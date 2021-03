PENEIRA FINA 18/03/2021

OPERAÇÃO 12 DE SETEMBRO

Na semana passada a prefeitura iniciou a “Operação 12 de Setembro”. Não seria 11 de setembro a tragédia? Sim, mas foi no dia 12 que as providências foram tomadas a respeito de tudo! Cada setor se mobilizando para entregar projetos e trabalhos eficazes condizentes ao enfrentamento a Covid-19, que não relaxou um só dia e assola o Brasil e o mundo em um verdadeiro “bombardeio “ deixando muitos mortos e feridos. A força tarefa da Secretaria da Saúde de Catanduva, comandada pela secretária Claudia Monteiro está acertando os últimos detalhes para que o “Postão” da Rua Pará seja transformado em uma nova UPA com atendimento 24 horas. Portanto está tudo pronto para início dos trabalhos ainda hoje. Após o advento da pandemia, a secretaria estudará transformar o local no “maior centro de referência em saúde da mulher da região”.

MAIS DE UMA EMPRESA

Catanduva deverá pensar grande, manter a saúde em mais de uma empresa prestadora de serviços, seria um opcional eficaz dada a escassez de material humano. Ampliar os horizontes e poder servir mais com gente diferente, mente aberta pensando coletivo. A impressão que se dá, é que a pandemia chegou este ano, só agora as providencias reais estão sendo tomadas. O amargor que Catanduva prova hoje, é resultado de mais de vinte anos das mesmas cabeças ditando regras a frente de trabalhos que já deveriam estar prontos mas, antigas cabeças ou equipes deixaram a cidade parada no tempo perdendo principalmente de ser centro de uma região forte. Já dissemos aqui que “o banheiro e’ tão importante quanto a cozinha em uma casa, demitir e’ tão importante quanto contratar.

AS MESMAS CABEÇAS

Já ouviram dizer “mais dos mesmos”: Catanduva sofre hoje de um mal antigo que até limpar demanda tempo. Onde o Padre Prefeito conservou a mesma “patotinha”, vai de mal a pior. Onde o prefeito trouxe gente nova, a coisa tende a dar muito certo. Em alguns setores onde se teve que conservar “alguns” por conta da burocracia, a mudança incomoda muito pois estes não justificam o salário que ganham ficando “cangados no lombo do povo” de forma vitalícia e, só uma reforma administrativa para corrigir tais falhas.

PLACAS DE FORA

Quem passou pelas ruas do centro de Catanduva pode notar algo incomum: Veículos das cidades vizinhas e principalmente de São Jose do Rio Preto passeando pela cidade como se fosse um dia de lazer. Se a cada cidade fechada, parte dos cidadãos vierem a Catanduva, a prefeitura juntamente a Guarda deverão tomar providencias para que haja algum tipo de controle.

VEREADOR TOZO

Com determinação, o vereador Nelson Tozo (PDT) durante a sessão da Câmara solicitou ao Luis Pereira (PSDB) que intimasse o secretário de estado Marco Vinholi a ajudar mais a Saúde de Catanduva. Tozo exige que Vinholi priorize mais e de forma concreta a Cidade tendo em vista que brevemente a Câmara irá condecorá-lo com o título de cidadão catanduvense (a pedido do tucano Dr. Luís Pereira).

VACINA ANTECIPADA

O Governador João Doria anunciou quarta-feira (17), a antecipação, para esta sexta-feira (19), do início da vacinação contra COVID-19 para idosos com idade entre 72 e 74 anos. Dados do Plano Estadual de Imunização (PEI) indicam um total de novas 730 mil pessoas aptas a receberem a primeira dose no Estado de São Paulo. Segunda-feira (15), o Governo do Estado também anunciou, para ainda no mês de março, dia 29, o início da vacinação para pessoas de 70 e 71 anos, computando um total de 4,9 milhões de pessoas com vacinação garantida, somando todos os públicos já anunciados.

REFORMA ADMINISTRATIVA

O relator da reforma administrativa (PEC 32/20), deputado Darci de Matos (PSD-SC), informou que pretende entregar seu parecer à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) ainda neste mês. Nesta quarta-feira (17), ele deve apresentar um plano de trabalho com a previsão de audiências públicas para debater o tema, mas já adiantou que é favorável à admissibilidade da proposta de emenda à Constituição enviada pelo Executivo no ano passado.

REFORMA ADMINISTRATIVA II

A proposta de reforma administrativa restringe a estabilidade no serviço público e cria cinco tipos de vínculos com o Estado. As mudanças só valerão para os novos servidores. O texto estabelece que leis complementares tratarão de temas como política de remuneração, ocupação de cargos de liderança e assessoramento, progressão e promoção funcionais e definição das chamadas “carreiras típicas de Estado”. A CCJ analisa a admissibilidade de propostas de emenda à Constituição, ou seja, se elas estão de acordo com o texto constitucional e de outros critérios técnicos.

RESPOSTA

Diante de denúncia formulada sobre supostas irregularidades no Gasa, a organização, por meio de advogado, encaminhou nota a respeito. “o GASA vem através de seu advogado, informar que não existe nada de irregular e que as denúncias são todas infundadas, e que tudo será devidamente comprovado, e o GASA responderá e fornecerá tudo que lhe for solicitado para as autoridades competentes.” Catanduva, 16 de março de 2021. Dr. Hugo de Britto”