da chuva que desce, formando nas ruas citadas acima inundações onde se tiver alguém ou carro na frente das moradias são inundados, a água cobre as calçadas, entrando nas casas próximas, destruindo tudo que tem pela frente, já fui na prefeitura e disseram que não podiam fazer nada, fora a água que fica parada na frente das casas e o barro que acumula. Peço que a nova administração de uma avaliada no local e faça novas galerias dando uma solução, os moradores do local podem relatar tudo, inclusive fotos de como fica, agradeço.” diz o morador do local.

EVENTO SOLIDÁRIO

O Clube de Tiro Rebelato se solidarizou com o pequeno Yago que nasceu com malformação congênita na colina vertebral, chamada Mielomeningocele. Infelizmente o Yago ficou com algumas sequelas, mas a boa notícia, é que existe um tratamento com células tronco no Paraguai que vai melhorar muito a qualidade de vida do pequeno. O Clube de Tiro Rebelato decidiu então organizar o campeonato de tiro solidário. Toda a renda será revertida ao tratamento do Yago que precisa inicialmente de R$80 mil reais.

PEDAGIOS MAIS BARATOS

O Projeto de Lei 276/21 prevê redução de 50% no valor cobrado dos veículos de passageiros em pedágios de rodovias federais, estaduais e municipais, públicas ou privadas. O desconto passará a valer na data de sanção da futura lei. A proposta está em tramitação na Câmara dos Deputados. No caso das rodovias concedidas para a iniciativa privada, o texto exige a adequação dos contratos de forma a possibilitar essa tarifa mais baixa para carros e ônibus.

CAMINHÕES

Semelhante aos carros, o Projeto de Lei 277/21 prevê redução em 70% no valor cobrado dos caminhões nos pedágios de rodovias federais, estaduais e municipais, públicas ou privadas. O desconto passará a valer na data de sanção da futura lei. A proposta está em tramitação na Câmara dos Deputados. No caso das rodovias concedidas para a iniciativa privada, o texto exige a adequação dos contratos de forma a possibilitar essa tarifa mais baixa para veículos de transporte de carga.

DO AUTOR DOS PROJETOS

“O preço dos pedágios no Brasil está totalmente fora da realidade econômica que o País atravessa”, disse o autor, deputado Alexandre Frota (PSDB-SP). A ideia, segundo ele, é baixar o valor do frete e, assim, o preço final das mercadorias.

CONSELHO DA CRIANÇA

O Prefeito de Catanduva, Osvaldo de Oliveira Rosa, participou da abertura do Fórum de Eleição dos Membros do Conselho Municipal da criança e do Adolescente realizado na manhã de sexta-feira, dia 19 no auditório da Prefeitura. Na oportunidade, o Prefeito falou aos participantes sobre a missão em servir ao próximo.

O QUE FAZ O CONSELHO

O CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Catanduva) tem por competência deliberar sobre a política de atendimento à criança e ao adolescente, além de controlar as ações do Poder Executivo e zelar pelo efetivo respeito aos menores de idade.