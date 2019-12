PENEIRA FINA – 19/12/2019

De volta, mas com dificuldades

Não apenas as dificuldades financeiras enfrentadas, segundo afirma a Prefeitura, Afonso Macchione Neto terá ainda de buscar meios de encarar toda a oposição vinda da Câmara de Catanduva, ainda mais depois deste retorno a cadeira do Executivo sendo determinado pela Justiça. A queda de braços entre Legislativo e o prefeito não deve cessar. Pior ainda quando essa rivalidade não deixa de ser falada. Macchione Neto insiste em acusar a Câmara de atrapalhar o desenvolvimento da cidade e, claro, os vereadores não gostam desse discurso. Em recente entrevista a Vox FM, no dia em que assumiu novamente o cargo, Macchione não poupou palavras para falar sobre esse relacionamento complicado com os parlamentares.

Minha culpa também

O prefeito Afonso Macchione Neto falou sobre o seu jeito mais “difícil” de lidar com outras pessoas. “Eu sou uma pessoa bastante dura. Não tenho nenhuma cintura política e sigo ao pé da letra o que a lei determina. Não tem favorecimento para ninguém, político ou empresário e o clima sempre fica complicado”.

Administração anteriores

O prefeito também relembrou mandatos anteriores e o sucesso, que segundo ele foi obtido. “Eu administrei por oito anos no passado. Tivemos (Câmara x Executivo) um bom relacionamento. As coisas fluíram. A Câmara ajudou e transformamos a cidade com o apoio da Câmara”.

Forças externas

O prefeito Afonso Macchione Neto atribui o relacionamento conflitoso com a Câmara nesta administração ao que chama de “forças externas”. “Desde o início deste mandato parece que o espírito, o intuito foi impedir minha governabilidade. E foi isso que aconteceu. Não tivemos em nenhum momento, por mais que tenha tentado, um bom andamento. São forças externas agindo na nossa Câmara que tem provocado todo esse barulho, todo o desconforto e prejudicado consideravelmente a cidade”.

Permanece contra

Macchione afirmou ainda que permanece contra a realização do Refis, o programa de parcelamento de dívidas com a prefeitura. “Não admito que alguém que tenha condições de arcar com os seus compromissos, fique devendo mais de R$ 1 milhão para a Prefeitura e fica atrás do refis. Nada mais é que beneficiar determinados cidadãos e não posso concordar com isso, chega a doer o estômago. Seria favorável se tivesse um limite para as dividas, até uns R$ 30 mil, por exemplo, que iria assim, ajudar quem realmente precisa”.

IPTU Verde

O prefeito ainda considerou ser contra a nova lei sobre o IPTU Verde. “Eu fui contra o IPTU verde, o projeto é ótimo, mas não é momento. A prefeitura não tem dinheiro mínimo. Nos não vamos conseguir fechar e não posso sair deixando essa divida aos futuros administradores”.

Já teria pago

Macchione também culpa os vereadores por ainda não ter sido quitado o valor sobre os 5% do dissídio dos servidores de 2015. “Fiz as contas. Qual seria o problema de levar o Meio Ambiente para Saec? Nenhum. Iriamos pagar, com esse dinheiro que o Pereira está devolvendo, provavelmente estaria devolvendo todo o dinheiro para os funcionários. Se não neste mês, em dois meses. Eles estariam com os 5% pagos. Infelizmente, não quiseram pagar. Os vereadores não quiseram pagar e os funcionários não se empenharam para receber. São situações que atrapalharam”.

Marta orientada por Macchione?

O prefeito também falou a respeito dos comentários de que Marta faria apenas o que era orientado por ele. “Absolutamente, não. Marta é capaz, excelente administradora, não precisou do meu auxilio, eu jamais, não tocamos em assuntos da prefeitura. Tanto é que ela mandou refis para Camara e eu jamais teria feito isso. A personalidade da Marta jamais permitiria isso também. É conversa de quem quer jogar fogo no ambiente”.

Ordem cronológica

A prefeitura de Catanduva publicou, mais uma vez, a quebra da ordem cronológica de pagamentos ao Instituto de Previdência dos Municipiários (IPMC). São ao todo 10 empenhos que deveriam ser pagos no dia 16 de dezembro, totalizando o valor aproximado de R$ 3.439.550,00.

Fazia tempo

Uma imagem que, talvez, já teria até mesmo caído no esquecimento dos catanduvenses. Ontem, a Fonte da Praça da República estava em pleno funcionamento à tarde. O destaque de uma das principais praças da cidade está ligado desde o dia 09 de dezembro, como parte das comemorações natalinas. E as crianças estão adorando. Afinal, dá até mesmo para se refrescar, já que com o vento, a água chega aos catanduvenses que passam pelo local.

