PENEIRA FINA – 16/08/2019

Dedos cruzados

Hoje a prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes deve ter levantado da cama colocando primeiro o pé direito no chão e com dedos cruzados aguarda o possível interesse de mais empresas para a licitação do transporte coletivo que terá a abertura dos envelopes com as propostas às 09 horas. A tentativa de atrair mais interessadas foi a mudança na forma do edital, propondo por menor valor de tarifa e estabelecendo teto de R$ 4, sem valor de outorga, ou seja, sem que a empresa tenha de pagar algo para prefeitura pela concessão do transporte. A Auto Viação Suzano que presta o serviço emergencialmente atualmente demonstrou no início interesse em participar do certame. Mas isso também tinha ocorrido com a Via Sol, que no fim, desistiu. Será que finalmente a novela transporte coletivo terá um final feliz?

R$ 1 milhão

Vai gerar polêmica. O vereador Amarildo Davoli único contrário a aprovação do requerimento do vereador Gaúcho solicitando a devolução antecipada de R$ 1 milhão do duodécimo da Câmara para a prefeitura ampliar a unidade básica de saúde do Nova Catanduva, elaborou três requerimentos destinando recursos da Câmara para obras na mesma região. Segundo ele, “onde passa um boi, passa uma boiada”, justificando que já que a Câmara abriu precedência, qualquer vereador pode começar a elaborar requerimentos destinando recursos do legislativos.

Discussão

Os requerimentos do parlamentar tratam sobre a devolução de R$ 3 milhões do orçamento da Câmara (Totalizando o valor que o presidente da Casa pretende economizar) para reestruturação de área de lazer no Jardim Imperial, para compra de equipamentos médicos e dentários para a unidade de saúde do bairro Nova Catanduva e para obras de continuação da vicinal do Bairro Nova Catanduva II, Rua Antonio Ferrarezi Espeleta, até a Rua Colatina, ou até a Rua Ceilândia. A destinação seria de R$ 1 milhão para cada item apresentado pelo parlamentar.

Falando nisso

Há informação de que o vereador Gaúcho esteve ontem no Nova Catanduva, mas precisamente na unidade de saúde do bairro. Outras informações vamos divulgar posteriormente.

Homologada

O Conselho Superior do Ministério Público homologou o arquivamento de cinco inquéritos abertos pela promotoria pública de Catanduva, em sessão do último dia 13. Dentre eles estão o que trazemos em reportagem nesta mesma página. Outros também já falamos, que tratam sobre o contrato de gestão da Unidade de Pronto Atendimento.

Recape

As obras de recapeamento em ruas de Catanduva foram tema de requerimento elaborado pelo vereador Aristides Jacinto Bruschi, Enfermeiro Ari. O parlamentar pede no documento,

relação completa de recapes de ruas feitos nos últimos 90 dias.

Informações

O vereador Ivan Bernardi enviou requerimento ao Executivo pedindo informações sobre isobre o acesso da Rodovia Washington Luiz ao Distrito Industrial, se a obrigatoriedade de sinalização viária é de sua competência ou do DER.

Dissídio

Já o vereador Wilson Aparecido Anastácio, Paraná, perguntou sobre o pagamento do dissídio de servidores da Superintendência de Água e Esgoto (Saec) que entraram com o pedido na justiça. “Solicitando a Sra. Prefeita e a SAEC, informar qual a previsão do pagamento do dissídio de 2015 aos funcionários que ajuizaram ação, sendo que aos demais funcionários da SAEC, o dissídio já foi pago”.

Liberdade de expressão

Em sessão especial nesta quinta-feira (15) no Plenário, senadores e jornalistas defenderam a liberdade de expressão e de imprensa como essencial à democracia. A sessão, promovida em homenagem aos 40 anos da Associação Nacional de Jornais (ANJ), foi requerida e presidida pelo senador Lasier Martins (Podemos-RS). Todos os discursos abordaram desafios atuais da imprensa, como as fake news, as redes sociais, a desvalorização do jornalismo profissional e as críticas de políticos aos meios de comunicação. Lasier afirmou que a ANJ nasceu para defender os interesses legítimos dos veículos de comunicação tradicionais do país e o direito da sociedade de se informar e se expressar com liberdade. O senador falou sobre o desafio que a associação enfrenta, por causa da internet, e disse que a associação continua cuidando da liberdade de expressão.

Previdência

O relator da reforma da Previdência, senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), deve entregar a primeira versão do relatório sobre a PEC 6/2019 já na próxima sexta-feira (23), logo depois da primeira semana de debates na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (15), a presidente do colegiado, senadora Simone Tebet (MDB-MS), disse que os prazos da tramitação da reforma estão mantidos e que estão previstas audiências públicas de terça (20) a quinta (22). Ela adiantou que o dia mais extenso dos debates deve ser na quarta-feira (21), quando estão previstas quatro sessões temáticas organizadas pela liderança do PT.

Opcional

Os deputados paulistas aprovaram em plenário, por 58 votos favoráveis e 20 contrários, proposta de autoria da deputada Janaina Paschoal (PSL), que prevê que a mulher faça a escolha na rede pública de saúde após a trigésima nona semana de gestação. O projeto recebeu aprovação na Assembleia Legislativa de São Paulo depois de muitos debates. “Nunca houve por parte dos médicos qualquer preconceito para com a cesariana. Ocorre que, nos últimos anos, ganhou força entre formadores de opinião a ideia de que o parto normal e, em especial, o parto natural, seriam melhores que a cesariana. A autonomia individual confere a gestante o direito de, bem orientada pelo médico que a acompanha, escolher o tipo de parto de sua preferência. Não há nenhum estudo que correlacione a cesárea realizada a pedido da gestante, antes do início do trabalho de parto, com o resultado morte da mãe e/ou morte do concepto. A história da cesárea se desenvolve paralelamente à diminuição da mortalidade materna e da mortalidade infantil, e é importante isso ser considerado pela mulher”.

Da Redação