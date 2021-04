PENEIRA FINA 16/04/2021

INÉRCIA DA ENGENHARIA?

Quando questionamos qualquer cidadão a cerca da água que se acumula na esquina da Rua Sergipe com a Maranhão, ninguém em sã consciência acredita que existe no município um secretário de obras contratado, muito menos que exista vários engenheiros civis “alocados” na prefeitura e pasmem, estão com salário em dia e muito bom por sinal.

A água parada em questão desafia vários gestores que se disseram ser engenheiros, ela está há anos depondo contra qualquer secretário de obras que alega que serve para o cargo e que produziu correspondendo ao salário pago pelo erário publico junto ao cargo que ocuparam e hoje mais um ocupa. A água na esquina está podre, fétida e está a “36,5 metros do Marco Zero do Município” e a cidade não conseguiu acertar um engenheiro ou pelo menos cassar o diploma dos que se dizem e são vencidos por uma poça d’água. Uma coisa é ser engenheiro, outra coisa é vender a ideia à prefeitura, receber e não corresponder. Catanduva 103 anos, a poça 6 anos… Está bom pra você?

MUTIRÃO DO MOVIMENTO

Quem visita o 4° andar da prefeitura onde se encontram o gabinete do prefeito e várias secretarias, já reparou que ninguém fica parado sem fazer nada. Até pra gente que visita o prefeito acaba sobrando algo pra carregar ou ajudar, o que não falta é serviço! Qualquer dia o padre terá que instalar no seu gabinete, secretarias em que os secretários não estão conseguindo acompanhar o ritmo do prefeito. De repente, o prefeito padre Osvaldo está com um mutirão de pessoas e equipes da prefeitura andando pelas ruas da cidade. Mas a secretaria de obras continua em débito com o município.

ROÇADA VIROU CARRO CHEFE

Dentre as inúmeras intervenções que a prefeitura fez este ano, o maior destaque ficou para a equipe do meio ambiente, liderados pela Julia Wayego e o diretor de agricultura e abastecimento Rodrigo de Souza que deu uma geral na limpeza da cidade e já estão na “repescagem”. Assim foi destacado na apresentação dos 100 dias do governo Padre Osvaldo. Eles foram seguidos da equipe de pintura de Rua da Secretaria de Transito e do excelente trabalho dos “Claudios” Romangnoli vice-prefeito e do Pereira comandante da Guarda.

FALTA BOM SENSO

No ritmo que pretende manter o governo, o prefeito não tem tido tempo de “ser o psicólogo da câmara”, gerando com isso desafetos políticos. Se o prefeito não consegue dar uma atenção personalizada aos vereadores, eles vão magoar e ficar de beicinho. Tem aqueles que nem querem atenção pois não sabem o que fazer no cargo a não ser criticar oque está sendo feito. Para o povão mais simples até parecerá que o vereador está fazendo algo.

PERÍCIAS DO INSS

A Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (15), o prazo máximo de 30 dias, após a entrada do requerimento, para que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realize a perícia médica domiciliar no idoso enfermo. A medida está prevista no Projeto de Lei 5663/19, do deputado Lourival Gomes (PSL-RJ), e recebeu parecer pela aprovação do relator, deputado Felício Laterça (PSL-RJ). O texto acrescenta a medida ao Estatuto do Idoso. A lei atual prevê o atendimento domiciliar, mas não define prazo para que ele ocorra.

DO AUTOR DA PROPOSTA

Laterça concordou com os argumentos de Gomes de que a proposta facilitará e agilizará a concessão de benefícios por incapacidade, como a aposentadoria por invalidez e o adicional de 25% para aposentados por invalidez que dependem de outras pessoas para as atividades da vida diária. O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Seguridade Social e Família; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

POUPATEMPO E ESCOLAS ONLINE

Com o retorno das aulas presenciais em escolas públicas de São Paulo, o Poupatempo disponibiliza nove opções de serviços online relacionados à Educação, para auxiliar pais e alunos a terem acesso ao que precisam, a qualquer hora e de onde estiverem. Só este ano, os canais digitais do programa somam cerca de 40 mil acessos para atendimentos relacionados à Secretaria Estadual da Educação. Desde que foram implantados, em dezembro de 2019, já são quase 110 mil serviços contabilizados pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br,

FACILITANDO

Para quem tiver dificuldades, o portal do Poupatempo oferece vídeos tutoriais e cartilhas orientativas, com o passo a passo das principais solicitações. Na área da educação estão disponíveis conteúdos sobre seis serviços: Intenção de transferência escolar (serviço que já supera os 500 acessos), Boletim escolar (5,6 mil), Declaração de matrícula (14 mil), Consulta de concluinte (19,8 mil), Consulta de matrícula (23,3 mil) e Consulta de Registro do Aluno (43,3 mil). Ao todo, são 20 cartilhas digitais que podem ser acessadas no site ou baixadas gratuitamente e impressas para serem consultadas quando o cidadão desejar. Já a série com 16 vídeos está disponível também no canal do Poupatempo no Youtube.