PENEIRA FINA 19/11/2020

RENOVAÇÃO DA CÂMARA

Ficamos felizes com a renovação ocorrida na Câmara Municipal. Agora é hora de retomarmos projetos que são defendidos pela população e foram rejeitados por parte dos vereadores da atual legislatura. A sociedade catanduvense está revoltada com a Câmara há vários anos. Segundo dizia o prefeito Afonso Macchione nossa casa de leis a muito custa caro para nossos impostos! Chegou a hora de acabarmos com a farra com dinheiro público.

GASTOS DO LEGISLATIVO

Claro que quando falamos em “redução de gastos no legislativo” não precisa deixar sem papel higiênico, material de escritório, tão pouco a tinta de impressoras e nem ficar adiando uma detetização necessária, NÃO ! A Câmara municipal de Catanduva está com os veículos dando gastos em oficinas e tem um “ARQUIVO HISTÓRICO” no sub-solo ficando vulnerável a enchentes correndo risco de acabar com documentos que dinheiro não pode repor. Sendo assim economizar nestas áreas é pura imprudência por parte dos vereadores. Precisa de um carro novo e que o arquivo antigo suba para um piso superior e não é de hoje.

REDUÇÃO DO REPASSE PARA A CÂMARA

Mensalmente a Câmara recebe repasses da Prefeitura para custear suas atividades, o chamado duodécimo. Pois bem, recentemente um projeto que pretendia reduzir o orçamento anual da Câmara em R$ 5 milhões foi rejeitado pela maioria dos vereadores. Votaram contra a redução do orçamento os vereadores Wilson Paraná, Amarildo Davoli, Onofre Baraldi, Daniel Palmeira, Maurício Gouveia e Luís Pereira, sendo que os dois últimos foram reeleitos para o próximo mandato. Como será que os novos vereadores decidirão agora?

PROMESSAS DE CAMPANHA

Quem dos novos vereadores terá coragem e cumprirá suas propostas de redução de gastos e defenderá sua aprovação? Esperamos que todos os novos e também os que se reelegeram votem a favor. Mas será que Ivania, Gleison, Maurício Ferreira, Belê, Gordo, Taise, Nelson Tozo, Cesar Patrick, Marquinhos, Alan e Ivan vão querer reduzir o orçamento da Câmara em R$ 5 milhões para que o dinheiro possa ser investido em saúde e educação? Ou vai ser aquela ladainha da atual mesa diretora de que só no final do ano poderá ver o que pode devolver? Amigos leitores façam suas apostas…

REDUÇÃO DE SALÁRIOS DO VEREADORES

Durante estes anos acompanhamos vários candidatos que hoje foram eleitos defendendo a redução de gastos na Câmara, principalmente a redução dos próprios salários dos vereadores ocupantes das cadeiras no Legislativo. E agora? Vão sentar na cadeira e continuar recebendo os “altos” salários e fazer cara de paisagem? A pandemia do Covid-19 reduzindo o ganha pão de todos e os vereadores continuarão recebendo a mesma coisa? Cada vereador recebe em torno de R$ 8.600,00 por mês como salário! Já que são 13 vereadores o valor mensal gasto só com o salário dos nobres edis é de R$ 111.800,00, fora os encargos previdenciários! Alguém dos novos vereadores vai cumprir suas promessas e reduzir o próprio salário? Queremos ver e estaremos informando a população, afinal seus eleitores acreditaram nas propostas e querem ver elas na prática. Ou será que eram apenas promessas?

REDUÇÃO DOS CARGOS DE

ASSESSORES EM COMISSÃO

E como já estamos falando de promessas de redução de despesas e zelo com o dinheiro público, vamos aproveitar para informar você leitor que cada vereador tem em seu gabinete dois assessores, nomeados por ele, de sua confiança e sem concurso, ganhando mais de R$ 3.300,00 mil cada um. São gastos mais de R$ 85.000,00 por mês só com salários de assessores, sem contar os encargos previdenciários, férias e décimo terceiro. Os novos vereadores eleitos já estão elaborando projeto para ACABAR com este “trem da alegria de apadrinhados políticos”, ou já estão com os nomes de seus assessores separados para assumirem a “boquinha”.

JÁ COBRANDO OS NOVOS

Esperamos que os novos vereadores adotem o caminho da moralidade e deixem de querer regalias (já que criticavam tanto). Sejam bonzinhos com a população reduzam pelo menos um cargo de assessor e reduzam também o salário do outro cargo. Temos que respirar novos ares na Câmara Municipal ou será mais do mesmo! Pelo menos foi isso que vocês NOVOS pregaram fora da Câmara.

RENOVAÇÃO OU CONTINUIDADE?

São necessários apenas 7 votos para conseguir reduzir os gastos da Câmara. Isso mesmo apenas 7 vereadores terão que cumprir com sua promessa de diminuir os gastos. Na atual legislatura isto não foi possível. Apenas 6 vereadores votaram pela redução do orçamento, mas foram vencidos. Façam suas apostas e cobrem seus vereadores, acabou o discurso agora eles já são vereadores eleitos e serão empossados no primeiro dia do próximo ano. Estamos de olho e vamos continuar cobrando! Se foram 10 “novos” eleitos e precisa de 7 votos… Hummmm…

Vamos aguardar pois o Sr. Gleysom Begali pregou essa redução. O jovem Patrick que chegou dizer em campanha que o ideal era o vereador ganhar um(1) salário mínimo. Veremos !