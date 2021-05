PENEIRA FINA 18/05/2021

HAJA FÔLEGO

O prefeito Osvaldo parece estar vendendo energia. O final de semana dele foi intenso, conciliando as agendas de padre e prefeito – assim, mesmo, junto e misturado. Vamos ao resumo: na sexta-feira, já passava das 19 horas quando ele postou em suas redes sociais alguns encontros que realizou dentro do que chama de “Gabinete Participativo”. O prefeito destacou a visita de munícipes e, entre outros, do pastor Everton, “companheiro de trabalho, sempre ágil em nos atender”, disse. Após as 22 horas, divulgou a presença do deputado federal Júnior Bozzella. No sábado, às 06h40 o padre fez uma transmissão ao vivo de mensagem cristã, com traje a rigor. Antes das 10 horas, lá estava ele – dessa vez como prefeito – acompanhando os serviços urbanos de limpeza de córrego e varrição, até por volta das 11h30. Por volta das 14h30, retomou a agenda, ‘fiscalizando’ o tapa-buraco nas vias do Parque Joaquim Lopes e colocando a ‘mão na massa’, nivelando o recape. No domingo, o dia do Senhor, Osvaldo deu lugar novamente ao padre, com mais uma transmissão ao vivo, aos primeiros minutos das 07 horas, seguida da celebração da eucaristia. Às 13h30, fez mais uma postagem sobre o “Giro Por Catanduva”, passando pelo Conjunto Esportivo, Vila Jorge, etc. Já eram mais de 21 horas, lá vai ele em mais uma transmissão ao vivo, agora do seu gabinete, assinando papeis. Por fim, encerra o expediente com o seguinte post. “22h: É preciso fazer com amor e amar o que fazemos. Isso justifica nosso trabalho”. Ufa! Conseguiu acompanhar?

DIA D

Hoje, dia 18 de maio, é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes. A data integra o calendário do Maio Laranja, mês de enfrentamento a essa causa. A maioria das prefeituras da região trabalha o tema através de ações de mobilização e em Catanduva essa programação foi intensificada. Ela começou ontem (17) e se estende até o dia 21, em parceria com algumas instituições, além dos braços da administração, como a educação municipal. O Dia D traz atividades no CRAS Imperial, como orientações sobre o tema para as famílias em acompanhamento no setor, através de apresentações de vídeos, peça teatral, distribuição de folder e jornal socioeducativo. Além disso, a prefeitura desenvolve durante todo o mês orientações na Associação Paulo de Tarso, Associação Lar da Criança Lola Zancaner (Projeto Viva Flor), Associação Pão Nosso (Projeto EECC) e nas escolas das redes municipal e estadual.

PERIGO FAMILIAR

Pode parecer mais uma campanha, de outro mês que tem a sua própria cor alusiva, mas o Maio Laranja ganhou ares mais sérios – e extremamente necessários – desde que a pandemia teve início. Infelizmente, os casos de violência contra crianças e adolescentes dispararam com o isolamento social. O fenômeno acontece porque grande parte desses registros de abuso sexual a crianças e adolescentes são efetuados em casa, por familiares ou pessoas do convívio. Para se ter uma ideia, somente em São Paulo, as autuações cresceram 12 vezes, chegando ao absurdo aumento de 1.100% de casos. Em todo o país, o canal para denúncias é o Disque 100 e em Catanduva o Conselho Tutelar pode ser acionado através do telefone 17 3521-6040.

SAÚDE

Bozzella esteve também na vizinha Pindorama, em reunião com o prefeito de lá, Júnior.O encontro foi no domingo e também contou com a presença de alguns vereadores, assim como do presidente do PSL do município, Agnaldo Frederico. Segundo o prefeito, o deputado colocou uma emenda impositiva e uma UTI MÓVEL COMPLETA para Pindorama. Essa é uma reivindicação antiga dos moradores, já que não possuem o serviço de SAMU na localidade.

“GUENTA CORAÇÃO”

Esse foi o título do post que a prefeitura fez, para divulgar a gravação da Banda Sinfônica do hino da Guarda Civil Municipal de Rio Preto. Até aí tudo bem – realmente pode ser emocionante o convite para a gravação que comemora os 15 anos da corporação – mas a ação rendeu polêmica nas redes. Isso porque o local escolhido para o registro foi uma sala da Estação Cultura, que recebeu a equipe da GCM, além do prefeito Padre Osvaldo e etc. Pelas fotos postadas nas redes sociais do município, é nítida a noção de aglomeração.

REDE MANIFESTA

Alguns internautas criticaram a ação, como uma que comentou no post do Facebook. “Distanciamento, limite de 40% da capacidade do local e as máscaras estão onde? A pandemia acabou de certo”. O ator e produtor Rafael Back também se manifestou. “Vocês sabiam que pra gravar isso aí que vocês gravaram dá pra fazer até cada um na sua casa? Dá mais trabalho? Com certeza. Mas é o mínimo de exemplo que se espera vindo do principal poder de nossa cidade. O comerciante tá se ferrando, os artistas responsáveis estão se ferrando, a população está se ferrando… O mínimo que se espera é exemplo e responsabilidade. A Secretaria de cultura deveria estar preocupada em como socorrer a classe artística de maneira segura”.