PENEIRA FINA 20/01/2021

VERGONHA EXPOSTA

Em pleno 2021 você entra na USF Dr. Carlos Roberto Surian (posto de saúde) com um prédio novinho no Nova Catanduva e vê um aparelho de eletrocardiograma todo encharcado, baldes por todo lado onde funcionários dizem que “chove mais que lá fora” é vergonhoso para uma gama de pessoas que não dá para escrever aqui tudo que pensamos. Começa da construtora, engenheiros da obra e da prefeitura, diretora do local, secretária(o) de saúde, prefeito(a) e ai vai… Boa parte deveria estar presa e outra mandada embora por relaxo!

CONSELHO DA SAÚDE

“Estivemos percorrendo várias unidades de saúde da cidade onde os destaques ficaram por conta da inundação no “Nova Catanduva” em razão das chuvas dos últimos dias. Visitamos funcionários e coordenadores da vacinação contra a Covid-19 em Catanduva” disseram os conselheiros. Assim sendo, representantes do Conselho Municipal de Saúde visitaram ontem(19) a “Unidade de Saúde da Família Dr. Carlos Roberto Surian” no Bairro Nova Catanduva de onde saíram perplexos com a situação em que se encontra o local que “seria destinado a saúde pública”.

NA CÂMARA

Geralmente quando você encontra um prédio de saúde todo infiltrado nos bairros afastados do centro, a recepção da sala dos dentistas da Rua São Paulo com uma infiltração nojenta e vergonhosa há mais de quatro anos, bem visível na recepção, o que a gente pensa? VAMOS RECLAMAR NA CÂMARA! Aí você chega à Câmara Municipal pensando que ali pode reclamar e nota baldes por todo lado nas inúmeras “goteiras Chafariz” em quase todos os corredores, computadores molhando, mesas de escritório estragando, tudo isso “dentro da Casa de Leis”. De quem é a culpa? São Pedro? Em nome de uma economia, o barato está saindo caro. A Câmara tem dinheiro R$ 12 milhões/ano e pode-se gastar tudo se for com responsabilidade e honestidade, claro!

SESSÃO NA CÂMARA

Vem aí a primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Catanduva.

De início dará para perceber quem serão os vereadores que farão companhia para o Vereador Ivan Bernardes “em cima do muro”, acabou a solidão! O vereador em questão foi o menos produtivo da ultima legislatura ficando caro para os cofres públicos, mas agora não ficará só, terá a companhia de outros dos quais um deles “não tem tempo de ir a câmara” e não participa das reuniões porque “é muito ocupado”. Nesta mesma “edição extra” serão escolhidos os membros das comissões que terão que trabalhar muito, pois, o ano promete. De cara teremos projetos polêmicos “que vão sacudir do executivo ao legislativo”.

VACINAÇÃO

Padre Osvaldo esteve ontem recepcionando o governador João Dória em São José do Rio Preto onde no Hospital de Base foi “dada a largada” da primeira vacina em nossa região. A primeira dose foi aplicada na enfermeira Prisciane Batista, de 34 anos. Pelas redes sociais o prefeito de Catanduva comentou a visita do governador. “Recepcionei o Governador João Doria, no aeroporto de Rio Preto, em um dia histórico para nossa região. Junto ao vice-prefeito, Cláudio Romagnolli, seguimos na comitiva ao Hospital de Base. Acompanhamos a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 no interior” disse.

VACINA EM CATANDUVA

Alterada a data do envio da Vacina Coronavac que sairia ontem(19) do Butantan para Catanduva. A data ainda é inserta, pode ser hoje, amanhã ou… Para ministro da Saúde Eduardo Pazuello, “o atraso na entrega de vacinas contra a covid-19 aos estados é culpa da mudança na estratégia de logística que teve de ser feita para contemplar os pedidos dos governadores” mas e nas cidades menores?. Com este atraso cidades que não são centro de região terão que esperar por tempo indeterminado, mas não serão muitos dias, veremos!

VACINA ESTADO AFORA

O site “Vacina Já” criado pelo Governo de São Paulo para pré-cadastramento na campanha de vacinação contra a Covid-19, já teve adesão de 1 milhão de pessoas até a tarde de terça-feira (19). O www.vacinaja.sp.gov.br foi desenvolvido para agilizar a campanha de vacinação contra o COVID-19 no estado. Nele, todas as pessoas aptas a receber a vacina do Butantan podem fazer um pré-cadastro. Nesta primeira etapa, o grupo prioritário é formado por profissionais de saúde, indígenas e quilombolas.

VACINA ESTADO AFORA II

O pré-cadastro não é um agendamento, mas vai garantir um atendimento mais rápido nos locais de vacinação e evitar a formação de aglomerações. O fornecimento das informações é opcional, mas a participação de cada um vai ajudar toda a sociedade.Quem não fizer o pré-cadastro não precisa se preocupar, pois a vacinação também será feita sem ele. Apenas será necessário fazer o cadastro completo na unidade de vacinação. A maior parte dos profissionais de saúde vai receber a vacina nos seus locais de trabalho.

ARVORE E RAÍZES DO IMES/FAFICA

A tempos uma árvore caiu no Imes/Fafica (autarquia da prefeitura) e a secretária que aposentou, e voltou como diretora, que somando os salários dá o de uma desembargadora (só pra rimar), ela nunca correu atrás para resolver o problema deixando a árvore “ao Deus dará”. Outro problema que se arrasta há anos é o pedido dos alunos por uma “calçadinha” para esperarem o ônibus, mas nem isto foi feito. O mais intrigante é que a entidade “não está bem das pernas”, deve milhões para o instituto de previdência (contas que passam pela secretaria da entidade), o mesmo instituto aposenta servidores da entidade que não tem recolhido “os depósitos mensais” (a parte dos funcionários vem sendo paga) que garantem esta aposentadoria. O segundo fato é que uma entidade que vai mal pagar tanto em salários fora da realidade de Catanduva. Aguardaremos respostas.