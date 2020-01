PENEIRA FINA – 16/01/2020

E dá-lhe dengue!

Não adianta tentar mudar o foco. O assunto agora é a dengue. A responsabilidade do gestor público ou da população? O número de pessoas que tem procurado as unidades de saúde tem aumentado a cada dia. E mesmo que os dados oficiais indiquem ainda um número que não é considerado epidemia, a sensação é como se fosse. São muitas pessoas a procura do atendimento médico e com os sintomas da doença.

E as casas?

É a partir da grande quantidade de pessoas sendo atendidas que as denuncias de locais com focos do mosquito aparecem. Essas denúncias precisam ser constante durante todo o ano, agora mesmo com as denúncias a situação já está longe de ser totalmente controlável.

Crime

Alguns advogados defendem a tese de que a omissão do controle do vetor – no caso o mosquito aedes aegypti deveria ser considerado crime, já que pode provocar a morte de outras pessoas. Para alguns especialistas é preciso analisar essa questão e passar a responsabilizar criminalmente moradores que deixam água parada em seus imóveis.

Multa

Há ainda quem defenda que é preciso aplicação de multa ainda mais rigorosa nesse sentido. Encontrou uma vez multa. Segunda vez, dobra, terceira triplica e assim por diante. Quem sabe doendo cada vez mais no bolso, o cidadão aprende.

Responsabilidade

Mas claro que a responsabilidade não é somente do morador – apesar de existir uma grande porcentagem de colaboração neste fato. Há também que serem realizadas medidas efetivas de controle. E as casas fechadas, o que tem sido feito durante todo o ano? Na época de epidemia de dengue em 2015, os imóveis fechados eram abertos com o apoio da GCM e chaveiros para a realização da vistoria.

Sem responsabilidade

A diretora do Imes Catanduva, Maria Lucia Chiliga, rebateu a críticas e denúncias feitas sobre a situação da faculdade. Maria Lucia confirmou a dívida com IPMC e o atraso no pagamento da folha em um mês. Rebateu ainda dizendo que a faculdade não terminou o período de vestibular para pessoas saírem dizendo que não abrirá turmas. E reforçou que a culpa não é da prefeitura e que não pode responsabilizar o governo municipal. “A prefeitura não tem responsabilidade de pagar as contas da faculdade. Nós temos autonomia administrativa e financeira se a prefeitura puder colaborar é uma outra situação e, mesmo assim, o prefeito não pode mandar pura e simplesmente para nós. Tem de ser aprovado pela Câmara”, disse.

Criticar é mais fácil

A diretora ainda aproveitou para fazer um desabafo. “é mais fácil criticar do que observar o que é feito aqui para a comunidade. Os nossos resultados, mesmo passando por dificuldade financeira. Mais fácil do que elevar os nossos alunos, muito bem conceituados, que são aprovados nos exames das carreiras”.

Outra dificuldade

Ao ser questionada sobre a divulgação dos cursos, formas de chamar atenção dos alunos, a diretora afirma: “Fazemos encontro de alunos e professores do Imes em escolas de Catanduva e região, temos mensalidades mais baratas que faculdades de Rio Preto. Mas o nosso atrativo é a qualidade de ensino. Sem contar que são 53 anos da Faculdade e muitos professores aqui e da região se formaram na Fafica. Se não existe a Fafica, seriam poucos professores hoje no município”.

Mudanças no IPMC

O prefeito Afonso Macchione Neto vai voltar a queda de braço com os vereadores logo logo. Não por nada, mas os pedidos de mudança nas porcentagens de pagamentos para o IPMC vai dar motivo para criticas dos parlamentares. Apesar de que um dos itens, que é a redução da multa e o parcelamento dentro do mandato, portanto, neste ano, não teria muita justificativa para os vereadores não aprovarem. Até porque essa a maneira que os parlamentares diziam que poderiam aprovar o parcelamento, sem deixar a dívida para o próximo prefeito. Veremos as cenas dos próximos capítulos.

Saúde

O órgão governamental responsável pela avaliação da inclusão de novos medicamentos nas farmácias do SUS, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC), investiga agora a disponibilização de novas opções para o tratamento e controle do diabetes. O diabetes é uma doença que afeta 6,9% da população brasileira, o equivalente a cerca de 13 milhões de pessoas, segundo o Ministério da Saúde. O avanço dessa doença já é uma epidemia global: a OMS estima que o diabetes tipo 2 teve crescimento próximo a 62% na última década, principalmente por estar associado ao envelhecimento da população, aos maus hábitos alimentares e falta de atividade física. “Na maioria dos casos, o diabetes é uma doença silenciosa e que, muitas vezes, não possui sintomas claros, gerando falsa percepção de controle e abandono do tratamento”, conta o dr. Rodrigo Moreira, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia.

Da Redação