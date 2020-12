PENEIRA FINA 18/12/2020

14° SALÁRIO NA SAUDADE

Os aposentados que esperavam o sonhado 14° salário para este ano, em virtude da pandemia, ficarão sem o sonhado abono. “Um dos” motivos é que nossos nobres deputados e senadores entrarão em férias, portanto, ficou na saudade. Na verdade usar as “férias” como desculpa é uma forma delicada de “dizer não” aos nossos velhinhos arcaram com despesas de terem os netos pra cuidar durante as subsequentes quarentenas. Outro problema é que o projeto de lei apresentado para que esse dinheiro chegasse até os aposentados de todo Brasil é que “não aponta de onde virão os recursos para tal” e o governo não quer flexibilizar ainda mais o “teto fiscal” tendo com isso um trabalhão. Uma coisa temos certeza é: Quando político quer fazer faz, quando não quer arruma uma desculpa.

PADRE OSVALDO REGIONAL

Ontem (17), os prefeitos eleitos Padre Osvaldo (PSDB) Catanduva e Cássio Bertelli (PSD) de Elisiário estiveram em São Paulo para buscar recursos financeiros. Sob a intercessão do sacerdote prefeito eleito Padre Osvaldo, Cassio falou com o secretário de desenvolvimento regional Marco Vinholi que, em nome do governador João Doria, se comprometeu enviar recursos para investimento estrutural em Elisiário ajudando o prefeito vizinho que iniciará administração em janeiro de 2021. Os recursos também serão utilizados para dar continuidade em obras paralisadas há anos naquele município.

PADRE OSVALDO REGIONAL II

Acompanhando a movimentação do Padre Osvaldo buscando recursos não só para si, mas de forma regionalizada aponta o surgimento de uma nova liderança regional que a cada dia “amplia suas tendas”. O caminho será percorrido com muito trabalho, mas se quisermos voltar a ser centro de região é melhor ser centro de uma região forte e, se cada vizinho estiver bem, todos ganham.

CATANDUVA “ERA”

Lembram da notícia que Catanduva era 8ª posição no ranking do “Programa Município VerdeAzul” desenvolvido pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente? Com empenho do secretariado da prefeita Marta Espirito Santo, comunicamos que vergonhosamente por inércia e por ter feito tudo ao contrário dos requisitos para tal, chegamos a colocação de 8ª para 114ª, fechando assim a era de um desgoverno nunca visto na história de Catanduva. A SAEC ainda não ter limpado o fundo da lagoa de tratamento é fichinha perto da lista que a administração não fez por não ouvir a ponta: O povo. Os pré-requisitos não foram cumpridos com afinco.

DEVERES DO MUNICÍPIO

Catanduva teria que cumprir uma lista de tarefas da agenda ambiental que são: Município Sustentável, Estrutura e Educação Ambiental, Conselho Ambiental, Biodiversidade, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Uso do Solo, Arborização Urbana, Esgoto Tratado e Resíduos Sólidos. Como diria o Tio Edson: “Cadê Marta? Cadê o recurso Marta? Cadê empenho pra fazer as coisas pela cidade e pelo cidadão Marta”?

BURACO NA BOIADEIRA

A antiga “Estrada Boiadeira” que corta os “Solos I e II” está esburacada causando acidentes e danificando veículos. Chegando próximo ao único posto de gasolina da via nos deparamos com um buraco que vem vitimando e dando prejuízo aos cidadãos. Pedimos encarecidamente que a secretaria de obras e seu secretário que até 31/12 está recebendo salário, que o mesmo apareça para trabalhar e resolva o problema.

MAIS CORONAVAC

O Governador João Doria anunciou que chegarão hoje (18), 2 milhões de doses prontas da vacina contra o coronavírus, a Coronavac, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan. Trata-se do maior lote de vacinas que chega à América do Sul até o momento. Esse é terceiro lote que o Butantan recebe em menos de um mês da biofarmacêutica Sinovac Life Science, com sede na China. O carregamento chegará em uma aeronave da Swiss Air Lines, após o embarque em Pequim, quinta feira (17).

DOS TESTES

Com o recebimento desse lote, o Butantan já detém 3,12 milhões de doses disponíveis para uso imediato tão logo haja autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). A produção local também já começou, com a chegada de matéria-prima para envase e rotulagem na fábrica de imunizantes do instituto. Na semana passada, o Butantan confirmou que o estudo clínico conclusivo da vacina contra o coronavírus será divulgado no próximo dia 23. A medida dá mais agilidade aos trâmites de certificação na Anvisa e demais órgãos internacionais de saúde.

CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS

A decisão atende a recomendação do comitê internacional independente que acompanha a pesquisa do Butantan em parceria com a Sinovac. A fase três do estudo clínico no país será encerrada nesta semana, já que o patamar ideal de 154 voluntários com diagnóstico positivo de coronavírus foi superado. “No dia 15 de janeiro, teremos prontas para uso 9 milhões de doses. No começo de fevereiro, 22 milhões de doses e, no dia 15 de março, outras 15 milhões”, afirmou o Diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas.