PENEIRA FINA – 18/02/2020

Aprovado

O Conselho Municipal de Saúde aprovou ontem, em reunião extraordinária, para que a Secretaria passe a atender, no Hospital da Dengue, pacientes 24 horas e não mais até as 19 horas, como começou ontem. Foram 15 votos de conselheiros, contra dois. Resta saber se a pasta vai obedecer a determinação do conselho municipal.

Lateral

Para quem não sabe, já que não há uma sinalização indicando para tal, o centro de atendimento aos pacientes com suspeita de dengue está atendendo pela porta lateral do antigo Postão. Ontem quem passou pelo local, a tarde, viu a porta da frente fechada.

Demorando?

Os dados do Boletim Epidemiológico divulgados ontem mostram que há mais de 1600 notificações ainda aguardando resultados para saber se o paciente realmente pegou dengue ou não. Apenas 53 casos confirmados em 15 dias. A impressão é de que os resultados tem demorado mais nos últimos dias.

Ideia

Votuporanga é a cidade do noroeste paulista com maior número de casos de dengue e as autoridades de saúde. Para evitar que grávidas sejam picadas pelo mosquito Aedes aegypti, que além da dengue transmite também o vírus da zika, a Secretaria de Saúde está distribuindo repelente para as gestantes atendidas nas unidades básicas de saúde. Uma ideia a ser usada por Catanduva.

Outra possibilidade

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, assinou ontem, em Campo Grande (MS), documento que formaliza a participação do município no “Método Wolbachia”. A estratégia é do Ministério da Saúde e consiste em infectar o mosquito Aedes aegypti com uma bactéria chamada wolbachia, que reduz a capacidade de o mosquito transmitir a dengue, zika e chikungunya. Para apoiar o projeto, cerca de 2.500 profissionais de saúde, entre agentes de endemias e agentes comunitários de saúde, estão sendo capacitados e vão atuar nas ações de vigilância, incluindo a mobilização da população nesta nova estratégia.

Parabenizou

O presidente da Câmara, Luis Pereira, parabenizou o padre Osvaldo de Oliveira Rosa pelo lançamento de sua biografia. Pereira esteve no evento realizado na semana passada. “Fico imensamente feliz em poder participar deste evento de lançamento da biografia do Padre Osvaldo. Como já é sabido por todos Padre Osvaldo é um homem de fé e que pratica ações voltadas ao bem comum. Padre Osvaldo é um ser humano abençoado e sem dúvidas sua biografia será um sucesso. Parabéns a todos os envolvidos”.

Queda de energia

Energisa informou ontem que a interrupção no fornecimento de energia que atingiu os municípios de Catanduva, Catiguá, Itajobi, Tabapuã e Novais, na tarde de segunda-feira (17), por volta das 16h28, foi ocasionada por um problema na linha de transmissão que atende as localidades. “Técnicos da distribuidora foram acionados e realizaram manobras operacionais na rede elétrica para restabelecer o fornecimento aos clientes atingidos. Por volta das 16h30, o fornecimento de energia foi normalizado para todos os clientes atingidos”.

PIB

A economia paulista teve crescimento de 2,8% em seu Produto Interno Bruto (PIB), em 2019, segundo dados do Banco Central divulgados ontem. Com esse desempenho, o estado teve expansão maior que o triplo da média nacional, que esteve em 0,9%. O crescimento da economia paulista destacou-se em todos os setores. Na indústria, enquanto o Brasil recuou 1,1%, São Paulo cresceu 0,2%. Já o comércio estadual expandiu-se 2,4%, acima do 1,8% da média nacional. Para o setor de serviços, a diferença foi ainda maior, de 3,3% em São Paulo, sobre 1% nacional.

Desemprego

Enquanto isso, aproximadamente 25% dos desempregados no Brasil estão à procura de emprego há dois anos ou mais. Esse contingente chega a 2,9 milhões de pessoas, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad-C), referentes ao último trimestre de 2019 e divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com o IBGE, 39,2% dos brasileiros desempregados estão procurando trabalho há um ano ou mais e 84%, há um mês ou mais.

Catanduvenses

E teve catanduvense que participou da solenidade de entrega dos ônibus no Programa Melhor Caminho do Governo Federal, além do prefeito Afonso Macchione Neto. Registrado!

Manifesto

Os caminhoneiros devem fazer uma nova paralisação amanhã, 19, em todo o Brasil. O ato está marcado para acontecer das 6h às 18h, segundo o presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava), Walace Landim. Segundo o sindicalista, os motoristas estão sendo orientados a não criarem bloqueios nas rodovias.

Fechado

No Carnaval, todas as unidades do Poupatempo no Estado de São Paulo estarão fechadas na segunda e terça-feira, dias 24 e 25 de fevereiro. O atendimento será retomado na Quarta-feira de Cinzas (26), a partir das 12h, conforme o decreto estadual 64.786/2020.

Plenário

Projeto de lei que prevê a obrigação de o preso ressarcir o Estado pelos gastos com sua manutenção deve ser votado hoje (18), no Plenário do Senado. O ressarcimento poderá ser feito com recursos próprios ou por meio de trabalho oferecido pelo presídio

Da Redação