PENEIRA FINA 19/06/2021

TUTELA

Mais uma empresa conseguiu uma tutela recursal ou como dizem, uma “liminar” contra o lockdown catanduvense. A MJM Construtora e Incorporadora Ltda entrou no Tribunal de Justiça de São Paulo, com um agravo de instrumento, solicitando a liberação e o andamento de três obras. O desembargador Osvaldo de Oliveira atendeu o pedido da construtora, parcialmente, liberando as obras em três edificações.

LIBERADAS

Segundo Oliveira, “a suspensão completa das atividades poderá ocasionar risco à integridade das construções, já que envolvem execução de estacas, vigas, baldrames, etc.” O relator cita ainda que é razoável que a mesma exceção prevista no Decreto Municipal (art 5º. Inciso II) para as indústrias, também beneficie a construção civil. As obras liberadas foram do residencial Joaquim Lopes 2 (rua Cervantes Ângulo, 420/476), Portal do Bosque (rua Uruguaiana, 2425) e Jardim Alvorada (av. Benedito Zancaner, 1219).

RECORREU

A Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura, recorreu da liminar conseguida pela Associação Paulista de Supermercados – APAS, que permitiu a abertura dos supermercados na cidade, em pleno lockdown. No Tribunal de Justiça em São Paulo, o recurso foi negado. Foi feito uma apelação ao Colegiado Recursal e já entraram com um pedido de suspensão de liminar no Superior Tribunal Federal, o conhecido STF. A decisão estava prevista para sair na noite de ontem, ou no máximo, na manhã de hoje. Caso seja positivo para a Prefeitura, os supermercados voltam a fechar e seguir o lockdown catanduvense.

ELOGIOS

Muitos catanduvenses elogiando o editorial de O Regional, na edição de ontem, com o título “Vai dar em pizza”. Já dizia Nelson Rodrigues, que toda a unanimidade é burra, e lógico que também houve pessoas contrárias, mas a grande maioria, principalmente na página deste matutino no Facebook, concordaram com o artigo.

MOVIMENTO

No dia de ontem aumentou o movimento nos supermercados e também de veículos nas ruas, principalmente nos bairros, mas a região central ainda aparentava o lockdown.

BEBIDAS NÃO

Os estabelecimentos abertos, ainda seguem parte do decreto municipal, não vendendo bebidas alcóolicas aos consumidores. Já teve quem tentasse burlar a regra, porém foi parado no caixa. Enquanto isso, nos aplicativos de mensagens, o que foi constatado é o “contrabando” de cervejas, chopps e outras bebidas alcóolicas, com pessoas garantido a entrega, “no maior sigilo”, contrariando a Lei Seca instituída por decreto no município.

OLHA A FACA

O vereador Maurício Gouvêa fez duras críticas ao Ministério Público, dizendo que foi feita uma tremenda injustiça com o prefeito padre Osvaldo. “Alguns membros do Ministério Público estão extrapolando as suas funções. Uma injustiça que estão fazendo com o prefeito, jogando uma população inteira contra o Executivo”. Para Gouvêa, o prefeito foi obrigado a fazer o decreto, com a “faca no pescoço” e fizeram populismo em cima da situação. O edil colocou seu posicionamento e disse ser contra o lockdown, sendo a favor da vida.

METRALHADORA

E não parou por aí. Ainda na tribuna, o vereador Gouvêa também teceu críticas ao economista e presidente da ACE, Marcos Escobar pela Nota de Repúdio. “Seja homem Escobar, porque você não falou da Promotoria?. Isso é um ato de covardia. Jogou todos os empresários contra o prefeito e mentiu, pois não falou a verdade do Ministério Público”, criticou Maurício.

ESSENCIAL?

Nesta semana de lockdown em Catanduva, os catanduvenses que se arriscaram na rua, puderam conferir que uma máquina retro escavadeira estava dentro do rio São Domingos, na região central, limpando a calha do ribeirão, que realmente estava precisando. Porém, como perguntar não ofende: esse trabalho é essencial? Era necessário fazer em um momento tão delicado que a cidade está passando?

SERÁ?

Pela primeira vez, o governador de São Paulo, João Dória, confirmou nesta semana que quer ser o candidato do PSDB a presidente da República em 2022 e vai disputar as prévias do partido, no dia 21 de novembro. Dizem que em um certo Palácio da região centro-oeste do país, foi ouvido algumas sonoras risadas. Tá ok?!?!

A FRASE

“Se você não consegue explicar uma coisa de maneira simples, é, simplesmente, porque você não entendeu a coisa” (Albert Einstein)