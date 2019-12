PENEIRA FINA 17/12/19

PROGRAMA DA HORA

Cidimar Porto em sua rede social postou que foi homenagear o evento evangélico. “Não poderia deixar de prestigiar e parabenizar a inciativa do Pastor Elieser Canossa da Igreja Assembléia de Deus, Ministério Rio Preto de proporcionar uma manhã especial para as crianças com direito a passeio de trenzinho acompanhado por uma banda pra lá de legal e ainda café da manhã. Parabéns a todos que colaboraram para o sucesso desse evento”.

188 anos

Atualmente, a Polícia Militar é composta por 86 mil integrantes e atua nos 645 municípios do Estado de São Paulo. No domingo (15) a PM fez 188 anos no estado de São Paulo. Uma reunião do conselho da então província de São Paulo, realizada em 15 de dezembro de 1831 e presidida pelo Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, é reconhecida como data de criação da instituição de segurança pública que, desde 9 de abril de 1970, responde pelo nome de Polícia Militar do Estado de São Paulo. A Instituição possui um valor histórico não apenas para o Estado de São Paulo – defendido por ela durante a Revolução Constitucionalista de 1932 – mas também para o país, quando 79 de seus homens foram à Itália integrando a Força Expedicionária Brasileira, durante a Segunda Guerra Mundial.

Obras

A SAEC está com obras da construção do novo trecho de adutora de água na rua Cruzeiro do Sul. A intervenção visa melhoria no abastecimento que envolve os bairros da redondeza, Agudo Romão II com Parque José Cury.

COMAD

Ficam convocados os senhores(as) membros efetivos para participarem da Reunião Ordinária do Conselho Municipal Sobre Drogas – COMAD, que será realizada no dia 18 de Dezembro de 2019, às 8h00min na Rua Ceres esquina com a Av. Antônio Girol n° 1335, – Nosso Teto, Catanduva/SP. Com a seguinte pauta: – Leitura da ata anterior, Confraternização, Fortalecer as reuniões de comissão, Agendamento das reuniões de comissão, Certificado para as entidades que atuam na problemática de álcool e outras drogas. Agendamento das fiscalizações que atuam na problemática de álcool e outras drogas. Outros informes

Operação Papai Noel

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), órgão delegado do Inmetro que tem como finalidade proteger o consumidor, concluiu na última sexta-feira, 13 de dezembro, a operação “Papai Noel”, que fiscalizou brinquedos, bicicletas infantis e luminárias do tipo mangueira e pisca-pisca em lojas do comércio na capital e dos municípios de Bauru, Birigui, Cordeirópolis, Diadema, Franca, Nova Odessa, Ribeirão Preto, São Caetano do Sul, São Carlos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Sumaré e Taubaté.As equipes fiscalizaram 184 estabelecimentos e encontraram irregularidades em 30 (16%) que foram autuados. No total, foram verificados 43.722 produtos e encontraram erros em 1.005 (2%).

Ipem Natal

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), órgão do Governo do Estado e delegado do Inmetro que tem como finalidade proteger o consumidor, realizou em todo o Estado de São Paulo, no período de 26 de novembro a 13 de dezembro, a operação “Pente Fino”, que avaliou o peso dos produtos em supermercados de pequeno, médio e grande porte na capital e nas cidades de Assis, Barueri, Catanduva, Echaporã, Leme, Limeira, Marília, Olímpia, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Tanabi. No Estado, a operação “Pente Fino” avaliou 324 produtos (aves e carnes típicas das ceias de fim de ano, como peru, chester, tender, presunto, pernil, pescados e carnes em geral, além de cereais, pães, panetones, frutas in natura e secas), dos quais 15 (5%) apresentaram peso inferior ao indicado na embalagem.

CMDU

Está sendo convocado os membros do CMDU – Conselho Municipal De Desenvolvimento Urbano, para participar de reunião extraordinária a ser realizada no dia 20 de dezembro de 2.019 – sexta-feira, às 17:30 horas, no Auditório do prédio desta Prefeitura Municipal de Catanduva – Praça Conde Francisco Matarazzo, 01. PAUTA: Eleição de novo Presidente do CMDU, Aprovação de Projeto de Estação e Emissário de Efluentes.

IMES

Saiu no Diario Oficial de ontem (16) que a Diretora do Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva (IMES Catanduva), no uso de suas atribuições legais e regimentais torna pública a homologação do resultado final do Processo Seletivo convocado pelo Edital nº 22/2019, de 05/11/2019 destinado à seleção de Professores para contratação temporária, para as disciplinas dos Cursos de Graduação do Instituto, conforme classificação divulgada por meio do Edital nº 26/2019, devidamente retificado pelo Edital nº 27/2019. CONVOCA os candidatos aprovados no Processo Seletivo a comparecerem na sala 20, do Bloco I, do Campus do Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva, localizado na Avenida Daniel Dalto s/n (Rodovia Washington Luiz – SP 310 – km 382), em Catanduva – SP, no dia 20/12/2019, às 16:00 horas, para atribuição de aulas e escolha de horário.

Caminhoneiros

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou ontem (16), ao comentar a possibilidade de paralisação dos caminhoneiros, que a situação está sob controle. Ele disse que informações recebidas ao longo do fim de semana e também pela manhã mostram que não há problemas de deslocamento nas estradas, nem em questões de segurança energética e no setor econômico. “As indicações de que não haverá greve mostram que não. A situação está bem próxima da normalidade, se é que, neste momento, não está normal”, enfatizou.