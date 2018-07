PENEIRA FINA 17-07-2018

Reunião com mães

O prefeito Afonso Macchione Neto se reuniu ontem com mães de alunos do colégio particular que fica ao lado da linha férrea. Mas mães decidiram criar um grupo de pessoas para buscar entender o projeto da empresa RUMO sobre a nova passagem da linha férrea. A principal dúvida é sobre a questão dos comentários de que com a nova passagens, as composições serão maiores e até mesmo duplas. As mulheres receberam as informações do projeto e buscaram sanar dúvidas a respeito. Elencando as perguntas. Informações dão conta de que o prefeito teria dado preferência a uma reunião no gabinete em vez de responder os questionamentos por meio de aplicativo de conversação.

O resultado

O resultado da reunião não foi divulgado. A visão das mães sobre o projeto também não foi informada. Fica o espaço aberto as mulheres participantes da reunião para se manifestarem a respeito do que ficou esclarecido.

Falando nisso

Depois da manifestação realizada na sexta-feira, o Grupo Reação não divulgou nenhuma atividade ou pelo menos ainda nada foi divulgado. Quando esperam realizar outras ações na cidade?

Foi e voltou

A edição do Diário Oficial do Município com data de ontem apresenta três portarias que relacionam o secretário de saúde, Ronaldo Carlos Gonçalves Júnior. A primeira, exonerava Gonçalves Júnior de comandante da pasta. Com data retroativa ao dia 04 de julho. A segunda, o exonerava do cargo de auxiliar administrativo (Cargo efetivo). A terceira , com data retroativa de 5 de julho o nomeou novamente como secretário de saúde.

R$ 328 mil

A prefeitura publicou o contrato com a empresa que fará a reforma do Centro de Referência de Assistência Social do Nosso Teto. A reforma será de responsabilidade da empresa LARA Construtora Empreendimentos Imobiliários Eireli EPP. O valor da contratação foi de R$ 328 mil.

Convocação

A presidente do Conselho Municipal Sobre Drogas (Comad) convocou os membros para participarem de reunião ordinária, que será realizada amanhã (18) às 8h na Secretaria de Assistência Social. Dentre os assuntos estão o agendamento da fiscalização nas comunidades terapêuticas, informações sobre a Campanha de Enfrentamento à Erradicação do Trabalho Infantil e Combate às Drogas , que ocorreu de 25 à 29 de Junho de 2018 e Informes.

BAZAR NO CEU

Nesta terça-feira, 17, a comunidade do CEU Eldorado e de bairros vizinhos poderão participar do Bazar de Inverno, a partir das 9h30, na quadra de esportes da unidade. A ação faz parte de parceria com o Fundo Social de Solidariedade. Ao todo, cerca de mil peças de roupas serão distribuídas gratuitamente. Informações pelo telefone (17) 3525-2425.

Calendário eleitoral

Como neste ano temos eleições para os cargos de presidente, governador, deputados federais, estaduais e senadores, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga as datas nas quais ficam determinado o que é ou não permitido segundo a legislação eleitoral. A partir de hoje até o dia 23 de agosto, os eleitores poderão fazer a habilitação na Justiça Eleitoral para votar em trânsito, indicando o local que pretende votar, assim como alterar ou cancelar sua habilitação, caso já tenha requerido. É também a partir de hoje que o eleitor com mobilidade reduzida ou com deficiência poderá fazer a habilitação para votar em outra seção no seu município.

Dia 20

E partir do dia 20 deste mês começa o prazo para que os partidos políticos realizem suas convenções para definir os candidatos aos cargos que votaremos em outubro. Boa parte dos partidos opta por realizar suas convenções sempre no final do prazo estipulado pela Justiça Eleitoral que será no dia 05 de agosto.

Prazo

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) deu prazo de 15 dias para que a Prefeitura de Catanduva tome ciência do que foi apurado na fiscalização sobre a prestação de contas do governo de Macchione de 2017 e aponte o que for do seu interesse. Depois disso, os documentos serão encaminhados para a assessoria técnica se manifestar. Vale lembrar que esse é o procedimento em todas as prestações de contas anuais dos municípios.

