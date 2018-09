PENEIRA FINA 19-09-2018

Descaso

O vereador Wilson Paraná recebeu uma denúncia sobre o setor de Hanseníase na Secretaria de Saúde de Catanduva. “Uma denúncia que me foi feita na questão da saúde, que é um dos pilares onde qualquer político faz suas campanhas e é um direito garantido aos brasileiros, mas em alguns pontos acontece o descaso. Enquanto vemos iniciativa privada melhorar seus atendimentos, como vimos recentemente a inauguração do Emilio Carlos, na instituição municipal não acontece a mesma coisa e olha que milhões de reais são destinados a essa atividade. A saúde é considerada a primeira rica da prefeitura. Recebe muitos recursos e não faz com maestria”. Conforme o parlamentar, os pacientes da hanseníase estariam sem atendimento porque o médico tirou licença prêmio. “Uma doença milenar, que no passado era excluída a população que tinha, e hoje o que acontece na nossa administração pública é o mesmo que acontecia há 2 mil anos atrás, que é a exclusão desses pacientes. No postão existe um setor exclusivo para tratar. Mas o médico que cuida desse setor tirou licença prêmio, é direito do trabalhador, sim é direito, mas também obrigação da administração colocar um substituto porque a pessoa que está em tratamento necessita do atendimento diário, Já faz 60 dias que o profissional está de licença prêmio e todos os retornos que haviam sido marcados foram cancelados pelo setor. Fui a campo, fui lá hoje e não encontrei o atendimento, as respostas as quais eu procurava. A profissional não estava mesmo. E a responsável do setor não estava. Se eu não tive resposta, imagina aquele paciente que precisa da consulta daquele profissional? Por isso que fiz requerimento para cobrar respostas”, disse o parlamentar.

Falou da chuva

O vereador também fez uma alusão a chuva que tem caído nos últimos dias. “Quando eu vejo na previsão do tempo, vejo que falam em instabilidade, a instabilidade para quem lida com a plantação, traz estabilidade e produção, a grande locomotiva da nação é a produção de alimentos, melhora o ar, as condições para respiração e a produção agrícola, vê a vida se renovando em todos os campos”.

Falando em saúde

O vereador Gaúcho também questionou a situação da saúde. Afirmou que os moradores de bairros como Nova Catanduva, Imperial e Gabriel Hernandes, passam por “sufoco” quando precisam de atendimento médico no período noturno. Isso porque precisa se dirigir até a UPA, no outro lado do município. “Aquelas pessoas estão sofrendo. Tem um prédio novo no Nova Catanduva que trabalha até as 17 horas. E a população depois desse horário tem de percorrer mais de 13 quilômetros para poder ser atendida, muitas vezes de bicicleta, de ônibus. Essas pessoas estão abandonadas, acredito que a prefeitura deveria estudar uma maneira de abrir aquela unidade 24 horas”.

Emendas

O presidente da Câmara, Aristides Jacinto Bruschi fez duas emendas para o projeto de lei que trata sobre a concessão do transporte coletivo. Uma delas altera o prazo de validade de 10 anos prorrogáveis por igual período para cinco anos prorrogável por mais cinco. Outra emenda trata sobre a outorga. E cita que a concessão deve ser feita no menor valor a ser pago na tarifa e sem pagamento de outorga para a prefeitura.

Reforma política

O vereador Cidimar Porto mencionou durante a sessão ordinária da Câmara sobre a reforma política. Citou o número de partidos políticos existentes. “Espero que haja um consenso de que precisa haver uma reforma política, começar dentro daqueles que resolvem o destino da nossa união, eles têm de dar exemplo, diminuindo custo e criando desenvolvimento”. O vereador Cidimar Porto lembrou a população que a Câmara de Catanduva realizará no dia 24 deste mês audiência pública sobre as finanças da Casa de Leis.

Recape

O prefeito Afonso Macchione Neto afirmou ontem que está sendo finalizado o recapeamento na avenida 24 de fevereiro. “Está perto de ser finalizado o serviço de recapeamento asfáltico pela avenida 24 de fevereiro. A intervenção foi executada em três quarteirões, entre as ruas Terezina e Aracajú, para recuperar o pavimento que estava bastante deteriorado. Com isso, o trânsito por essa via, que é intenso, ficará mais seguro”.

Passaporte

O presidente da Câmara de Catanduva, Aristides Jacinto Bruschi encaminhou outro requerimento endereçado ao prefeito Afonso Macchione Neto sobre a solicitação do passaporte do chefe do executivo. Segundo o parlamentar, recebeu a informação de que não receberia a cópia do passaporte por ser individual e pessoal o documento. “Passaporte não é íntimo. Precisamos fiscalizar quanto tempo ficou fora da cidade quando viaja”, disse o chefe do Legislativo.

Impulsionamento

Novidade nestas eleições, o impulsionamento de conteúdo eleitoral na internet está restrito a candidatos, partidos e coligações. Uma das formas de “impulsionar” é pagar para que a peça de propaganda política nas redes sociais seja visualizada por mais pessoas. Os posts impulsionados (ou patrocinados) devem conter a expressão “propaganda eleitoral” e não podem ser utilizados para atacar adversários, apenas para promover as próprias candidaturas. As campanhas também estão autorizadas a pagar para obter a priorização de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet, como Google, Yahoo e Bing. A legislação veda outras formas de propaganda paga na internet. Por exemplo, não é permitida a utilização de robôs que criariam ideia falsa de repercussão de conteúdos.

Da Redação