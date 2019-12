PENEIRA FINA – 18/12/2019

passarela

A passarela Francisco Nogueira, que interliga as ruas São Paulo e Rio de Janeiro pela linha férrea, foi interditada pela Defesa Civil. Patrimônio histórico, a estrutura apresentou danos devido ao excesso de pessoas que se posicionaram sobre ela, à espera da passagem do trem iluminado do projeto Natal nos Trilhos, da Rumo. Engenheiros da Secretaria de Obras e Serviços realizaram a avaliação na manhã de ontem (17) e os reparos serão programados para garantir a segurança de todos.

Macchione

O prefeito Afonso retornou para prefeitura ontem (17) e postou em sua rede social a primeira reunião. “Com aval da Justiça, retorno à Prefeitura de Catanduva. De imediato, reuni a equipe de governo para cobrar empenho e o nosso foco continua sendo trabalho. Aliás, agradeço à Marta, nossa vice-prefeita, que mostrou sua competência em uma gestão eficiente. Agora, ela continua comigo. Nosso compromisso é fazer o melhor para a minha cidade. Vou cumprir o meu mandato, com dedicação exclusiva à administração municipal”.

Prefeitura

A prefeitura de Catanduva divulgou no facebook que estão com problemas financeiros. “Estamos trabalhando para superar sérias dificuldades financeiras. Dívidas da gestão anterior que precisaram ser assumidas, diminuição de receitas e a situação atual do país acabaram pesando em nosso caixa. Desde 2017, adotamos medidas de economia que hoje possibilitam a manutenção dos serviços públicos e o salário em dia para os servidores. Mais uma vez assumimos o compromisso com a população de que vamos reequilibrar as contas públicas. Saiba mais sobre nossas finanças no site http://www.catanduva.sp.gov.br/.”

Impedido

SAEC (Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva) informa os moradores que interdições de vias estão programadas para hoje, dia 18 de dezembro. Na ocasião, as equipes realizarão a substituição de ramais de água. Confira os endereços: Rua Paraíba, entre as ruas 7 de Fevereiro e Belo Horizonte das 7 às 11 horas, Rua Cascata, entre as ruas Porto Epitácio e Orlândia das 7 às 11 horas. A recomendação da Saec é de que os motoristas evitem os locais citados nos horários em que os trabalhos estão previstos para serem executados. Antecipadamente a autarquia agradece a compreensão de todos. Em caso de chuva, o serviço será adiado.

Contra Dengue

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo promoverá em 03 de março uma audiência pública com os gestores municipais – prefeitos, vice-prefeitos e secretários de Saúde – para debater o avanço e as medidas de controle do Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e do zica. A atividade será realizada por meio da Comissão de Saúde do Poder Legislativo. A intenção é mobilizar gestores municipais, bem como conhecer as propostas dos governos estadual e federal para evitar o avanço das doenças. “A intenção é conscientizar os gestores municipais e toda a sociedade sobre a importância de se organizarem durante esse período chuvoso no combate ao surgimento de criadouros do mosquito”, comentou o deputado Edmir Chedid (DEM).

Luís Pereira

Às 18h foi assinado a sentença judicial que dava ciência que o prefeito poderia voltar ao cargo nós recebemos as 16h o pedido da Prefeita Marta para sessão extraordinária, então nós consideramos válido essa convocação de sessão extraordinária e faremos com que ela aconteça às 17h30, com esses projetos em andamentos. Como hoje quem comanda é Afonso Macchione Pereira acredita que tudo vai depender do comportamento dos vereadores diante dessa situação seria interessante que houvesse por escrito um comprovante de que o prefeito pagaria mesmo com esse dinheiro o cartão alimentação e Pereira acredita que seria uma forma mais concreta e assim efetivar o pagamento.

Santa Adélia

Aviso edital de chamamento para credenciamento público Nº 004/2019 para o Consorcio Público Intermunicipal de Saúde da Região de Catanduva, torna público o Edital de Chamamento para Credenciamento de Pessoa(s) Jurídica(s) para prestação de serviços médicos no município de Santa Adélia. Os interessados deverão encaminhar seus documentos, em envelope fechado, para a Rua Ceará, 886, no município de Catanduva/SP, de 08:00 às 17:00 horas. A íntegra do edital estará disponibilizada no site www.consirc.sp.gov.br . Demais informações podem ser obtidas pelo telefone 17 3531-9780 ou pelo email: consirc@consirc.sp.gov.br .

Itajobi

Hoje (18), às 17h, acontecerá a Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Itajobi que deliberará sobre a solicitação da Prefeitura para a tomada de um empréstimo para Compra de três ônibus seminovos e a realização de recape asfáltico em ruas do município. “A Prefeitura de Itajobi possui todas as condições para assumir compromissos financeiros que serão pagos facilmente com a economia gerada pelas obras a serem realizadas e com os veículos a serem adquiridos. A população conta com o bom senso da casa legislativa em contribuir com a administração municipal para benefícios aos itajobienses, afinal, não é dívida, é investimento no bem-estar de nossa gente”.

