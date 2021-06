PENEIRA FINA 16/06/2021

GRUPO

Com os devidos decretos publicados ontem, nas páginas de O Regional, as cidades de Marapoama e Novais também entraram no grupo dos municípios que decretaram lockdown na micro região de Catanduva.

NOTURNO

Enquanto isso, o prefeito Edinho Araújo em Rio Preto, propôs aos prefeitos de sete cidades próximas, a adoção de medidas mais restritivas, já apelidadas de “lockdown noturno”, com o fechamento até de serviços essenciais a partir das 18:00 horas. O prefeito de Mirassol, Edson Ermenegildo (PSDB) já se posicionou contrário as medidas.

FISCALIZAÇÃO

Na manhã de ontem, a Guarda Civil Municipal realizou bloqueios em diversos pontos da cidade, para o cumprimentos das regras do lockdown catanduvense. Os “comandos” foram realizados nas entradas da cidade: avenida Antônio Stocco, rua 7 de Setembro, na avenida Theodoro Rosa Filho, na rua Rio de Janeiro, entre outros pontos.

PARCIAL

A fiscalização efetuada pela Vigilância Sanitária, ontem no período da manhã, em resultados parciais mostravam que 79 pessoas foram abordadas e duas foram autuadas, para posterior verificação. O efetivo da Guarda Municipal realizou até às 12:00 horas, 234 abordagens, com 77 autuações (entre realizadas e pendentes de confirmação).

ABORDAGEM

As pessoas abordadas pela fiscalização, que não podiam naquele momento comprovar o motivo, eram autuadas, recebiam um número de protocolo para enviar a comprovação posteriormente pelo whatsapp da GCM. Caso contrário, já eram multadas.

CÂMARA

No primeiro dia de lockdown em Catanduva, a Câmara Municipal realizou ontem a tarde, a sessão ordinária, contando apenas com a presença dos vereadores e sem público. A sessão foi transmitida pela rádio Vox FM 101,3 e na página oficial da Câmara na rede social.

DENGUE

Foi constatado ontem de manhã que diversos munícipes estavam usando as redes sociais inconformados com a Equipe Municipal de Combate a Dengue (EMCA), pois estavam nas ruas, realizando o trabalho normalmente, apesar do lockdown. Fotos dos funcionários do EMCA nas ruas chegaram a ser postadas, com o comentário de uma internauta: “Admiro o trabalho, mas no lockdown não entra na minha casa”. Lembrando que o trabalho da equipe é considerado essencial a saúde.

CONTRA

O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Catanduva – ACE, Marcos Escobar divulgou no início da semana uma Nota de Repúdio ao lockdown catanduvense. No documento Escobar explica que “ante os enormes prejuízos que serão causados à sociedade com relação a perda de emprego e renda, inclusive, ocasionando o encerramento da atividade de várias empresas na cidade, a ACE é contra, da forma como foi conduzido e imposto”.

EX-SECRETÁRIO

Vale lembrar que Marcos Escobar foi Secretário de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho da administração de padre Osvaldo, e teve uma curta duração no cargo. Em abril deste ano, Escobar solicitou sua exoneração para dedicar tempo integral a ACE. Em seu lugar assumiu o professor José Rodrigo Sanches. No caso da Nota de Repúdio pode ser alegado que a mão que aplaudia, agora está dando uns tapinhas doloridos. Uiii!

ADAPTAÇÕES

Com o lockdown catanduvense, o setor das padarias está se movimentando para as mudanças de atendimento, em acordo com o decreto nº 8.040. Muitas já divulgaram os contatos e até aplicativos, para solicitação do pão nosso de cada dia no sistema delivery para entrega em casa.

FÉRIAS

Outras padarias e até mesmo empresas de pequeno porte, resolveram dar férias coletivas aos seus funcionários no período de 15 dias. O retorno está marcado para o dia 30 de junho.

SANGUE BOM

A Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia (ABHH) lançou neste mês a campanha Junho Vermelho para estimular doação de sangue pelo país. Segundo a ABHH, as doações caíram 70% desde o início da pandemia.

A FRASE

“A ACE reforça seu apoio a saúde e a vida, mas protesta contra arbitrariedades e autoritarismos que geram uma temerária insegurança jurídica aos nossos empresários e população” (Marcos Escobar, economista e presidente da ACE Catanduva)