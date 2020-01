PENEIRA FINA – 20/01/2020

Roçada

A prefeitura de Catanduva publicou nos últimos dias a homologação do contrato com empresa de Ariranha que ficará responsável pelo serviço de roçada e retirada dos materiais em áreas públicas. A situação do mato alto está gerando dezenas de reclamações todos os dias e, não há, praticamente um ponto da cidade – público – que não tenha mato alto. Recentemente divulgamos que a fonte na rotatória da avenida Pastor Dutra de Moraes (Em frente a UPA) estava quase sendo coberta pelo mato. A prefeitura foi lá e limpou. Mas os canteiros da avenida citada continuam sem receber o devido corte do mato, até chegar na rotatória da UBS Alcione Nassori.

Quanto lixo!

A prefeitura de Catanduva divulgou ontem fotos sobre materiais retirados em um terreno baldio no Jardim Alpino. Foram sacos e mais sacos de entulhos que poderiam se tornar focos para o mosquito Aedes Aegypti. Pneus, garrafas, e outros objetos eram deixados lá.

Denúncia

A população pode denunciar quando ver situações como esta. Se as equipes municipais ainda não encontraram, nosso papel também é auxiliar e denunciar locais com possíveis criadores de dengue. Não é preciso nem mesmo se identificar, passe o endereço, o que está acontecendo para que a situação seja fiscalizada!

‘DESESPERADORA’

A deputada estadual Beth Sahão (PT) comentou, em uma de suas redes sociais, sobre uma matéria divulgada pelo O Regional no dia 16 de janeiro. Na reportagem, falamos a respeito do Conselho de Saúde relatar falta de estrutura para atender pacientes com dengue, e a parlamentar reagiu da seguinte forma: “Esta matéria é desesperadora. Centenas e centenas de pessoas estão contraindo dengue, todos os dias, em Catanduva. Porém, a prefeitura não é capaz de oferecer um atendimento adequado a quem precisa de atendimento. O nome disso é falta de planejamento. Não é a primeira epidemia que ocorre em nossa cidade, fato que também se deve a falhas do poder público”.

E DISSE MAIS

Ela ainda completou: “De qualquer forma, sabendo que o número de casos tende a aumentar no verão, por conta do calor e das chuvas, a prefeitura deveria ter se preparado para prestar atendimento imediato aos doentes”.

FALANDO EM POLÍTICA…

O prazo para a regularização do título eleitoral começa neste mês de janeiro. Você, que quer votar e eleger os melhores políticos para nossa cidade em outubro, mas não votou nas últimas três eleições e nem justificou seu voto, não pode deixar essa passar. É preciso comparecer a um cartório eleitoral, apresentar um documento de identificação com foto, um comprovante de residência e preencher o Requerimento de Alistamento Eleitoral. Depois, é só pagar multa no valor de R$ 3,51 por turno que tenha faltado à votação.

Interdição

A Secretaria Municipal de Trânsito divulgou ponto da cidade que estará interditado neste domingo. Será na Avenida Mogi das Cruzes, na altura do Parque Papa João Paulo II, Jardim Aeroporto, das 08:00h às 11:00h, para a realização do evento “VivaCidade” (Projeto da Prefeitura).

Convite

O Vice-Corregedor-Geral do Ministério Público convida os Promotores de Justiça em exercício nas Promotorias de Justiça que integram a Área Regional de São José do Rio Preto (São José do Rio Preto, Auriflama, Barretos, Cardoso, Catanduva, Colina, Estrela d’Oeste, Fernandópolis, General Salgado, Itajobi, Jales, José Bonifácio, Macaubal, Mirassol, Monte Aprazível, Neves Paulista, Nhandeara, Nova Granada, Novo Horizonte, Olímpia, Ouroeste, Palestina, Palmeira d’Oeste, Paulo de Faria, Potirendaba, Santa Adélia, Santa Fé do Sul, Tabapuã, Tanabi, Urânia, Urupês e Votuporanga) para reunião de trabalho que será realizada na próxima sexta-feira, das 9h30 às 10h30, por webconferência via Microsoft Teams. Dentre os temas estão: Manifestações nas redes sociais; Lei 13.869/2019 (Nova Lei de Abuso de Autoridade); Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

IPC

A Transparência Internacional divulgará em 23 de janeiro de 2019 o Índice de Percepção da Corrupção (IPC) 2019. Principal indicador do tema no mundo, o IPC oferece uma fotografia anual da percepção de corrupção no setor público em 180 países e territórios. Neste mesmo dia, a Transparência Internacional realizará em São Paulo, às 9h00, evento de lançamento do IPC 2019 no qual discutirá números gerais e dados específicos sobre o desempenho do país no ranking.

