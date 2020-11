PENEIRA FINA 18/11/2020

MULHERES NA POLÍTICA

No pleito municipal realizado no último domingo (15), as vereadoras eleitas (9 mil) representam 16% do total, frente a 84% de homens eleitos (47,3 mil) para as câmaras municipais. Os dados foram compilados pelo site Nexo. Os resultados consolidados oficiais ainda não foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

MAIS VEREADORAS

De acordo com dados do TSE, nas eleições municipais de 2016, do universo de 57,8 mil vereadores eleitos no País, 7,8 mil eram mulheres – ou seja, 13,5% do total. Apesar do ligeiro aumento no número de vereadoras entre 2016 e 2020, a representatividade feminina nas câmaras de vereadores brasileiras segue bem abaixo da proporção de mulheres no eleitorado. Conforme o TSE, as mulheres representam 52,5% do eleitorado brasileiro.

VINTE ANOS DEPOIS

Catanduva contará com duas mulheres eleitas vereadoras para próxima legislatura 2021/24, Ivânia Soldati do Republicanos com 2.087 e Taise Braz do PT com 998 votos. A última legislatura que tivemos duas mulheres na vereança foi de 2001/04 com as atuantes Mara Gabas(PP) a mais votada com 2.207 e Ozânia Malaquias(PT). Assim se repetindo uma história que marcou o início dos anos 2000. Serão tão atuantes quanto? Veremos.

ADIOS MUCHACHOS

Em um misto de congratulações e despedidas, assim foi marcada a 155ª sessão na Câmara Municipal na noite de ontem(17). Foi registrada presença de novos vereadores eleitos visitando as dependências da casa de leis. O vereador Enfermeiro Ari chegou a “parabenizar a população” por rejeitar nas urnas o prefeito Afonso Macchione através do apoio dele manifestado ao vereador Cidimar Porto durante o pleito. Porto chegou a fazer uma réplica as palavras de Ari criticando os comentários do vereador.

BOCA DE LOBO

A grade da boca de lobo na Rua Ceará entre as Ruas Alagoas e Pernambuco está toda danificada e muito suja podendo causar dano aos veículos e transbordando no momento em que chover forte. Outra erosão gravíssima que pode até causar morte, também causado por “serviços mal feitos da Saec” está na Rua Jacareí 560 na Vila Soto. No local moradores improvisaram pedaços de madeira para tentar sinalizar o local, mas ficou mais perigoso ainda.

FALTA D’AGUA

Um vazamento na Rua Tocantins, no Solo Sagrado, deixou moradores sem água na noite deste terça-feira(17). Como se tratava de um vazamento que percorreu ao longo do dia, os populares acionaram o Conselho de Meio Ambiente na pessoa de Caio Martani que esteve fotografando o local (foto)

O QUE DIZ A SAEC

A SAEC informa que os reparos na rede, na Rua Tocantins, serão executados na manhã desta quarta-feira, dia 18. O rompimento da tubulação foi registrado hoje, dia 17, porém as equipes e equipamentos estiveram, ao longo do dia, empenhados em outros trabalhos de urgência.

INTEMPÉRIE

Ontem (17) tivemos chuvas de granizo na região de Monte Azul e Paraíso/SP deixando os acostamento das rodovias parecendo que havia nevado de tanto gelo acumulado. Já em Catanduva tempestades poderão ser formadas nesta quarta-feira com temperaturas entre 19 e 31°C, com a umidade relativa do ar elevada teremos uma sensação térmica de até 41°C momentos antes da chuva forte.

CHAVE PIX

Já está funcionando o mais novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, a “Chave PIX” tendo seu início funcional na segunda feira(16) novembro. Com isso, os clientes podem utilizar as chaves digitais de endereçamento para enviar ou receber recursos em mais de 600 instituições financeiras. Para cadastrar a chave, o usuário tem de acessar o aplicativo da instituição em que tem conta e fazer o registro, vinculando a uma conta específica uma das três informações: número de telefone celular, e-mail ou CPF/CNPJ. As informações são guardadas em uma plataforma tecnológica desenvolvida e operada pelo BC, denominada “Diretório Identificador de Contas Transacionais” – DICT, um dos componentes do Pix.

SETE DIAS NA SEMANA E 24 HORAS POR DIA

O Pix funciona 24 horas por dia e reduzirá para 10 segundos o tempo de liquidação de pagamentos entre estabelecimentos com conta em bancos e instituições diferentes. As transações poderão ser feitas por meio de QR Code (versão avançada do código de barras lida pela câmera do celular) ou com base na chave cadastrada. A nova ferramenta tem mais agilidade em relação a sistemas atuais de pagamento, como a transferência eletrônica disponível – TED, que leva até duas horas para ser compensada, e o documento de ordem de crédito – DOC, liquidado apenas no dia útil seguinte.