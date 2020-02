PENEIRA FINA – 19/02/2020

Dengue

O assunto não poderia passar em branco pela Câmara. Praticamente todos os vereadores falaram sobre o assunto. O único contrário a praticamente todos os discursos dos parlamentares foi Cidimar Porto. O vereador tentou justificar com dados de dengue em outros municípios. Afirmou não defender a dengue, mas falou sobre as medidas que estão sendo realizadas para combater a doença. Mas não demorou muito para os colegas rebaterem as informações passadas por ele. Nilton Cândido falou da dengue e comentou sobre a situação financeira do município. Voltou aos discursos inflamados semelhantes aos que ele fazia no governo Vinholi e relembrou a frase: “Catanduva, política de terra arrasada”. Davoli falou sobre o tempo em que alertou sobre a possibilidade de epidemia. Num discurso mais contido, Ditinho Muleta também falou sobre dengue e sobre o hospital aberto.

Casa caiu

Ditinho Muleta afirmou que o prefeito Afonso Macchione Neto somente decidiu abrir o hospital da dengue depois que viu que a população pressionava “depois que a casa caiu”, abriu a unidade. “Ele abriu, mas abriu meia boca. Porque paciente que chega às 18 horas é encaminhado para UPA”.

Interesse em obra

O vereador Gaúcho também comentou que Macchione só tem interesse em obras e em obras grandes. “Só faz obra que interessam para ele. É mais concreto e a população leva um tapa na cara. Esperar até quando a vontade dele. Ele tem de atender a população e dá uma de santo jogando a culpa na população”.

Redução de recursos

Moradores de Catanduva divulgaram ontem que a Prefeitura teria reduzido os repasses municipais para o projeto Viva Flor, do Lola Zancaner. Pelo Facebook, moradores afirmaram: “Mais uma vez a prefeitura cortou a verba do projeto Viva Flor – Lar Lola Zancaner. Ano passado já tiveram que mandar 4 funcionários embora, por falta de verba. Agora eles diminuíram ainda mais e eles ameaçam fechar as portas e a pergunta é: qual o motivo de cortar essa verba para associações que tanto precisamos, entidades que fazem o papel do governo, acolhendo nossas crianças, dando o melhor? Será que a prefeitura não entende que a melhor coisa é manter essas entidades? Nos poupe governo atual, faça valer a pena essa administração que tanto está nos envergonhando. Deixa as entidades trabalharem, deixe nossas crianças serem cuidadas, pelo amor de Deus!. Não deixe essas associações fecharem”.

Nota

“A Prefeitura de Catanduva informa que a Associação Lar da Criança Lola Zancaner (Projeto Viva Flor) receberá R$ 174 mil em repasses municipais, ao longo deste ano, para desenvolver ações complementares à educação no período do contraturno escolar. Além dela, outras três Organizações da Sociedade Civil integram a parceria firmada pelo poder público, que somará R$ 390 mil em recursos para 2020. O valor disponível para esse fim foi dividido entre as entidades, conforme o número de crianças atendidas e o plano de trabalho apresentado por cada uma delas, nos termos do chamamento público e da lei nº 13.019/2014, a Lei das Parcerias”.

Obras

O Estado de São Paulo fechou o ano de 2019 com mais de 1.400 obras públicas com problemas de cronograma – atrasadas ou paralisadas. Distribuídos na Capital e em 425 municípios do interior e do litoral paulista, os investimentos nesses projetos, em valores iniciais de contrato, superam a casa dos R$ 43 bilhões. Com relação ao início de 2019, quando o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) começou a monitorar as construções com problemas de cronograma, os números recuaram em 16%. Em abril, eram 1.677 obras públicas paradas e atrasadas. Já os dados, atualizados até 10 de janeiro deste ano, apontam a existência de 1.412 projetos – 716 paralisados e 696 atrasados.

Seleção

Nesta quarta-feira (19) o Governo do Estado de São Paulo dá início ao processo para contratação de Superintendentes Regionais do DETRAN-SP. Os selecionados serão os responsáveis por representar o órgão em 12 regionais do Estado (Araraquara, Barretos, Sorocaba II, São José do Rio Preto II, Marília, Campinas II, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Baixada Santista, São José do Rio Preto I e Sorocaba), com salário de R$ 8.280,00. Para saber mais sobre as atribuições dos Superintendentes, consulte os artigos 74 e 75 do Decreto 59.055/2013 (Regulamento do Departamento Estadual de Trânsito).

Seleção I

O processo de pré-seleção, chamado Time de Valor, será feito pela página do Programa na internet. Para o emprego público de Superintendente Regional do DETRAN-SP, é necessário ter diploma de nível superior experiência profissional de no mínimo 04 (quatro) anos em assuntos relacionados com as atividades a serem desempenhadas. Caso o candidato apresente os requisitos mínimos exigidos, basta acessar a página http://timedevalor.sp.gov.br e realizar a inscrição entre os dias 19 de fevereiro e 13 de março. As etapas do processo de pré-seleção contam com cadastro do currículo, testes online, entrevista por competência e entrevista final. A previsão de divulgação do resultado será a partir de maio de 2020.

Doenças Raras

A Frente Parlamentar de Doenças Raras promove seminário nesta quarta-feira (19). A ideia do debate é fornecer aos parlamentares informações para a elaboração de uma legislação em consonância com o avanço das descobertas científicas relativas as doenças classificadas como raras. A Frente Parlamentar de Doenças Raras é coordenada pelo deputado Diego Garcia (Pode-PR). O evento será realizado a pedido da deputada Celina Leão (PP-DF).

CPMI

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das Fake News ouve nesta semana representantes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Sociedade Brasileira de Imunizações, e os proprietários da empresa Yacows. A Yacows é uma das empresas acusadas de operar disparos em massa em favor de campanhas políticas durante as eleições de 2018. A pedido do deputado Rui Falcão (PT-SP), na quarta-feira (19) serão ouvidos os sócios-proprietários da empresa Flávia Alves e Lindolfo Antônio Alves Neto. O depoimento está marcado para as 13 horas, no plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado.

