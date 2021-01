PENEIRA FINA 16/01/2021

DIREITO DE RESPOSTA

O Presidente da Câmara Municipal de Catanduva, Sr Gleison Begalli, vem por meio deste, ao contrário do especificado nesta coluna, informar que não possui qualquer vínculo com a advogada Dra. Juliana Reis, a não ser o firmado pelo contrato de prestação de serviços jurídicos junto à edilidade local. Reitera que a contratação seguiu os trâmites legais, gerando uma economia de mais de R$ 10 Mil mensais aos cofres públicos, comparado com as gestões anteriores.

FASE LARANJA

A partir de segunda-feira(18), entra em vigor o decreto regredindo Catanduva para “Fase Laranja”, este decreto será elaborado seguindo as recomendações do Governo do Estado conforme prevê o Plano São Paulo de combate ao coronavírus. O prefeito Padre Osvaldo e a secretária de saúde Claudia Monteiro emitiram um comunicado através das redes sociais orientando que a nova fase será mais branda, mas os cuidados protocolares continuarão os mesmo, mas que haverá algumas restrições constantes no novo decreto que deverão ser seguidas rigorosamente por conta do aumento da ocupação de leitos em Catanduva e região.

DO GOVERNADOR

A antecipação foi anunciada pelo próprio Governador João Dória na última quarta (13), atendendo a recomendação de médicos e cientistas do Centro de Contingência do coronavírus. Em princípio, o remanejamento ocorreria no dia 5 de fevereiro, mas o Governo do Estado pode determinar mudanças a qualquer tempo em caso de alerta nos índices de contágio. As regiões de Araçatuba, Bauru, Franca, Piracicaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Taubaté, que estavam na fase amarela, regridem para a etapa laranja, que também continuará em vigor nas áreas de Presidente Prudente Registro e Sorocaba. Agora, na etapa amarela, estão Grande São Paulo e as regiões de Araraquara, Baixada Santista, Barretos, Campinas e São João da Boa Vista.

BARES E RESTAURANTES

As novas medidas da fase laranja também farão diferença na área gastronômica catanduvense. Os bares e restaurantes voltarão a trabalhar em horário restrito conforme ditado pela nova realidade. Para o empresário “Gê” proprietário de lanchonete a medida é mais branda mais não ajuda muito quem atua em horário noturno, eles estarão aberto somente para retirada e em forma de delivery pois o consumo em restaurantes e lanchonetes será limitado até as 20 h o que limita muito, pois, os mesmos abrem as 18 h. Para o empresário a situação é preocupante em vários aspectos pois tem pessoas muito próximas em situação de risco.

LIMPEZA DA CIDADE

O diretor de agricultura e abastecimento de Catanduva Rodrigo Souza relatou que a força tarefa para poda e roçagem de árvores e mato em toda cidade segue em ritmo acelerado e setorizado. “Temos reclamações de todo canto da cidade e estaremos atendendo a todos os chamados, conforme vão as equipes vão terminando um local já se inicia o próximo, a priore serão praças, UBS e escolas” disse. Para Rodrigo é preciso fazer a diferença, pois, com muito empenho a cidade voltará a ser bonita e limpa em curto prazo. Após esta fase, o setor estudará colocar a feira-livre em vários bairros da cidade.

LIMPEZA NA PREFEITURA

Com caixa da prefeitura muito farto, mas “engessado” a administração Padre Osvaldo ainda tem dificuldades em “se livrar” de alguns que já se aposentaram, mas continuam na prefeitura sem produzir nada relevante ao município. Tem salário pra todo gosto e setor somando muita gente, o processo será devagar, mas surtirá eficácia. “Uma quimioterapia é muito desagradável, mas necessária”. Portanto é preciso encarar!

CATANDUVA EMPREENDEDORA

O Sebrae, a ACE e a Prefeitura de Catanduva realizaram na tarde de ontem(15) uma reunião acompanhada por vários veículos de imprensa demonstrando os novos rumos que a cidade tomará no campo do empreendedorismo em vários setores da sociedade incluindo as novas tecnologias. Durante sua fala, o secretário de emprego e desenvolvimento Marcos Escobar, disse que a prefeitura já esteve visitando uma área que possivelmente servirá para a instalação de novas empresas do campo industrial e até startups.

DOCUMENTOS EM CASA

A partir de sexta-feira (15), as solicitações referentes à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), como renovação, primeira e segunda via e CNH definitiva, deverão ser feitas exclusivamente com a entrega do documento físico pelos Correios. O documento será enviado ao endereço de cadastro do motorista junto ao Detran.SP. O motorista, porém, pode baixar, gratuitamente a versão digital do documento no mesmo dia do exame médico. O objetivo é diminuir a quantidade de pessoas dentro das unidades do Poupatempo e do Detran.SP em todo o Estado e, mesmo diante do aumento do número de casos da Covid-19, manter as unidades abertas à população para atendimento de serviços essenciais que ainda precisam ser concluídos presencialmente.

DOCUMENTOS EM CASA II

De acordo com o diretor da Prodesp, Murilo Macedo, a previsão é que, com a medida, cerca de 450 mil pessoas deixem de comparecer aos postos de atendimento, recebendo os documentos no conforto de casa. “Neste momento em que volta a aumentar o número de infectados pela pandemia em todo o país, os esforços do Governo de São Paulo são para garantir que os cidadãos estejam protegidos, evitando deslocamentos desnecessários”, explica Macedo.