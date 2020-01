PENEIRA FINA – 17/01/2019

R$ 2,4 Milhões

A prefeitura já tem em conta bancária o dinheiro referente a divisão da cota dos municípios sobre a cessão onerosa do Pré-sal. Mas para que esse valor – cerca de R$ 2,4 milhões sejam utilizados é necessário que a Câmara de Catanduva aprove um projeto que insira esse montante no orçamento vigente. Recentemente, o prefeito Afonso Macchione Neto afirmou que pretende “utilizar” o mínimo possível a Câmara de Catanduva e buscar meios de promover ações sem depender do Legislativo. Mas não é assim tão fácil. O dinheiro da cessão onerosa tem apenas dois caminhos ou vai para pagamento de despesas previdenciárias (que é a intenção do governo municipal) ou vai para investimentos (Obras e aquisições). Veremos como os vereadores voltarão após o recesso.

Depende deles também

Ontem mesmo, o prefeito sugeriu mudanças em porcentagens de pagamentos ao IPMC. Esses projetos, quando prontos, terão de passar pelos vereadores. Como dissemos ontem, uma das possibilidades, a redução da multa e o parcelamento durante o mandato pode até ser aprovado, já que muitos rejeitaram o parcelamento anterior, alegando que a conta ficaria para o próximo prefeito. Os demais itens, ainda são difíceis de prever.

Dengue

Falamos e falamos aqui sobre dengue nos últimos dias e, o assunto não vai parar por determinado período, bem que poderia. Mas sabemos que os números de pessoas que estão em busca de atendimento só tem aumentado.

Vem ai

E a prefeitura se uniu a uma emissora de TV para realizar o projeto Cidade Limpa. A medida visa retirar tudo o que fica acumulado nos quintais da residência, menos galhos e materiais de construção. Boa medida, mas que a prefeitura deveria fazer mais vezes no ano, com os caminhões próprios por exemplo.

Para quem não sabe

Não custa nada informar já que é pouco divulgado, é que a cidade possui um trabalho de coleta de volumosos. O morador pode agendar por telefone a retirada de moveis velhos e outros sem custo e sem dor de cabeça. E funciona. Mas pouca gente sabe disso.

Se fosse analisar

Se esse trabalho chegasse a mais pessoas, nem seria preciso um mutirão para a recolha dos materiais inservíveis. Todos os imóveis estariam ok para as bugigangas deixadas no quintal. A proposito, eles recolhem sofás, cadeiras, mesas, outros tipos de móveis, pneus.

R$ 7 milhões

Considerando que a dívida de 2019 da prefeitura de Catanduva com o IPMC era de aproximadamente R$ 21 milhões, e com a informação que a administração pagou a parte de 13º e mês de dezembro, restando da dívida R$ 14 milhões, o valor pago pelo Executivo para o IPMC foi de R$ 7 milhões. Quer dizer ainda que os R$ 5 milhões devolvidos pela Câmara foram usados ai neste montante.

Recapeada

O prefeito Afonso Macchione Neto divulgou pelas redes sociais que a avenida São Domingos, no trecho em que foi realizada a canalização do rio, tem sido recapeada. “A avenida São Domingos começou a ser recapeada. O serviço visa corrigir imperfeições no pavimento antigo. Os trabalhos estão concentrados no sentido centro-bairro, ao lado das obras de canalização. Na atual fase, dá pra ver como ficará o asfalto novo, garantindo mais segurança aos motoristas”

Licitação

Também esta sendo finalizada a licitação para a construção da ciclo faixa que será construída no trecho do rio canalizado. Agora, a empresa habilitada apresentará o valor para a realização da obra.

Projeto

Como forma de ajustar o direito brasileiro “às novas realidades geradas pela tecnologia”, a transmissão por herança de contas e arquivos digitais poderá ser inserida no Código Civil. É o que prevê o projeto de lei (PL 6.468/2019) do senador Jorginho Mello (PL-SC), que aguarda emendas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O senador chamou atenção para a controvérsia jurídica sobre a natureza dos bens digitais no processo sucessório, lembrando que os tribunais têm dado “tratamento diferenciado e muitas vezes injusto” às demandas das famílias que desejam obter acesso a conteúdos digitais armazenados em serviços de internet por pessoas falecidas. “O melhor é fazer com que o direito sucessório atinja essas situações, regularizando e uniformizando o tratamento, deixando claro que os herdeiros receberão na herança o acesso e total controle dessas contas e arquivos digitais”, opinou.

Medidas

Senadores estudam estabelecer por meio de proposta de emenda à Constituição um limite de cinco medidas provisórias por ano. O presidente da Republica, Jair Bolsonaro, já editou até o momento 49 MPs. Para a senadora Simone Tebet (MDB-MS), que preside a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), o número elevado de medidas provisórias não é exclusividade do atual governo, mas interfere na atribuição do Poder Legislativo de elaborar leis.

Condição

O Projeto de Lei 5802/19 condiciona a concessão do auxílio-reclusão ao trabalho remunerado do segurado preso. Ou seja, a família do recluso só receberá o benefício, pelo texto, se ele trabalhar durante o cumprimento da pena em regime fechado. A proposta, do deputado Bibo Nunes (PSL-RS), tramita na Câmara dos Deputados.

Desemprego

O auxílio-reclusão é pago, segundo cálculos feitos pelo INSS em cima das contribuições previdenciárias do preso, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão. Bibo Nunes, no entanto, considera injusto que famílias de criminosos recebam o benefício quando vítimas “amarguram no desemprego”. A restrição sugerida, acredita, complementará a reforma da Previdência.

Da Redação