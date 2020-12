PENEIRA FINA 15/12/2020

O NOME DO BANHEIRO

Virou motivo de chacota a Secretaria de Obras ter colocado o nome de “Prefeitura de Catanduva” como letreiro do novo banheiro da Praça da República. Dentre as piadas estão às perguntas: “Agora é daí que a prefeita e sua secretária de gabinete irão despachar?” Outra: “A prefeitura mudou o local da sede? Ficou estranho mesmo! Quem visita outras cidades não deve ter noticias nem imagem com um banheiro chamado “Prefeitura da Cidade tal”, Ficou estranho!

AMBULÂNCIAS

Em agosto esta coluna publicou os desmandos nas ambulâncias e pasmem, continuou e sem nenhum peso na consciência do secretário da saúde Ronaldo Gonçalves. Na madrugada de ontem uma das ambulâncias que saíram para viajar levando pacientes “choveu dentro” do início ao fim da viagem, com exceção na hora que não chovia… “Chove lá fora, pinga aqui dentro!” Dona Claudia Monteiro (próxima secretária) que já vá se preparando para este abacaxi.

AO MINISTERIO PÚBLICO DE CATANDUVA

“Tenho plena convicção de que imprimo neste manifesto também o desejo de todos os cidadãos de bem deste burgo cansados de conviver e manter com os pesados impostos recolhidos aos cofres públicos, esse vergonhoso trem da alegria com quarenta e nove cargos de confiança a consumir em torno de quatro milhões por ano. Creio que o Doutor André Luiz Nogueira da Cunha, digno representante do Ministério Público, fará valer a pertinente decisão transitada em julgado; que as súplicas do Senhor Luís Pereira, presidente da Câmara Municipal, não encontre eco nos louvores da razão. É o que se espera da Lei, da justa Lei. O Brasil já está mudando para melhor”, do leitor José Luiz Ferreira – contabilista e poeta.

SECRETÁRIO DE OBRAS

Marcos Queiroz Coelho irá assumir o comando da Secretaria Municipal de Obras e Serviços a partir de janeiro de 2021. O anúncio foi efetuado na manhã de segunda-feira(14), Como tem feito nas demais secretarias, o prefeito eleito Padre Osvaldo fez transição na Secretaria de Obras que contou com as presenças dos atuais diretores de outros setores ligados a pasta. A escolha do secretário não agradou muito, pois, “o mesmo já fez parte de outros governos e a cidade está como está por conta das equipes que estão ai “, disse um cidadão.

CORRIDA DAS VACINAS

O Governador João Doria confirmou nesta segunda-feira (14) que o estudo clínico conclusivo da vacina do Instituto Butantan contra o coronavírus será divulgado no dia 23 de dezembro. A medida dá mais agilidade aos trâmites de certificação na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e demais órgãos internacionais de saúde. A decisão atende a uma recomendação do comitê internacional independente que acompanha a pesquisa desenvolvida em parceria entre o Butantan e a biofarmacêutica Sinovac Biotech. O instituto brasileiro e a empresa chinesa decidiram encerrar a fase três do estudo clínico no país nesta semana, já que o patamar ideal de 154 voluntários com diagnóstico positivo de coronavírus foi superado.

O estudo é conduzido pelo Butantan em 16 centros de pesquisa espalhados por sete estados e o Distrito Federal. Cerca de 11 mil profissionais de saúde concordaram em participar da pesquisa. No teste duplo-cego, metade deles recebeu duas doses da vacina, enquanto os demais tiveram a aplicação de placebo. Hoje, a fase 3 do Butantan registra 170 voluntários contaminados. O estudo conclusivo vai medir a taxa de eficácia do imunizante comparando quantos receberam a substância inócua e quantos tomaram a vacina. A taxa mínima recomendada pela própria Anvisa é de 50% como parâmetro de proteção. O pedido de registro da vacina na Anvisa deve ser feito simultaneamente à apresentação do estudo conclusivo. A mesma solicitação será igualmente levada à NMPA (National Medical Products Administration), instituição chinesa responsável pela regulação de medicamentos.

ISENTOS DE EDUCAR

Está em tramitação na Câmara Federal o Projeto de Lei 3619/20 prevê que deixar de prover instrução a filho em idade escolar não será crime durante a vigência de estado de calamidade pública decorrente do novo coronavírus. Em análise na Câmara dos Deputados, a proposta altera o Código Penal, que prevê pena de detenção de 15 dias a um mês ou multa para o crime chamado “abandono intelectual”. A proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e pelo Plenário.

DA AUTORA DO PROJETO

A deputada Paula Belmonte (Cidadania-DF) ressalta que a família pode ter dificuldade em acompanhar as aulas a distancia das crianças. “Além disso, muitos pais e responsáveis tiveram graves alterações financeiras em seus padrões de vida, em decorrência da suspensão de atividades laborais pelo Estado e com o aumento vertiginoso do desemprego”, disse. (Agência Câmara)

COMUM ACORDO

A prefeita Marta do Espírito Santo recebeu ontem (14) em seu gabinete o prefeito eleito Padre Osvaldo, seu vice Claudio Romagnolli e o presidente da Câmara, vereador Luís Pereira. O Motivo da reunião foi sobre de projetos de urgência que estão indo para Casa de Leis neste final de mandato, que irão viabilizar avanços na futura administração. O presidente do legislativo se prontificou a colocar os projetos solicitados em votação. “Marta foi novamente muito receptiva. Saímos satisfeitos com o acolhimento, com a responsabilidade e com a disposição da prefeita em nos ajudar”, comentou Padre Osvaldo.