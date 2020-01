PENEIRA FINA – 18/01/2019

Sem surpresa

Não é uma surpresa saber que o índice larvário em Catanduva está nas alturas. Com a quantidade de pessoas queixando dos sintomas da dengue e o tanto de mosquito Aedes Aegypti “perambulando” por aí, 7,1% já deveria ser esperado. Análise bem diferente de outubro de 2019, quando o Liraa apontava 1,6%. Com essa proporção de focos de larvas do mosquito, a administração tem de traçar estratégias para desenfrear essa reprodução. O risco para surto que é taxado na porcentagem de 7,1% já é constatado. Vivemos um surto da doença. A atualização oficial será tardia, porque depende dos resultados dos exames e os testes sorológicos são coletados depois do sexto dia dos primeiros sintomas. Não será de espantar também, que na próxima atualização, as confirmações tenham dobrado, triplicado…

Desejando

Não estamos desejando o mal e nem torcendo para isso. Mas está bem claro. Enquanto as atualizações semanais do boletim da dengue apontam para 56 casos, quem está nos postos de saúde e na UPA sentem realmente o que tem acontecido.

Dica

Dica importante e que muitos não percebem. Vai levar um paciente para a unidade de saúde ou UPA para atendimento? Use repelente. Nestes locais estão sujeitos a terem o aedes e, com pessoas com suspeitas, melhor não arriscar ser picado por eles, não é mesmo?

Item essencial

Alias, muito se fala do uso de protetor solar diariamente. Agora, em Catanduva o repelente é o item da vez. Vai sair? Passe repelente. Demorou mais do que o esperado, tenha sempre na bolsa, bolso, carro. Não custa, né? Quer dizer, custar custa, mas melhor estar “seguro” com o repelente do que ter de gastar depois com medicamentos.

E as casas fechadas?

O resultado da Avaliação de Densidade Larvária indica outra situação preocupante. O número de casas que estavam fechadas. Mais da metade dos imóveis passariam por vistoria estavam fechados. 2.983 estavam abertos para a visita e 3.194 fechados. Quando a prefeitura vai tomar medidas sobre isso?

Arrastão

Cadê os arrastões que eram realizados. Cadê as parcerias, Escolas, Tiro de Guerra, e tantos outros. Agora é momento de se unir. Tem de ser guerra. Guerra contra o mosquito e locais que possam acumular água. Afinal somente quem já pegou dengue ou teve caso dentro de casa sabe o quanto é ruim essa doença.

Nem vai mandar

A desaprovação dos conselhos do Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva (IPMC) deve ter jogado um balde de água fria no prefeito Afonso Macchione Neto que esperava uma redução dos repasses e um parcelamento com menos multa. Macchione que enfrenta “derrotas” como essas na Câmara, desta vez, viu suas propostas caírem por terra antes mesmo de chegarem lá..

Nem vai mandar I

E se já era difícil passar pelo legislativo com a aprovação do IPMC, sem a aprovação então nem se fala. Por isso mesmo, a prefeitura não deve encaminhar os projetos ao Legislativo. Em resposta, a administração afirmou que um projeto com parcelamento da dívida e com a multa em 10%, entende não ser necessário o encaminhamento à Casa de Leis.

Trocando em miúdos

Possivelmente, para o prefeito Afonso Macchione Neto, a possibilidade de pagar a dívida de 2019 até o final deste ano seria ideal com a redução do valor da multa – que dá em torno de R$ 1,4 milhão. Mas ele mesmo afirmou que pretende fechar essa conta em dia até o fim do seu mandato.

Hercolin em Catanduva?

Vários nomes de políticos e não políticos até então, estão surgindo como possíveis interessados as eleições majoritárias em Catanduva. Um novo “visitante” está sendo ventilado pelas cidades ao redores de Catanduva. Marcelo Hercolin, de Santa Adélia, e que já foi prefeito daquele município seria cotado para a disputa aqui na cidade pelo DEM, de Rodrigo Garcia. Será?

Se APROXIMA

Logo , logo saberemos quem são os pré-candidatos a eleição deste ano. Afinal dos meses tem passado tão rápido e até julho teremos essa definição. Empresários, médicos, religiosos, vereadores, deputada, estão nessa lista de pelo menos interessados/indicados.

FGTS

No final do ano passado, a Medida Provisória (MP) 889/2019 criou uma nova modalidade de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS): o saque-aniversário, que permite ao trabalhador fazer retiradas anualmente no mês de seu aniversário. Essa MP, após ser alterada pelo Congresso Nacional, também aumentou o valor do saque imediato (que é outra modalidade de retirada): de R$ 500 para R$ 998, desde que atendidas certas condições. A MP, depois de ser aprovada pelo Congresso, foi convertida na Lei 13.932/2019. Mas ainda tramitam no Senado diversas propostas que alteram as regras do FGTS para, entre outros objetivos, liberar saques para uso em educação e saúde.

FGTS 1

Entre os projetos em análise no Senado está o PLS 703/2015, que abre mais cinco possibilidades de saque do FGTS motivadas por questões de saúde: doença grave, incapacitante ou rara; doença que demande cuidados permanentes ou de alto custo; doença que necessite de tratamento multidisciplinar; doença ou condição que dispense carência para concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez; e doença ou condição que motive isenção do imposto de renda. O projeto é de autoria do senador Romário (Podemos-RJ). Presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado (CAS), Romário argumenta que o saque em situações de doença grave, por exemplo, é uma questão humanitária: os recursos poderiam garantir novas possibilidades de tratamento ou mesmo o sustento da família.

Da Redação