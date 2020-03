PENEIRA FINA – 18/03/2020

Coronavírus

Já não há outro assunto para ser discutido. Aliás, deveria, mas a prioridade agora tem sido manter Catanduva o mais longe possível de uma transmissão dessa doença. Ontem mais um caso suspeito foi notificado, num total de três na cidade. Um deles, o primeiro a ser comunicado, de uma mulher de 54 anos, foi descartado para Coronavírus. Outro registro, de ontem, é de uma mulher, idosa. Ainda aguarda a confirmação o caso de um jovem de 18 anos.

Medidas

Uma das boas medidas adotadas em Catanduva é a de que álcool em gel será disponibilizado em todos os prédios públicos municipais onde possa ter um grande fluxo de pessoas. Não é o bastante, mas já auxilia na prevenção.

Hábitos

Agora os brasileiros também precisam aprender mudar seus hábitos. Não somente higienizar as mãos, mas usar lenços de papel cobrindo a boca e nariz quando tosse ou espirra. Uso da mascara também é bom. São medidas que não proíbem a circulação do vírus, mas também ajuda na prevenção.

Falamos em Marta

Citamos Marta, porque já houve uma breve sinalização da vice prefeita de que retoma o cargo que será deixado forçadamente, por Macchione. Por isso, não cogitamos, tanto, a ida de Pereira para a prefeitura.

“Inevitavelmente, isso vai chegar em algum momento. E todas as medidas têm, como principal objetivo, retardar essa epidemia, que certamente vai chegar. Retardando e diminuindo o volume de pacientes, ao mesmo tempo sendo tratados pelo sistema de saúde, a gente garante uma maior capacidade de atendimentos nos nossos serviços”

– secretário de Saúde Ronaldo Carlos Gonçalves Júnior

Estado

Nesta terça-feira (17) foi confirmado, na capital, o primeiro óbito relacionado à COVID-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Trata-se de um homem de 62 anos, com doenças crônicas (como diabetes, hipertensão), sem histórico de viagem. O paciente foi internado em 14 de março, na UTI de um serviço privado, e o óbito ocorreu ontem (16). Outros quatro óbitos estão em investigação. O balanço até 16h contabiliza 164 casos confirmados em SP, sendo 156 na cidade de São Paulo, 1 em Guarulhos, 1 em Santana do Parnaíba, 1 em Ferraz de Vasconcelos, 1 em Carapicuíba, 1 em São Bernardo do Campo, 1 em São Caetano do Sul, 1 em Santo André e 1 em Mauá. O Estado de SP também tem 5.047 suspeitos e 709 descartados.

Malheiros

O deputado federal e médico catanduvense, Sinval Malheiros esteve na Câmara ontem para falar sobre o coronavírus. Ficou mais de duas horas esclarecendo informações sobre o COVID-19.

“Estamos em crise e toda medida

de facilitação da vida é o que vai fazer

a diferença”,

– Sinval Malheiros sobre coronavírus

Suspensões

Assim como as aulas das escolas municipais e estaduais, as atividades da cultura, espetáculos e oficinas culturais também serão suspensas por tempo indeterminado. Seguindo as determinações de enfrentamento ao coronavírus outras entidades, igrejas, religiões mantém a orientação de não realizar eventos, cultos, missas.

Aviso

O Centro Espírita Bezerra de Menezes segue a orientação e suspendeu as atividades até o final de abril, quando a situação será reavaliada. O Centro atende mais de 60 pessoas com suas atividades, reuniões, palestras, tratamentos e outros.

“Estaremos reunidos com o Conselho Municipal de Educação para que façamos tudo dentro de normativas, e que possamos garantir, depois, as aulas. O tempo (da suspensão) é indeterminado, e acredito que, agora, a gente deva trabalhar por etapas. Tranquilizo as pessoas dizendo que temos um grupo estudando para que tudo transcorra de maneira tranquila”.

– Tânia Fonseca, secretária de educação.

Lido

O relatório final sobre a CEI da Dengue foi lido ontem durante sessão ordinária da Câmara. O resultado do relatório, divulgaremos na edição de quinta-feira.

Em tempo de coronavírus

Enquanto muito se fala de coronavírus, há alguns possíveis pré-candidatos de Catanduva que começam a dar o “ar da graça” nas redes sociais, já divulgando seu nome, falando sobre a cidade e usando as bandeiras nacionais.

Suspenso

Em razão das recomendações do Ministério da Saúde, da Secretaria da

Saúde, da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e do Conselho

Estadual de Educação (CEESP), concernentes à pandemia de COVID-19

(corona vírus), o Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva comunica que as aulas e demais atividades estarão suspensas por tempo indeterminado, como medida de prevenção.

Da Redação