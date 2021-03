PENEIRA FINA 19/03/2021

GUERREIROS DA LINHA DE FRENTE

Na imagem acima o Dr. Farid Neto, linha de frente da Covid desde o começo. Sabem quantas horas dorme por dia? Não chega a 4 horas, quando consegue. Tem 4 filhos, o último nasceu faz 10 dias… Dormiu sentado, exausto! Logo após a foto, voltou para o plantão. Nossa homenagem a este médico guerreiro e a todos que estão trabalhando exaustivamente para cuidar de pessoas. A todos os médicos enfermeiros, auxiliares, plantonistas de todas as áreas que estão servindo em hospitais, clinicas, postos de saúde, vacinação e também secretarias

COMUNICADO URGENTE

É FALSA a informação que circula em redes sociais de que Catanduva terá fechamento total das atividades (áudio que andou sendo compartilhado em vários grupos dizendo que haveria lockdown ). “A Prefeitura de Catanduva mantém as regras da Fase Emergencial do Plano São Paulo”. Qualquer nota contrária, senão por meios oficiais, é especulação. Estejam atentos, se não conhecem a fonte, NÃO COMPARTILHEM!

COMPARTILHANDO EM GRUPOS

Por mais que combatemos as Fake News, com vários sites idôneos especializados no assunto, trabalhando vinte e quatro horas para esclarecer os fatos, há pessoas se apegam a mentiras e tem dificuldades para abandonar. Tem casos que são como viciados em drogas de tanto que compartilham e defendem fatos alimentando-se de algo prejudicial. “Noticias inverídicas outras distorcidas” para enganar os viciados que curtem a paixão por algo criado para envergonhar quem compartilha e milhares estão caindo neste golpe potencializado com as redes sociais. Será que no futuro teremos um “F.N.A”? ( Grupo de tratamento a viciados em Fakes)

VACINA ANTECIPADA

Catanduva irá vacinar idosos com idades entre 72 e 73 anos a partir de hoje, dia 19. Para agilizar o atendimento, a orientação é fazer o pré-cadastro no site vacinaja.sp.gov.br. Os Locais da vacinação são: Secretaria Municipal de Saúde – Rua Pará 255, Centro Dia do Idoso – Rua Recife 1475, CRAS do Bom Pastor – Av. Pastor Jose Dutra de Moraes 99, e no “Drive-thru” da Rua Mogi das Cruzes, ao lado do Aeroporto. Levar documento com foto e CPF.

ISENÇÃO DE ÁREA AZUL

O Prefeito Padre Osvaldo se comprometeu a encaminhar para a Câmara Municipal projeto que isenta do pagamento da área azul pessoas que estejam realizando tratamento de hemodiálise, quimioterapia e oncologia. A medida visa evitar que pessoas que permanecem horas no hospital, tenham que interromper o tratamento para trocarem seus cartões e mudarem o carro do local. Lei idêntica já existe em Rio Preto há mais de 10 anos. Na legislatura anterior o autor do projeto foi André Beck, que foi vetado pelo ex-prefeito Afonso Macchione e depois declarado inconstitucional sob o pretexto que caberia ao Prefeito propor esta iniciativa. Na atual legislatura o projeto foi novamente apresentado pelo vereador Alan Marçal. O atual prefeito Padre Osvaldo atendeu o clamor da sociedade e vai mandar um projeto idêntico ao apresentado inicialmente por André Beck. Dá para entender porque Câmara e Prefeitura tinham dificuldade de se entenderem na gestão passada.

POSTAO DA RUA PARÁ AGORA é 24 H

Ontem (18) foi dado o início aos trabalhos no antigo Postão da Rua Pará, estiveram presentes além do prefeito de Catanduva, o vice-prefeito Cláudio Romagnolli, a secretária municipal de saúde Cláudia Monteiro, o gestor da UPA Giovani de Carvalho. Também estiveram presentes os vereadores Alan Marçal e Maurício Ferreira, Mauricio Gouvea e Carlos Alexandre. O Prefeito Padre Osvaldo acompanhou o início dos trabalhos logo de manhã. “Estou muito feliz. Da nossa parte, como município, tomamos a ação frente a esse momento difícil na saúde. Toda rede está organizada para acolher os pacientes covid, além de outras patologias”, ressaltou Padre Osvaldo na ocasião.

MULHERES CAMPEÃS

Um relatório que analisa o perfil socioeconômico dos cerca de 18 mil candidatos aprovados no Vestibular do primeiro semestre de 2021 apontou mudanças positivas em relação aos dados do mesmo período de 2020. O empoderamento feminino foi destaque nessa edição do processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs), que atingiu um recorde em presença de mulheres. O número de candidatas cresceu significativamente, acima de dez pontos percentuais, passando para 47,83%, contra 33,12%, no primeiro semestre do ano passado. Ao atingir praticamente a metade do contingente de concorrentes, elas cravaram o maior índice histórico de mulheres aprovadas nas Fatecs.