PENEIRA FINA – 19/11/2019

Saec

Atenção motorista a SAEC realizará hoje (19) na Praça da República, entre as ruas Maranhão e Brasil e estará interditada das 7h as 11h. Segundo a autarquia será feito o trabalho de substituição de ramal de água na Praça da República, nº 145, que era pra ter acontecido na última sexta-feira, (15), mas foi adiado por causa da forte chuva que caiu no feriado.

ogos Abertos

Dessa vez quem embarcou foi a competente equipe de natação da Inclusão Social para as disputas dos Jogos Abertos em Marília. O evento conta com 211 municípios participantes. Os Jogos Abertos do Interior, disputados em Marília começou desde dia 13 de novembro e o torneio está em sua edição de número 83.

Inscrições

A fila estava bem grande no Fundo Social de Solidariedade para as inscrições da Maratona Meu Pai é o Papai Noel que começaram ontem (18) e vai até sexta-feira (22). Para se inscrever a pessoa deve ser maior de 18 anos, apresentar cópia do RG, comprovante de residência, certidão de nascimento do filho e foto 3×4. A prefeitura também divulgou que os participantes que conseguirem completar o percurso do evento ganha a bicicleta.

Começou

Começou ontem (18) a segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra o sarampo. O foco desta vez são os adultos jovens entre 20 a 29 anos, faixa etária que acumula o maior número de casos confirmados de sarampo, de acordo com o último boletim epidemiológico. São mais de 9 milhões de adultos jovens não vacinados contra a doença ou com o esquema vacinal incompleto, que deve ser com duas doses da vacina segundo o Ministério da Saúde.

Na rede social

A Prefeita Marta do Espirito Santo usou a rede social para mostrar a instalação de grades de segurança dos pedestres: “Providenciamos a instalação da grade de proteção no entorno da ponte na Benedito Zancaner. A melhoria é necessária para preservar a segurança de pedestres que transitam pela passagem. Recém-liberada, notamos que a via tem sido muito utilizada, melhorando a mobilidade nessa região da cidade”.

ACONTECE HOJE

Hoje (19) acontece às 14h o lançamento da programação “Natal Iluminado” que será realizado no Sincomercio de Catanduva, com parceria da ACE, Prefeitura, Sesc e Sincomercio. Segundo Ivo Pinfildi, presidente do Sincomercio, a participação dos comerciantes foram fundamental para garantir o maior número de quarteirões iluminados. “O envolvimento direto dos comerciantes e empresários da cidade para a realização da campanha é sempre fundamental. Com ela buscamos ofertar atrativos para os consumidores de Catanduva e da Microrregião, além de fortalecer o comércio e as atrações culturais e populares da cidade”, comentou.

Até hoje

Terminam hoje as inscrições para dois projetos da Prefeitura ligados a cultura, o nome dos projetos são “Incentivo as Artes” que se trata de um suporte à produção artística local e “Cultura no Bosque” que buscam artísticas para a programação de 2020, o projeto “Cultura no Bosque” para grupos artísticos que queiram participar das atividades. Serão selecionados espetáculos, contações ou intervenções teatrais voltados ao público infantil.

Cidade Vizinha

Itajobi ficou em 2ª colocado em Prêmio Nacional de Saúde Bucal na categoria de municípios até 20 mil habitantes da Etapa Estadual de SP do Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal. O resultado mostrou Itajobi com 74 pontos, apenas 2 pontos do primeiro colocado (76 pontos), a cidade de Mombuca, que tem 1/5 da população de Itajobi (3.266 habitantes) e nove pontos acima do 3º colocado (65 pontos), o município de Fernão, que tem 1/10 (1.563 habitantes) da população de Itajobi. A classificação foi selecionada de acordo com critérios como financiamento em saúde, assistência odontológica básica e remuneração na atenção básica e educação permanente.

Liberdade econômica

A nova Lei da Liberdade Econômica deve facilitar o ambiente de trabalho para as pequenas e médias empresas do país. Essa é a opinião do diretor-presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Carlos Melles. A lei foi sancionada pelo governo há cerca de dois meses. Segundo dados apresentados pelo Sebrae, 99% das empresas constituídas no Brasil são micro e pequenas. O segmento tem 27% de participação no PIB (Produto Interno Bruto, PIB, soma de todas as riquezas produzidas no país) e representa 54% dos empregos formais (com carteira assinada), e 44% da massa salarial. Dados que tornam o Brasil uma das economias com maior participação de pequenos empreendedores e com protagonismo feminino (52% dos negócios têm mulheres a frente).

Da Redação