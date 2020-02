PENEIRA FINA – 20/02/2020

genda cheia

O empresário catanduvense, Ricardo Rebelato, viajou para São Paulo na segunda-feira, dia 17, a convite dos deputados – Eduardo Bolsonaro (Federal) e Gil Diniz (Estadual) para a cerimônia de entrega dos ônibus escolares do Programa Caminho da Escola, do Governo Federal, iniciativa financiada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Catanduva foi contemplada com um veículo 0km para atender crianças que necessitam deste transporte. Informações dão conta de que o empresário tem dividido seu tempo entre a Cidade Feitiço e a Capital Paulista. Segundo a assessoria de imprensa, Rebelato, no mesmo dia esteve no Palácio dos Bandeirantes em reunião com Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi e, posteriormente, encontrou-se com o deputado estadual Delegado Olim, na sede da Federação Paulista de Futebol.

Quebra de Ordem Cronológica

A prefeitura divulgou ontem no Diário oficial do Município a quebra de Ordem Cronológica para pagamentos de contas de água. Os vencimentos eram para os dias 14 de outubro de 2019 e 13 de novembro do mesmo ano. R$ 2.2002,22 e R$ 3.949,44, respectivamente. Lembrando que no ano passado, a prefeitura pretendia aprovar projeto que isentava a administração das contas de água em prédios públicos das áreas sociais e de educação.

Homologada

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva homologou a contratação de empresa para a realização da canalização do Córrego Fundo. Num total de 626 metros. A vencedora foi a D.F.D Barbosa Construtora que ofertou realizar a obra por R$ 2.384.072,14.

Pingando

Pelo texto encaminhado pela assessoria de comunicação da Prefeitura, a nebulização noturna, que teve início nesta semana, não será feita todos os dias da semana. O Fumacê deve ser realizado na medida em que a cidade tem recebido o veneno por meio da Sucen. Nesse conta gotas fica bem mais complicado conseguir eliminar os mosquitos adultos por todos os bairros da cidade.

Vazio

A reportagem de O Regional esteve ontem na unidade de saúde do Pedro Nechar, por volta das 10h30. Naquele momento, o posto estava com o movimento tranquilo e sem pacientes sendo tratados para a dengue. Um dos pacientes que estava no local afirmou: “Hoje isso aqui está muito calmo, mas nos dias anteriores, tinha muita gente”.

Iluminação

Atenção setor de elétrica da prefeitura! Mais uma vez, as lâmpadas da avenida Kyonari Uemura estão queimadas. São pelo menos três postes sem iluminação e bem no trecho do estreitamento da ponte, local que fica muito escuro e quase não há visibilidade de pedestres.

Limpeza

As equipes continuam a limpeza em áreas verdes de Catanduva, mas alguns catanduvenses tem estranhado a forma de trabalho. O local é roçado e, depois de um dia ou dois, funcionários retornam para recolher o mato cortado. Em alguns pontos até acabam ficando umas falhas de grama ou mato alto.

Ofício

O Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental (Proam) encaminhou ofício ao secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo, Marcos Penido, para que seja pautada, com urgência, em reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema), discussão sobre a qualidade de água fornecida à população. Levantamentos do Ministério da Saúde divulgados em 2019 já apontavam a presença de agrotóxicos em reservatórios de água de abastecimento público no Estado de São Paulo. Em outubro de 2019, o Proam informou o Ministério Público Federal que 10 agrotóxicos, pesquisados na Plataforma Zebrafish do Instituto Butantan, pela pesquisadora Monica Lopes Ferreira, apontavam efeitos teratogênicos com doses muito menores do que as recomendadas como seguras pelo Ministério da Saúde. A conclusão apontada pelo Proam é que o risco a que está submetida a população é muito maior do que se previa e necessita ser avaliada em caráter de urgência.

“No colo” da Câmara

Em balanço do exercício de 2018, a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva justificou os repasses de superávit a prefeitura naquele ano e em anos anteriores. Na justificativa, a rejeição pela Câmara de projetos encaminhados. “Discordam do apontamento da fiscalização quando relatou que supostamente o município de Catanduva não teria tomado as medidas necessárias para cessar as transferências de superávits à Prefeitura, conforme determinação da Excelentíssima Conselheira Dra. Cristiane de Castro Moraes nas contas de 2014 da Prefeitura de Catanduva. Ressaltaram que o executivo municipal enviou por três vezes projetos de lei à Câmara Municipal com objetivo de alterar o art. 12 da Lei Complementar nº 458/2008: “Art. 12 – No exercício anual em que houver superávit da receita a SAEC direcionará o valor para a Fazenda Pública do Município”, contudo, em todas as vezes, o projeto foi rejeitado”.

Complementou

“Assim “não restou outra alternativa para a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva – SAEC senão cumprir a legislação em vigência, que por força do artigo 12 da Lei Complementar nº 458/2008, no exercício de 2018 repassou para a Prefeitura o superávit financeiro apurado no exercício anterior”.

Da Redação