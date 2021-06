PENEIRA FINA 18/06/2021

AÇÃO PROCEDENTE

A Associação dos Moradores e Proprietários do Loteamento Alto da Boa Vista estão comemorando uma vitória na justiça. Em sentença proferida pelo juiz Dr. Marcelo Eduardo de Souza, foi dado ganho de causa na ação que entraram contra a Prefeitura Municipal e a Companha de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), para anularem a construção de dois conjuntos habitacionais no bairro, sendo um com 70 apartamentos e outro com 112, no total de 182. Segundo o juiz, foi julgada procedente, anulando o processo administrativo 24.165/13 e respectivo alvará de construção, de número 48.389

SENTENÇA

De acordo com o juiz Dr. Marcelo Eduardo de Souza, da 3ª Vara Cível, não foram seguidas regras do Plano Diretor do Município e nem determinações do Estatuto da Cidade. Na sentença, frisou que não foi realizado o Estudo de Impacto de Vizinhança e também a audiência pública com os moradores e proprietários de terreno do loteamento Alto da Boa Vista, que seria obrigatória, de acordo com o art. 158 da lei complementar municipal 355/06, que instituiu o Plano Diretor. O convênio foi assinado pelo prefeito, na época, Affonso Macchione.

RESPOSTA

Ontem publicamos que o ex-governador Wilson Witzel, afirmou que várias Organizações Sociais (OSs), entre elas, Associação Mahatma Gandhi, de Catanduva estariam envolvidas em esquema de corrupção da saúde, no estado do Rio de Janeiro. A assessoria de imprensa do Mahatma divulgou uma resposta sobre os fatos: “Com relação a inclusão da nossa instituição nas equivocadas citações proferidas pelo ex-governador do Rio na CPI da Covid-19, informamos que a Associação Mahatma Gandhi irá se manifestar de forma oficial somente caso venha a ser inquirida judicialmente.”

RESPOSTA – II

A resposta assinada pelo presidente da associação, o médico Luciano Lopes Pastor, diz que “só podemos manifestar aqui nossa surpresa e repulsa ao tomarmos conhecimento da declaração caluniosa do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, envolvendo nossa Organização Social.”

VACINADO

Padre Osvaldo, de 55 anos, recebeu ontem a sua primeira dose da vacina contra Covid-19. O chefe do Executivo foi atendido na Secretaria Municipal de Saúde e tomou a AstraZeneca. A aplicação foi feita pela Secretária de Saúde, Cláudia Monteiro, que é enfermeira. Hoje o pessoal do Gabinete fica de alerta, para ver se o prefeito vai ter reação a vacina. Dipirona e paracetamol já estão separados.

DIZ QUE DIZ

Ontem, durante o dia, a cidade teve um “diz que me diz”, sobre a questão da reabertura dos supermercados através de um mandado de segurança impetrado pela APAS – Associação Paulista de Supermercados. Podia ir? Se fosse, seria multado? Pelos aplicativos de mensagem, fora encaminhados áudios do comandante da GCM, Claudio Pereira e também do prefeito padre Osvaldo. Resultado: supermercados abertos e com pouco movimento.

ZÉ FINI

O presidente do Sincomércio – Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva, Ivo Pinfildi Júnior enviou um ofício ao prefeito padre Osvaldo, pedindo a revogação imediata do lockdown em Catanduva. De acordo com Ivo e a diretoria do Sindicato, “com a decisão do Tribunal de Justiça em permitir a reabertura dos hiper, super e mercados, com atendimento presencial ao público, ficou impossível fiscalizar o trânsito de pessoas na rua, inviabilizando a aplicação na prática do Lockdown, imposto pelo Decreto Municipal nº 8.040.” No ofício, o Sincomércio pede a manutenção do Decreto nº 8.038, conhecido pelas altas multas as festas e aglomerações.

CAMALEÃO

O lockdown catanduvense está sendo carinhosamente chamado de “camaleão”. Igual ao animal que muda de cor, o decreto que instituiu as medidas restritivas, vai mudando aos poucos com o passar dos dias. É a famosa flexibilização.

DESCULPA

Foi buscar no escritório, alguns documentos para o trabalho em home-office. Mas era tanta papelada, mas tanta papelada, que teve que chamar os outros funcionários para ajudar a carregar. Ahh tá. Agora explicou direitinho…

PEÃO

A prefeita de Barretos, Paula Lemos também decretou lockdown na terra da festa do peão. A paralisação terá início amanhã, dia 19 e prossegue até o dia 27. Diferente daqui, o Executivo de lá, aumentou o horário de atendimento dos supermercados até às 23:00 horas, para evitar correria, filas e aglomerações.

A FRASE

“Só existem dois dias do ano em que você não pode fazer nada: um se chama ontem e outro amanhã” (Dalai Lama)