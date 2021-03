PENEIRA FINA 17/03/2021

POR AMOR À CATANDUVA

Hoje quero só falar de coisas boas. Chega de ficar criticando políticos. Chega de ficar denunciando problemas da cidade. Catanduva é uma cidade do bem. Temos que focar na pessoa humana. Temos que cuidar de nossos animais. Cuidar da natureza. Unidos por amor à Catanduva. São tantas as dificuldades enfrentadas, temos dívidas, pandemia na saúde, buracos, mato alto e lâmpadas queimadas, só para citar alguns. Por isso, parem de criticar o Prefeito Padre Osvaldo, o Vice-Prefeito Cláudio Romagnolli, o Presidente da Câmara Gleison Begalli e os demais vereadores. Parem de cobrar os Secretários Municipais, Assessores e outros ocupantes de cargos de confiança. Deixem de questionar os empresários que prestam serviços à Administração Pública. Parem! Parem de pregar o quanto pior melhor, parem de pregar o caos. Isso tudo não levará Catanduva a lugar algum. Vivemos um momento de união fraterna. Um momento de bênçãos e fé nos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e no Ministério Público. Acreditemos todos cegamente num futuro melhor! Fiquem em paz.

NA SAÚDE A NA DOENÇA

Que bom seria se fosse tudo “paz e amor” nas relações humanas, nem sempre é assim! Quando no altar foi falado “na riqueza ou na pobreza, na saúde e na doença”, se esqueceram de colocar a palavra “pandemia”. Com ela veio a doença, a falta de dinheiro que tem construído a polaridade entre a maioria que busca culpados para a atual situação do Brasil e do mundo. A verdade é que pessoas que escolheram a vida publica, sempre serão cobradas pois, há ônus e bônus em nossas escolhas. A diferença está em “como lidar com as situações em meio as intempéries”. Estão todos meio que “perdidos” sem certeza de nada e, como disse em um grupo de Whatsapp, “Não adianta trocar as rodas da carroça se burro está doente”.

DO LEITOR

“Faz dois meses que vou buscar insulina no posto de saúde da Vila Soto e não tem! Mês passado não tinha a Regular, esse mês não tinha a “Regular e a NPH”. Trabalho como motorista de aplicativo e no domingo encontrei uma mãe desesperada atrás de insulina para a filha, levei-a até a farmácia e o valor da insulina Regular foi nas alturas como o combustível, o arroz, o feijão, o óleo e tudo mais! Tudo isso me leva a pensar que esse estrangulamento na saúde parece que foi encomendado! Diabéticos estão na área de risco, Por que falta insulina nos postos de saúde e na farmácia privada está sobrando?” Com a palavra Cláudia Monteiro, secretária da saúde do município de Catanduva.

O CORAÇÃO DA PREFEITURA

Não temos receio de aplaudir quando o órgão público funciona de verdade. É de tirar o chapéu a forma hospitaleira que os servidores municipais e seus familiares são tratados no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura. Foram mais de 1.700 pessoas atendidas no setor nos últimos 75 dias. Os ramais telefônicos do RH também recebem cerca de 200 ligações diárias esclarecendo dúvidas. Parabenizamos a diretora Rita Barbieri, o secretário de administração Richard Casal e toda equipe.

A TODO VAPOR!

Os trabalhos viabilizando dois novos loteamentos: Bonsucesso / Campo Belo estão a todo vapor. Uma força tarefa formada pelo Prefeito Padre Osvaldo, o vice Claudio Romangnoli e o gerenciador habitacional Victor Daltin. Eleito com foco em mais moradias, o prefeito não perdeu seu foco. “Dessa forma, vamos conduzindo o crescimento ordenado da cidade, de forma ágil”, ressalta Padre Osvaldo.

MAIS DO AUXILIO $ 2021

O Congresso Nacional promulgou ontem (16) a PEC Emergencial (PEC 186/19), que permite ao governo federal pagar, em 2021, um novo auxílio emergencial para a população vulnerável afetada pela pandemia. O texto foi transformado na Emenda Constitucional 109. A sessão solene de promulgação foi conduzida pelos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG). A PEC Emergencial foi aprovada na semana passada, após três dias de debates e votações.

MAIS DO AUXÍLIO $ 2021 II

Durante a sessão, Arthur Lira disse que a emenda permitirá que o Estado pague um novo auxílio emergencial “sem aventura fiscal, sem comprometer as finanças públicas e a moeda nacional”. “É prova que o Congresso está preparado para dar respostas robustas aos desafios nacionais”, afirmou Lira. Esse fato também foi salientado pelo presidente do Senado. “A emenda oferece ao Poder Executivo uma ‘cláusula de calamidade’, garantidora de pagamento do auxílio emergencial, com justa contrapartida, com regras fiscais compensatórias”, disse Pacheco.

DOS LÍDERES

Líderes de oposição na Câmara e no Senado criticaram o fato de a emenda constitucional permitir o uso do superávit financeiro de alguns fundos públicos, como de segurança pública e ciência e tecnologia, para pagamento da dívida pública. Eles anunciaram que vão apresentar uma PEC para “blindar” esses fundos. A nova emenda constitucional é fruto de negociações do Congresso com o governo. A princípio, a PEC tratava apenas de mecanismos de limitação de despesas públicas. A proposta foi elaborada pelo Ministério da Economia.