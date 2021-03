PENEIRA FINA 16/03/2021

MORTES POR FALTA DE UTI

Na região (Noroeste paulista) foram registradas 15 mortes no mês de março aguardando leitos de UTI. Os ocorridos foram nas cidades de Jales, General Salgado, Nova Granada, Araçatuba, Santa Adélia, Irapuã, Urânia, Riolândia e Tabapuã (SP), informaram as prefeituras. Outro fato destacado nos telejornais, foi o caso de uma jovem de 23 anos, casada, grávida de quatro meses, moradora de Guapiaçu que faleceu quinta feira (11) vítima da Covid-19. Na mesma família, 12 pessoas foram testadas positivo para a doença.

ACINAS DO BUTANTAN

Ontem (15) o Instituto Butantan entregou mais 3 milhões e 300 mil doses da vacina contra a Covid-19 para o Ministério da Saúde. Na quarta-feira (17), serão mais 2 milhões de doses. Em uma semana, a meta e’ entregar 5 milhões e 300 mil doses de vacinas. Mais do que toda compra feita até hoje pelo Governo Federal de outros imunizantes. Em live, o governador disse que em cada 10 vacinas aplicadas nos brasileiros, 10 é a Coronavac do Butantan.

HORÁRIO DE SESSÃO DA CÂMARA

Hoje a sessão da Câmara Municipal ocorrerá mais uma vez a partir das 15h com término obrigatório às 20h, em virtude da fase vermelha do Plano São Paulo. Na semana passada o tempo de São não foi suficiente e os vereadores tiveram que suspender a sessão e retornarem no dia seguinte. Fica a sugestão para iniciarem as 9h da manhã, suspenderem por 1h para almoço e retornarem os trabalhos até as 20h. Dessa forma poderiam dar um expediente normal durante um dia apenas e concluírem as votações dos projetos em pauta. A atual conjuntura pede “um pouco mais de esforço”. Claro que os vereadores que produzem nem vão se sentir incomodados com esta “dica”.

VEREADORES E “VEREADORES”

No passado ouvimos muitos eleitores criticando os vereadores e dizendo que aquela era a pior Câmara que Catanduva já teve em sua história. Atualmente estamos ouvindo muitos surpresos com a fragilidade de alguns dos atuais vereadores, com exceções é claro. Acostumaram-se a criticar tudo do Executivo mas, quando são criticados, ficam bravos. Tem vereador de primeiro mandato com muita vontade de trabalhar e está se esforçando, tem vereador de outras legislaturas que estranharam tanta gente nas mídias sociais o fiscalizando. São novos tempos que só o trabalho ira justificar a que vieram e o papel da imprensa é relatar o que realmente acontece. Quanto um político atacar a imprensa sequencialmente, desconfie!

POUPATEMPO

As 82 unidades do Poupatempo continuam com atendimentos presenciais suspensos durante a Fase Emergencial, decretada pelo Governo do Estado, válida a partir de hoje, dia 15 de março. É importante destacar que a retirada de documentos já agendados está permitida mediante apresentação de protocolo, bem como serviços de drive thru. Além disso, casos emergenciais, como a emissão de RG para pessoas que precisam de serviços médicos, por exemplo, podem ser solicitados pelo “Fale Conosco”. As equipes do Poupatempo avaliam as necessidades e retornam o contato para os cidadãos. No Poupatempo Digital, os atendimentos estão mantidos, com 130 opções que podem ser realizadas de forma segura, sem a necessidade de sair de casa.

COZINHA PILOTO

O Prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, esteve nesta segunda-feira, dia 15, na Cozinha Piloto. Em contato com a equipe que está na ativa, o Prefeito levantou informações visando aprimorar a funcionalidade do espaço é equipado, responsável por preparar alimentos da merenda escolar e pães aos servidores da administração municipal. Na ocasião, Padre Osvaldo apreciou o pão que sai das fornadas e é encaminhado a diferentes departamentos, pelo jeito gostou.

SAEC

Diante da atual situação e da fase emergencial, a Saec (Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva) estuda a aplicação das provas do concurso público que estavam marcadas para este mês. Segundo a autarquia, logo os inscritos serão avisados sobre os procedimentos adotados.