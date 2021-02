PENEIRA FINA 19/02/2021

A VITÓRIA DA INÉRCIA

Está uma novela mexicana o caso da criança de 5 anos que precisa tratar um canal na rede pública municipal. A questão pede uma medida drástica movimentando quem quer que seja para que o serviço seja prestado com dignidade e respeito ao cidadão pagante de impostos. Uma grande estrutura para manter secretários, diretores, chefes de setor e dentistas que estão com dificuldade de abraçar o problema com galhardia até resolver por completo! O que não pode acontecer é “o poste continuar fazendo xixi no cachorro”. Sim, mais um pouco vão culpar a mãe e a criança por se queixarem de dor de dente. Estamos acompanhando e continuaremos cobrando.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Audiência Pública debaterá criação do Conselho de Promoção da Igualdade Racial na segunda-feira. A ‘Criação do Conselho de Promoção da Igualdade Racial de Catanduva’, será debatida em Audiência Pública a ser realizada na próxima segunda-feira (22/02) às 18 horas no plenário da Câmara Municipal. A audiência acontecerá no modo ao vivo e on-line, com acesso pelo Facebook da Câmara Municipal, do Movimento Negro de Catanduva e da vereadora Taise Braz, para que sejam respeitados os protocolos de segurança sugeridos pela Secretária de Saúde como maneira de prevenção a Covid-19.

VEREADORA TAÍSE BRAZ

A iniciativa do debate partiu da vereadora Taise Braz (PT) juntamente com o Movimento Negro de Catanduva (MNC) e membros da sociedade civil. Taise destaca que a sociedade vive o Racismo Estrutural escancarado e suas formas excludentes de ação. A vereadora, que integra o Movimento Negro de Catanduva, destaca que o estado necessita exercer seu papel na responsabilidade por uma sociedade mais justa.

FAKE SOBRE VACINAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde alerta para as Fake News envolvendo a campanha de vacinação contra covid-19. Infelizmente, mais uma vez, volta a circular nas redes sociais, o cronograma falso com idades para imunização. A tabela vem sendo compartilhada nas redes sociais confundindo as pessoas. Diante disso, a secretaria ressalta: Na dúvida, não compartilhe! Para mais informações, entre no site oficial da Prefeitura Municipal de Catanduva no ícone da Secretaria da Saúde.

PREFEITO NO TRECHO

O novo modelo de gestão que chegou ao Brasil com a aprovação da Constituição, está sendo aplicado pelo Prefeito Padre Osvaldo: O gestor sai do ar condicionado, despachando nos gabinetes uma parte do tempo, e boa parte “em campo onde os problemas realmente acontecem. Uma dificuldade visível que nosso alcaide tem enfrentado é convencer seus diretores e secretários que eles também tem que correr o trecho indo até onde está o pleito e as dificuldades da população. Tem diretores indo a campo? Tem! Mas não é uma unanimidade.

AMBULÂNCIA ABANDONADA

Encontra-se no pátio da Secretaria Municipal de Saúde, uma van da marca Citroen seminova parada há dias aguardando conserto. Dois fatos sobre a tal van nos chama atenção: 1-É um veículo novo que perdeu a garantia por simplesmente o secretário da época não liberar o veículo para “revisões obrigatórias de fábrica”. 2-Agora o mesmo veículo apresenta “problemas no freio” e se encontra parado ao relento a menos de 20 metros da sala da secretária de saúde Claudia Monteiro, especialista em gestão de saúde. Será que dá para fazer uma revisão neste carro? Será que o prefeito terá que deixar o gabinete e levar pessoalmente o veículo a oficina?

AULA NAS ESCOLAS TÉCNICAS

Estudantes da Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) retomam as aulas presenciais a partir desta quinta-feira (18). Diversas unidades do Centro Paula Souza (CPS) reabrem suas portas para receber até 35% dos alunos matriculados, seguindo a legislação vigente e os protocolos de segurança definidos pelas autoridades sanitárias. Neste primeiro semestre, o ensino será híbrido, conciliando aulas presenciais e remotas. Cada Etec apresentou à Unidade do Ensino Médio e Técnico (Cetec) um plano de retomada, informando número de alunos, professores e servidores que circularão diariamente nas dependências da escola. Supervisores educacionais analisaram esses documentos tendo como parâmetro os protocolos sanitários, a fim de garantir que a volta às aulas presenciais ocorra de forma segura para todos.

DENUNCIA CONTRA O PADRE

O vereador Marquinhos Ferreira fez graves acusações contra o prefeito Padre Osvaldo durante a ultima sessão da Câmara Municipal. O fato abriu margem para vários entendimentos. Tudo que o Então Padre Osvaldo fez a frente de associações e até empresa em seu nome, sempre teve “cunho social” visando atender as pessoas. São recuperados de drogas, ex-presidiários dentre várias situações que viram um “rumo novo em suas vidas”. Temos problemas maiores na cidade HOJE, estes precisam da luta dos vereadores. Avenida Mongaguá, a lagoa de tratamento que supostamente não trata e cobra, escola nova caindo, posto de saúde novo caindo… E o Vereador ta preocupado… Se ele for mau vereador nos próximos quatro anos, vamos culpar o Zerbini. E não estamos falando de um novo vereador, mas sim, um bem experiente com vários mandatos e grandes cargos de assessoria pelo PT na ALESP.