PENEIRA FINA 17/12/2020

DIPLOMADOS

Os novos vereadores de Catanduva já foram diplomados pela Justiça eleitoral. Eleito pelo Progressistas, com 552 votos, Alan Marçal foi o primeiro a exibir seu diploma nas mídias sociais. O novo vereador vem com uma proposta diferenciada que como disse, fará um “mandato participativo” dando chance a qualquer cidadão que tiver uma ideia ou necessidade de um projeto para que apresente através de seu mandato. Outra proposta de Alan é “ouvir a ponta” antes de tomar decisões nas votações dos projetos. “Projeto relativo a ônibus, ouvir o usuário, projeto relacionado a saúde, ouvir os doentes, projeto relacionado a escolas, ouvir os alunos. Só quem passa sabe onde o calo aperta” disse.

FALANDO NELES…

Ontem os vereadores eleitos estiveram reunidos no prédio do Legislativo. Provavelmente foram comunicados das recomendações feitas pelo Ministério Público. 2021 os novos vereadores assumem, possivelmente, sem jurídico, assessores e salários mais baixos que dos atuais.

614 MIL DISTRIBUIDOS

Após manchete de “O Regional” noticiando que foram distribuídos R$ 614 mil para artistas catanduvenses “choveram” questionamentos sobre os recursos que foram destinados ao município pelo Governo Federal, por meio da Lei de Emergência Cultural nº 14.017/2020. Este dinheiro se for pago a quem realmente precisou e sendo aplicado de forma correta com projetos culturais de qualidade, veio em boa hora. Os repasses foram de R$ 3.400,00 a R$ 15.000,00 e teve artista que não conseguiu nem chegar perto do “dimdim”. Alguns artistas procuraram a secretária de cultura para orientações a respeito da documentação necessária para tal saque, mas a mesma se negou ou protelou não ajudando, segundo disseram.

ATÉ TU BRUTUS

Até o vereador Ivan Bernardi que esteve em silêncio os quatro anos, apresentou um projeto em “caráter de urgência” dando nome a uma rotatória. Só que o vereador não contava com a ausência de dois edis (Palmeira e Enfermeiro Ari). Já Wilson Paraná decidiu dar nome a uma via e como a rua ainda não existe, sendo assim o vereador decidiu “inventá-la”. Veremos os próximos capítulos.

ME OFEREÇO PARA TRABALHAR

Com o coração apertado, mas mostrando altives, assim foi a fala do vereador Cidimar Porto na tribuna da Câmara na ultima sessão terça feira(15). Fazendo um resumo dos seus 8 anos de mandato, o vereador só faltou pedir para o padre o colocar de volta no departamento de compras da prefeitura, mas política é política e no time do padre o edil não é tão querido a ponto de nomeá-lo. Cidimar “era” pra ser o que chamam de “bola da vez” dado ao número de atendimentos que realizou em seu gabinete, mas não foi desta vez. O vereador não se reelegeu e está a procura, mas de que?

AS “BOLAS DA VEZ”

Aquele time que afrontou a Câmara e a administração Vinholi por 4 anos teria sido o mais votado desta da última eleição se tivesse mantido as posturas durante o mandato seguinte onde os mesmos erros e até piores foram cometidos, mas “a turma do gargarejo” não fez processo algum contra administração vigente. Inúmeras críticas ao Vinholi como a compra do pãozinho de Marília, uniformes das crianças, o preço das placas de rua dentre vários motivos que na “era vinholista” era absurdo, depois disso “o pior era necessário”. Até jovens advogados que processaram Vinholi, se calaram e foram derrotados nas urnas.

MAIS DINHEIRO PARA PREFEITURAS

A Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo transferiu terça-feira (15) R$ 379,42 milhões em repasses de ICMS para os 645 municípios paulistas. Para Catanduva foram repassados mais de 20 milhões entre setembro e dezembro/2020 e toda semana cai mais dinheiro na conta. Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do Índice de Participação dos Municípios (IPM) definido para cada cidade.

MAIS DINHEIRO PARA PREFEITURAS II

Os municípios já haviam recebido R$ 566,25 milhões no repasse anterior, realizado em 8/12, relativo à arrecadação do período de 30/11 a 4/12. Com os depósitos efetuados dia 15, o valor acumulado distribuído às prefeituras em dezembro sobe para R$ 945,68 milhões. Os depósitos semanais são realizados por meio da Secretaria da Fazenda e Planejamento sempre até o segundo dia útil de cada semana, conforme prevê a Lei Complementar nº 63, de 11/01/1990. Nos onze meses deste ano, a Secretaria da Fazenda e Planejamento depositou R$ 26,77 bilhões aos municípios paulistas.

REUNIÃO CANCELADA

A reunião que seria realizada por vídeoconferência ontem(16) foi cancelada, participariam da reunião a comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha as ações de combate à Covid-19 para discutir “por que o Brasil não tem a vacina da Pfizer?”. A secretaria da comissão informou que a reunião foi desmarcada diante da impossibilidade de participação dos representantes da Pfizer. Também haviam sido convidados o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco; o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Hélio Angotti; o diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres; e o gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes Lima Santos

INCOMPETÊNCIA

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que “a falta de organização e a incompetência” da gestão do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pode comprometer uma solução para a vacina contra Covid-19 e aumentar o número de mortos e infectados no País, além de prejudicar a imagem do Exército brasileiro. Para o presidente da Câmara, falta sensibilidade a Pazuello e a Jair Bolsonaro.

QUEM PASSOU NÃO ESQUECE

Maia lembrou que o ministro, o presidente Bolsonaro e ele mesmo, Rodrigo Maia, quando tiveram Covid-19, foram tratados pelos melhores médicos e especialistas privados do País, e que a maior parte da população não tem acesso a esses tratamentos. Maia reconheceu ainda a importância do SUS no combate à pandemia. Pensamento justo do deputado. “Não podemos esquecer que, de cada 100 pessoas que tiveram Covid e se internaram na UTI, 70% sobrevivem no hospital privado e apenas 35% no hospital público. Os brasileiros estão apreensivos”, disse.