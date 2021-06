PENEIRA FINA 17/06/2021

MÁFIA

Em depoimento à CPI da Covid ontem de manhã no Senado, o ex-governador Wilson Witzel, afirmou que ele e sua família correm risco de vida e que seu impeachment foi financiado por uma máfia na área de saúde. Segundo ele, o impeachment que sofreu foi financiado pelas Organizações Sociais (OSs) sob investigação na gestão dele. Além da Associação Mahatma Gandhi, de Catanduva, Witzel citou o Instituto Solidário, Instituto Diva Alves do Brasil, Nova Esperança, Gnosis e Idab. “O meu impeachment foi financiado por estas OSs e alguém recebeu este dinheiro”, afirmou Witzel.

BLOQUEIO

O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro fez no ano passado duas denúncias, sendo uma com o depoimento do empresário Edson Torres, que revelou todo o esquema de corrupção da Saúde. Porém, Witzel declarou hoje que não entende porque o MPF não pediu o bloqueio das empresas, e não impediu que as OSs, incluindo a Associação Mahatma Gandhi, funcionassem normalmente. O ex-governador pediu a CPI a quebra do sigilo bancário e seu pedido foi atendido. “Eu quero saber para onde foi o dinheiro. Não recebi um centavo e alguém recebeu esse dinheiro”, destacou Witzel.

QUEBRA

A cúpula da CPI da Covid no Senado se reuniu na tarde de ontem e decidiu que pedirá a quebra, nesta sexta, dia 18, dos sigilos bancário e fiscal de sete Organizações Sociais de saúde citadas pelo ex-governador do Rio, Wilson Witzel. Entre essas OSs, foi citado a Associação Mahatma Gandhi, de Catanduva, que mantém contratos de gestão da saúde em cinco cidades cariocas: na capital, em Itaboraí, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paraíba do Sul e Volta Redonda.

REAÇÃO

A declaração do ex-governador do Rio na CPI do Covid em Brasília, caiu como uma bomba em Catanduva. Muitos catanduvenses começaram a repercutir a notícia em grupos de conversa de aplicativos e também nas redes sociais. Hoje a Associação Mahatma Gandhi, é a responsável pela gestão da saúde em Catanduva, tanto no UPA Covid e Pronto Atendimento, como também nas UBS dos bairros, além da Central de Atendimento do Covid na rua Rio de Janeiro. Além de Catanduva a OS também mantém contratos nas cidades de Araçatuba, Barretos, Bebedouro e Novo Horizonte.

CRÍTICAS

Entre as críticas postadas, uma médica publicou em seu perfil, que “é hora de todos os profissionais que ficaram calados em Catanduva por medo, se manifestarem também.” Outras palavras muito citadas entre os internautas eram “contrato milionário” e “corrupção”.

DENÚNCIAS

O ex-governador carioca e ex-juiz Wilson Witzel não é considerado santo e nem um “bom mocinho”, mas as denúncias que fez hoje em Brasília, e dando “nomes aos bois”, é considerada forte e consistente, principalmente sendo baseada em denúncias do Ministério Público Federal. O que antes podiam chamar de sócio dos esquemas, hoje podem considerar Witzel, como um traidor, delator, ou o popular X-9.

ARQUIVADO

O ofício 113/21 do promotor de Justiça André Luiz Nogueira da Cunha enviado para os vereadores, foi lido na sessão de terça-feira. O Promotor solicitou aos edis, uma avaliação, se não houve o cometimento de algum crime de responsabilidade e omissão do prefeito Padre Osvaldo. Foi realizada a votação no plenário e pelo placar de 10 a 1, o ofício foi arquivado. O único voto a favor do ofício foi do vereador Marquinhos Ferreira (PT).

REGULAÇÃO

A Secretária de Saúde de Catanduva, Cláudia Monteiro Ferrazzi Ferreira esteve “visitando” a Câmara Municipal e respondo as questões dos vereadores. A secretária, com toda experiência de seu trabalho no Departamento Regional de Saúde – DRS XV -, fez uma explanação sobre o trabalho na cidade, a transferência de pacientes e os que chegam das cidades da região; mas logo de início recebeu um “aperto” do vereador Luís “Bonner” Pereira, que teceu severa críticas a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS).

VIRTUAL

Hoje, logo mais às 15:00 horas, a Secretaria de Cultura realiza a Oficina “Como Entender o PROAC”, evento on-line e gratuito. A oficina será ministrada por Wanderley Bressan, bacharel em Relações Públicas, Pós Graduado em Gestão Pública e Direitos Humanos na Educação, Ex-Secretário de Cultura e Turismo de Taboão da Serra-SP e assessor parlamentar. O evento é destinado a artistas, produtores culturais e demais interessados em inscrever projetos nos editais do PROAC. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (17) 99734-5500.

TRISTE

Ontem com o falecimento de mais três pessoas (todos no UPA Covid), Catanduva chegou ao triste número de 512 óbitos.

A FRASE

“Ninguém na Secretaria da Saúde está tranquilo. É muito sofrido. Todos nós estamos trabalhando muito. As ações estão sendo feitas e minha consciência está tranquila, pois estamos fazendo o máximo, o que é possível e tenho certeza que nós avançamos.” (Cláudia Monteiro Ferrazzi Ferreira, Secretária de Saúde de Catanduva)