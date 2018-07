PENEIRA FINA 19-07-2018

Fiscalização

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realizou recentemente uma fiscalização nas farmácias municipais e unidades de saúde em cidades do interior paulista. Da região, três delas passaram pela inspeção. Cedral, Ibirá e Itajobi. No relatório, 9% das cidades vistoriadas não fazem a identificação do paciente na hora de retirar o remédio, 75% não possuem dados sobre o estoque máximo, 86% não controlam e não fazem registro em caso de perda ou furto de medicamentos, 72% não fazem o controle sobre quantidade elevada de medicamentos que podem perder a validade, em 44% das farmácias municipais foram encontrados medicamentos próximos da validade vencer, em 19% foram encontrados remédios vencidos, em 73% o controle de estoque é informatizado e 87% dos prédios vistoriados não possuem auto de vistoria do Corpo de Bombeiros.

Triste realidade

Sem citar as cidades em que os índices foram mais desfavoráveis, a porcentagem de remédios vencidos, a falta de auto de vistoria dos bombeiros, a falta de controle para a retirada dos medicamentos mostra a triste realidade vivida em todo setor da saúde. É preciso que os municípios se atentem para as reais necessidades e com o auxilio desta fiscalização tomem providências para que a dispensação de medicamentos seja feita da forma completamente correta.

Falando em farmácia

A edição de ontem do Diário Oficial do Município trouxe o decreto do prefeito Afonso Macchione Neto revogando a criação da Farmácia Popular de Catanduva, retroagindo os efeitos desde 31 de julho de 2017. Atualmente, os medicamentos são entregues aos pacientes diretamente nas unidades básicas de saúde.

Decretos

A mesma edição do Diário Oficial traz também uma “porção” de decretos que tratam sobre abrir crédito suplementar no orçamento. Em quatro deles os valores de créditos adicionais chegam num total de quase R$ 6,4 milhões.

Sem citar empresa

A prefeitura informou sobre uma possível rescisão de contrato por descumprimento e aplicação de multa de 20% do valor contrato a empresa vencedora de licitação para prestação de serviços de destinação final dos materiais de podas de árvores, gramas e jardinagens. No texto da notificação consta que “É presente levar ao conhecimento de V.Sas., da decisão do Sr. Prefeito, que com base no parecer da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, irá rescindir o contrato celebrado com vossa empresa, por descumprimento contratual, bem como aplicar multa no importe de 20% sobre o valor total do contrato. Fica, portanto, vossa empresa NOTIFICADA quanto ao exposto acima, para abertura do prazo de recurso de cinco dias úteis”. O nome da empresa não foi publicado no aviso.

Nova reunião

O Movimento Reação realiza hoje à tarde, no Sincomércio, mais uma reunião para definir atividades relacionadas à opinião contrária ao projeto de nova passagem sobre a linha férrea. O encontro está marcado para às 16 horas e deve reunir lideres do movimento e demais interessados em participarem.

Para mulheres

Com um número muito pequeno de mulheres na política, um coletivo de mulheres jornalistas de Minas Gerais resolveu tirar das candidatas do estado em 2018 esse manto de invisibilidade. A partir de uma plataforma de conteúdos multimídia, a Campanha Libertas – Por mais mulheres na política vai acompanhar as candidaturas femininas na disputa. As candidatas serão apresentadas em um mapa interativo, e terão suas histórias e propostas mostradas na página. Além disso, o coletivo vai fiscalizar a aplicação dos recursos do fundo eleitoral destinado a elas e fomentar o debate de ideias defendidas em suas plataformas de atuação política.

Não é porque é mulher

A iniciativa para que as mulheres conquistem mais vagas na política é válida, mas também não podemos esquecer que não é só porque são mulheres que temos de votar nelas. O mais importante quer seja aqui ou em Minas Gerais ou em todo país é avaliar as propostas, conhecer a candidata ou caandidato, verificar se será realmente uma boa representante de toda a população.

De olho

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai analisar suspeitas de uso de dinheiro vivo para caixa 2 nas eleições deste ano, a condição financeira das pessoas físicas doadoras e a capacidade operacional dos fornecedores de bens e serviços destinados à campanha. As informações serão compartilhadas com a Receita Federal, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e o Ministério Público. A fiscalização da Justiça Eleitoral será feita a partir das informações declaradas pelos candidatos nas suas prestações de contas.

Fazendo um bom trabalho

Diferentemente de outras contratações feitas para empresas responsáveis pela coleta de lixo em Catanduva, desta vez, ao que parece, a alteração não foi sentida pelos catanduvenses. A empresa Florestana Paisagismo Construções e Serviços LTDA, de Taboão da Serra, assumiu o trabalho no lugar da Monte Azul Ambiental e tem feito a coleta no mesmo quadro de horários de sua antecessora.

Mas nem tudo são flores

Como nem tudo são flores, moradores de alguns bairros questionaram a falta de pontos de arrecadação de materiais reciclados que antes eram mantidos em diversos pontos da cidade. A prefeitura afirma que todos os ecopontos (Como são chamados) voltarão a ser disponibilizados em pontos que já existiam antes.

Da Redação