PENEIRA FINA – 18/09/2019

Eleição

A Comissão Eleitoral do IPMC, nomeada através da Portaria nº 374, de 29 de julho de 2019, decorrido o prazo para impugnação das inscrições dos candidatos ao preenchimento de vagas do Conselho Municipal de Previdência e Conselho Fiscal do IPMC, sem que tenha havido qualquer impugnação, comunica que homologou todas as inscrições protocoladas. A eleição ocorrerá nos dias 24 e 25 de outubro de 2019, das 8h às 18h horas no prédio da Estação Cultura (Salão de Exposições), Rua Rio de Janeiro nº 100. A apuração ocorrerá no mesmo local após o término da votação, no dia 25.

30

Itajobi

A justiça eleitoral informa o prazo está acabando! Em Itajobi, somente até o dia 30 de Setembro. Quem não faz a biometria, nos locais onde ela é obrigatória, tem o título de eleitor cancelado, fica impedido de votar em 2020 e sofre diversas restrições na vida civil. Fazer a biometria é muito fácil! Basta agendar o atendimento e comparecer ao local escolhido com sua identidade original, um comprovante de residência recente e o título de eleitor.

Oportunidade

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo (Smelt), abriu processo seletivo para contratar estagiários. O interessado em concorrer a vaga deve estar cursando nível superior, com habilitação em educação física. Os currículos devem ser entregues na Smelt, que fica na Rua Rebouças, 55, no Parque Iracema. A contratação remunerada será a partir de janeiro, com duração de um ano, podendo ser prorrogada por igual período. Informações pelo telefone: 3523-2305.

Cidade Limpa

Hoje (18) chega à reta final o Projeto Cidade Limpa, as equipes encerram a força-tarefa de limpeza que percorreram mais de 100 bairros de Catanduva. A iniciativa, realizada pela TV Tem, afiliada da Rede Globo, em parceria com a Prefeitura de Catanduva, já recolheu 137 toneladas de volumosos. Além disso, foram retirados das casas, mais de 390 quilos de lixo eletrônico.

Cidade Limpa II

A programação de hoje ainda inclui os bairros Km 7, Distrito Antônio Záccaro, Distrito Pedro Luis Boso, Esplanada, Gabriel Hernandes, Jardim da Torre, Jardim das Oliveiras, Jardim dos Coqueiros I e II, Jardim Imperial, Jardim Oriental, Morada dos Executivos, Morada dos Pássaros, Nova Catanduva I e II, Orlando Facci, Pedro Boso, Pedro Nechar e Raul de Carvalho.

Em São Paulo

Catanduva marcou presença no Congresso Internacional de Defesa do Consumidor. O evento foi realizado no Memorial da América Latina, e incluiu na programação o 34º Encontro de Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo. A reunião de especialistas e autoridades trouxe entre os temas o consumidor 4.0, altamente exigente e as compras realizadas nas plataformas digitais.

Obras Urgentes

Os serviços de melhorias para os moradores da Rua Marília e adjacentes já começaram. O fluxo de água ficará, já que o cronograma prevê substituição de redes e ramais de água e de esgoto, aproximadamente 3 mil metros de tubulação antiga, e outras melhorias como o recape, última etapa dos trabalhos.

Com a palavra

A prefeita Marta do Espirito Santo postou em rede social “Iniciamos obras na Rua Marília. As redes de água e de esgoto por toda a extensão da via serão reestruturadas, com investimento da Saec. Quem mora nessa região da cidade, sabe que as tubulações são antigas e há necessidade de melhorias. Para ter ideia, aproximadamente 3 mil metros de tubos serão substituídos. Finalizados os serviços no subsolo, a via receberá asfalto novo”.

Emoção

Violinistas encantaram pacientes durante tour musical da Semana Monsenhor Albino, os violinistas Diogo Felipe Batista e Everton Rodrigues, durante a manhã da segunda-feira (16) realizaram tour musical pelas alas amarela, azul, verde, roxa, marrom, UTI, ambulatório e refeitório do Hospital Emílio Carlos (HEC) e recepção e consultórios do Serviço de Radioterapia/HCC, emocionando os pacientes que aguardavam atendimento. O tour musical integra a XXVIII Semana Monsenhor Albino.

Semana do Trânsito

Entre os destaques da semana na região estão a blitz educativa “Se beber não dirija” em bares de Votuporanga, pedágios educativos em Fernandópolis, Santa Fé do Sul e Votuporanga, além de exposições de carros batidos em locais de grande fluxo nos municípios de Catanduva, Fernandópolis, Jales, Mirassol, Votuporanga e Rio Preto. E sobre a Semana Nacional de Trânsito um dos objetivos é mostrar que o trânsito é uma questão de cidadania e que faz parte do dia a dia de todas as pessoas, convocando-as para refletir sobre a importância de um comportamento mais responsável e mudar de uma vez por todas a atitude.